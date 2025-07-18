Алексеев — Гнозис - Коллекция гностических переводов Богомила
Пытаясь реконструировать внутреннее разнообразие и конфликт в церкви до 200 года, историк раннего христианства сталкивается с серьёзными методологическими трудностями. Несколько сохранив- шихся исторических сообщений о христианском движении в этот пе- риод предоставляют только частичную и часто сомнительную инфор- мацию, как и богословски пристрастная картина ранних конфликтных ситуаций, которую они рисуют.
Серьёзные шаги для восстановления удовлетворительного по- нимания событий были предприняты в течение последних ста пяти- десяти лет, особенно Фердинандом Христианом Бауром и Вальтером Бауэром. Тем не менее, совмещение многих ранних текстов с этой ре- конструкцией событий всё ещё сталкивается с большими трудностями.
Это утверждение особенно неприемлемо в отношении гности- ческих писаний, но оно не соответствует и большинству других ран- нехристианских текстов. В той гетеродоксальной ситуации, которая была характерна для первоначального христианства в целом, авторы не были ограничены стандартом «ортодоксальности».
Начиная с Ф.Х.Баура первоочередным для критического изуче- ния раннехристианской литературы было признано выявление места отдельных произведений по отношению к разнообразным сопернича- ющим ветвям ранней церкви.
Баур понял, что существовала и третья категория раннехристиан- ской литературы, которую следует объяснить по отношению к двум соперничающим группам в церкви. Он определил Евангелие Иоанна как переходную ступень к слиянию двух соперничающих групп.
Дм. Алексеев — Гнозис. Коллекция гностических переводов Богомила — Переводы гностических текстов и исследований
СПб.: Алетейя, 2025. — 570 с.
ISBN 978-5-00165-999-0
Дм. Алексеев — Гнозис. Коллекция гностических переводов Богомила — Содержание
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Предисловие переводчика
- Фредерик Виссе, Использование раннехристианской литературы как свидетельства внутреннего разнообразия и конфликта
- Гельмут Кёстер, Гностические писания как свидетельства традиции изречений
- Гиллес Квиспел, Демиург в Апокрифе Иоанна
- Вильям Шедель, Гностический монизм и Евангелие Истины
- Итамар Грюнвальд, Аспекты иудейско-гностического противостояния
- Ганс-Мартин Шенке, Феномен и значение гностического сифианства
- Гедальяху Г. Струмза, Образ(ы) Бога: некоторые замечания о Метатроне и Христе
- Элейн Х. Пагельс, Изложение и истолкование рассказа книги Бытия о сотворении мира в избранных текстах из Наг-Хаммади
- Эдвин М. Ямаучи, Дохристианский гностицизм, Новый Завет и Наг-Хаммади в современных дебатах
- Эдвин М. Ямаучи, Дохристианский гностицизм в текстах Наг-Хаммади?
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СПОР О МАРКИОНЕ
- Канон Нового Завета и “еретик” Маркион
- Чарльз Б. Уайт, Контуры Евангелия Маркиона
- Чарльз Б. Уайт, Евангелие Маркиона и Евангелие Луки в сравнении
- Поль-Луи Кушу, Первое издание святого Павла
- Элейн Пагельс, Гностик Павел: Послание к Галатам
- Якоб Таубес, Стальная клетка и исход из неё или спор о Маркионе в прошлом и сегодня
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПЕРЕВОДЫ КОПТСКИХ ГНОСТИЧЕСКИХ ПИСАНИЙ
- Апокриф Иоанна
- Послание блаженного Евгноста
- Премудрость Иисуса Христа
- Молитва Апостола Павла
- Евангелие Истины
- Евангелие от Фомы
- Ипостась архонтов
- Слово о происхождении мира
- Книга Фомы Атлета
- Откровение Адама
- Поучения Силуана
- Изречения Секста
- Фрагменты гимнов из Codex Brucianus
- Неакадемические шутки
- Литература
Отличная книга! В ней даже известный спец Ямаучи присутствует! Побольше бы таких книг!