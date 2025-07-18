Пытаясь реконструировать внутреннее разнообразие и конфликт в церкви до 200 года, историк раннего христианства сталкивается с серьёзными методологическими трудностями. Несколько сохранив- шихся исторических сообщений о христианском движении в этот пе- риод предоставляют только частичную и часто сомнительную инфор- мацию, как и богословски пристрастная картина ранних конфликтных ситуаций, которую они рисуют.

Серьёзные шаги для восстановления удовлетворительного по- нимания событий были предприняты в течение последних ста пяти- десяти лет, особенно Фердинандом Христианом Бауром и Вальтером Бауэром. Тем не менее, совмещение многих ранних текстов с этой ре- конструкцией событий всё ещё сталкивается с большими трудностями.

Это утверждение особенно неприемлемо в отношении гности- ческих писаний, но оно не соответствует и большинству других ран- нехристианских текстов. В той гетеродоксальной ситуации, которая была характерна для первоначального христианства в целом, авторы не были ограничены стандартом «ортодоксальности».

Начиная с Ф.Х.Баура первоочередным для критического изуче- ния раннехристианской литературы было признано выявление места отдельных произведений по отношению к разнообразным сопернича- ющим ветвям ранней церкви.

Баур понял, что существовала и третья категория раннехристиан- ской литературы, которую следует объяснить по отношению к двум соперничающим группам в церкви. Он определил Евангелие Иоанна как переходную ступень к слиянию двух соперничающих групп.

Дм. Алексеев — Гнозис. Коллекция гностических переводов Богомила — Переводы гностических текстов и исследований

СПб.: Алетейя, 2025. — 570 с.

ISBN 978-5-00165-999-0

Дм. Алексеев — Гнозис. Коллекция гностических переводов Богомила — Содержание