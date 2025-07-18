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Алексеев — Гнозис - Коллекция гностических переводов Богомила

Дм. Алексеев — Гнозис. Коллекция гностических переводов Богомила — Переводы гностических текстов и исследований
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, History, Philology Literature, Gnosticism Secret Societies

Пытаясь реконструировать внутреннее разнообразие и конфликт в церкви до 200 года, историк раннего христианства сталкивается с серьёзными методологическими трудностями. Несколько сохранив- шихся исторических сообщений о христианском движении в этот пе- риод предоставляют только частичную и часто сомнительную инфор- мацию, как и богословски пристрастная картина ранних конфликтных ситуаций, которую они рисуют.

Серьёзные шаги для восстановления удовлетворительного по- нимания событий были предприняты в течение последних ста пяти- десяти лет, особенно Фердинандом Христианом Бауром и Вальтером Бауэром. Тем не менее, совмещение многих ранних текстов с этой ре- конструкцией событий всё ещё сталкивается с большими трудностями.

Это утверждение особенно неприемлемо в отношении гности- ческих писаний, но оно не соответствует и большинству других ран- нехристианских текстов. В той гетеродоксальной ситуации, которая была характерна для первоначального христианства в целом, авторы не были ограничены стандартом «ортодоксальности».

Начиная с Ф.Х.Баура первоочередным для критического изуче- ния раннехристианской литературы было признано выявление места отдельных произведений по отношению к разнообразным сопернича- ющим ветвям ранней церкви.

Баур понял, что существовала и третья категория раннехристиан- ской литературы, которую следует объяснить по отношению к двум соперничающим группам в церкви. Он определил Евангелие Иоанна как переходную ступень к слиянию двух соперничающих групп.

Дм. Алексеев — Гнозис. Коллекция гностических переводов Богомила — Переводы гностических текстов и исследований

СПб.: Алетейя, 2025. — 570 с.
ISBN 978-5-00165-999-0

Дм. Алексеев — Гнозис. Коллекция гностических переводов Богомила — Содержание

  • Предисловие переводчика
    • Фредерик Виссе, Использование раннехристианской литературы как свидетельства внутреннего разнообразия и конфликта
    • Гельмут Кёстер, Гностические писания как свидетельства традиции изречений
    • Гиллес Квиспел, Демиург в Апокрифе Иоанна
    • Вильям Шедель, Гностический монизм и Евангелие Истины
    • Итамар Грюнвальд, Аспекты иудейско-гностического противостояния
    • Ганс-Мартин Шенке, Феномен и значение гностического сифианства
    • Гедальяху Г. Струмза, Образ(ы) Бога: некоторые замечания о Метатроне и Христе
    • Элейн Х. Пагельс, Изложение и истолкование рассказа книги Бытия о сотворении мира в избранных текстах из Наг-Хаммади
    • Эдвин М. Ямаучи, Дохристианский гностицизм, Новый Завет и Наг-Хаммади в современных дебатах
    • Эдвин М. Ямаучи, Дохристианский гностицизм в текстах Наг-Хаммади?
  • СПОР О МАРКИОНЕ
    • Канон Нового Завета и “еретик” Маркион
    • Чарльз Б. Уайт, Контуры Евангелия Маркиона
    • Чарльз Б. Уайт, Евангелие Маркиона и Евангелие Луки в сравнении
    • Поль-Луи Кушу, Первое издание святого Павла
    • Элейн Пагельс, Гностик Павел: Послание к Галатам
    • Якоб Таубес, Стальная клетка и исход из неё или спор о Маркионе в прошлом и сегодня
  • ПРИЛОЖЕНИЕ: ПЕРЕВОДЫ КОПТСКИХ ГНОСТИЧЕСКИХ ПИСАНИЙ
    • Апокриф Иоанна
    • Послание блаженного Евгноста
    • Премудрость Иисуса Христа
    • Молитва Апостола Павла
    • Евангелие Истины
    • Евангелие от Фомы
    • Ипостась архонтов
    • Слово о происхождении мира
    • Книга Фомы Атлета
    • Откровение Адама
    • Поучения Силуана
    • Изречения Секста
    • Фрагменты гимнов из Codex Brucianus
    • Неакадемические шутки
  • Литература
Views 398
Rating 4.9 / 5
Added 18.07.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.9/5 (4)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 1 year ago

Отличная книга! В ней даже известный спец Ямаучи присутствует! Побольше бы таких книг!

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