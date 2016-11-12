Предлагаемая работа— попытка проследить реальный ход боевых действий, формы руководства войсками, основные стратегические идеи военно-политического руководства страны, (т. е. верховного главнокомандования).

Основными источниками для поиска ответа на эти вопросы служат летописи и разрядные записи.



Летописный материал хорошо изучен в отечественной науке с источниковедческой, главным образом текстологической, точки зрения.

Для предлагаемой работы наибольший интерес представляет не столько соотношение летописных текстов между собой, сколько их первоисточники. С этой точки зрения я пытался выделить первоисточники



2-е изд.— СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. — 464 с,

ISBN 978-5-288-04840-1

Алексеев Юрий Георгиевич - Походы русских войск при Иване III - Содержание

Алексеев Юрий Георгиевич - Походы русских войск при Иване III - Отрывок из книги

Поход 1462 г. на Черемису и Пермь был известен еще со времени опубликования Архангелогородского летописца, но внимания историков не привлекал. На фоне позднейших крупных внешнеполитических и военных предприятий Ивана III он казался незначительным эпизодом, не вызывающим интереса. Однако в истории нет мелочей, которыми можно было бы пренебречь и которые не вписывались бы как необходимые элементы в общую канву исторического процесса.

Уст. летопись под 1462 (6970) годом после рассказа о кончине и погребении великого князя Василия Васильевича сообщает: «Того же лета посылал князь великий Иван Васильевич рать на Черемису: воевод своих Бориса Кожанова да Бориса Слепаго. А с ними устюжане, да вологжане, да галичане. А шли воеводы мимо Устюга к Вятке, по Вятке вниз, а по Каме вверх в Великую Пермь. Того же лета рать черемисская с татары казаньскими приходили на Устюжъский уезд, на верх Югу реки, на волость на Лоху, повонвали, в полон повели много руских голов. А устюжане ходили за ними в погоню; сугнав их, побили всех, а полон назад отсолонили весь».



Это — первое известие о военных событиях времени великокняже-ния Ивана III, и уже в этом смысле оно заслуживает внимания.



Прежде всего необходимо установить степень достоверности рассказа Уст. летописи. Рассказ уникален — никаких упоминаний об этих событиях в других летописях нет. Однако Тип. летопись под тем же годом отмечает: «Того же лета Иова, епископ Пермский, крестя Великую Пермь и князи их, и церкви постави, и игумены, и попы».

Это известие также уникально — его нет в московских летописях.

Известие Тип. летописи о крещении Великой Перми в какой-то мере связано по смыслу с сообщением Уст. о походе великокняжеских воевод, что косвенно подтверждает правдоподобие обоих известий.

При оценке степени достоверности известия необходимо учитывать особенности Уст. летописи. Она неоднократно подвергалась текстологическому изучению.0 Новейший исследователь отметил, что она весьма своеобразна, не находит близких аналогий в других летописях и что одним из возможных ее источников был Северо-Русский (Кирилло-Белозерский) свод 70-х гг. XV в.

Общерусские известия Уст. летопись нередко дает в собственной редакции (что частично отмечено исследователями). Особое значение имеют собственные устюжские известия, отмечаемые с 1218 г. К их числу относятся и сообщения о походах устюжан, и, в частности, рассматриваемый нами текст 1462 г.

Известие 1462 г. содержит важные реалии.

Первая из них: «... посылал князь великий Иван Васильевич рать на Черемису воевод своих...» Кто такие эти воеводы?

Имя Бориса Кожанова в других источниках пока обнаружить не удалось. Предок Бориса Слепца — Захарий Тютчев — упоминается в Повести о Мамаевом побоище как «уноша от двора» великого князя «доволен смыслом», отправленный на переговоры. Сам Борис Матвеев Слепец сын Тютчева 10 ноября 1462 г. (вернувшись, очевидно, из похода) дал митрополиту Феодосию грамоту с обязательством не отчуждать пожалованные ему митрополитом земли в Суздальском уезде. В 1471 г. по приказу великого князя он ходил с вятчанами в поход на Двину и участвовал в битве с новгородцами в устье Шиленгн,и в дальнейшем был наместником, или волостелем, у Большой Соли в Костромском уезде. Таким образом, по крайней мере, один из воевод похода 1462 г. — представитель видного служилого рода, вероятно, связанный с Двором великого князя (в Тетради Дворовой XVI в. Тютчевы—дворовые дети боярские по Дмитрову, Кашину и Суздалю)...

ВведениеГлава I. Походы 1460-х годовГЛАВА II, Кампании 1470-х годоГлава III- Кампании 1480-х годовГлава IV. Походы 1490-х годовГлава V. Кампании 1500-х годовЗаключение