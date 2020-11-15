Сохранилась легенда: Карл Великий, уже старик, в одном из прибрежных городов Южной Галлии увидел из окна замка приближающиеся корабли. Его свита приняла их за купеческие, но Карл возразил: «Суда эти везут не товары, а злейших врагов». И хотя пираты, узнав о присутствии в городе повелителя франков, поспешно ускользнули из гавани, престарелый император, стоя у окна, неожиданно для своих спутников горько заплакал. Никто не решался прервать молчание, пока Карл не сказал: «Если еще при жизни моей враги решились коснуться этого берега, сколько зла они причинят моим потомкам и их подданным».

Так появились в Западной Европе норманны. С IX по XII века бассейны крупных рек и побережье Западной Европы опустошались предприимчивыми викингами. Втягиваясь в орбиту европейской культуры, осваивающей, хотя и с трудом, наследие Средиземноморья, они понемногу оседали, и в X-XI веках появляются первые норманнские государства в Северной Франции (911) и Южной Италии (1030). Но районом деятельности скандинавов была не только Европа. Движимые духом бродяжничества, конем, который вывез восточнославянскую телегу на широкий исторический простор.

Андрей Амальрик - Норманны и Киевская Русь

науч. публикация, предисловие и комментарии О. Л. Губарева

М.: Новое литературное обозрение, 2018. 232 с.: ил.

ISBN 978-5-4448-0722-4

Андрей Амальрик - Норманны и Киевская Русь - Содержание

О. Л. Губарев. Как я достал труд А. А. Амальрика «Норманны и Киевская Русь»

Предисловие Андрея Амальрика

«НОРМАННЫ И КИЕВСКАЯ РУСЬ»

[1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИМЕНИ РУСЬ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СКАНДИНАВСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ РУСИ]

[Появление норманнов на исторической арене]

[Отношения норманнов и славян]

[Языковые заимствования]

[Источники: ПВЛ]

[Происхождение имени Русь согласно ПВЛ]

[Отсутствие норманнского племени Русь]

[Русь как профессиональный, дружинный термин]

[Русь — ruotsi, финское наименование норманнских дружин]

[Константин Багрянородный о русах]

[Договоры Руси с греками]

[Русская правда]

[Доказательства норманнства Руси]

[2. «ОПРОВЕРЖЕНИЯ» АНТИНОРМАНИСТОВ И «ПОЛЯНСКАЯ» ГИПОТЕЗА]

[Термины «норманны» и «северные народы»]

[С. В. Юшков и методы опровержения норманнства Руси]

[«Доказательства» антинорманистов на примере С. В. Юшкова]

[Невозможность полемики с антинорманистами на примере С. В. Юшкова]

[«Полянская» гипотеза происхождения Руси]

[Доказательство «Полянской» теории М. Н. Тихомировым]

[3. «РУССКИЙ КАГАНАТ»]

[Первые появления Руси в источниках]

[Местонахождение «Русского каганата»]

[Эпизодичность «каганата руссов»]

[Первый поход Руси на Константинополь]

[4. КРИТИКА ПВЛ И СКАЗАНИЯ О ПРИЗВАНИИ ПО А. А. ШАХМАТОВУ]

[Искусственность построения Рюрик — Олег — Игорь в ПВЛ]

[Происхождение Сказания о призвании по А. А. Шахматову]

[Норманнская переселенческая сага]

[Как складывалось Сказание]

[Время возникновения Сказания]

[Сказание о призвании — антигреческая реакция]

[Олег и Игорь в летописных сводах]

[Историческая эволюция имени Русь]

[Эпизод с занятием Киева Олегом]

[Кембриджский документ]

[Гипотеза об Игоре и Дире]

[5. КНЯЖЕНИЕ ОЛЬГИ]

[Княжение Ольги]

[Поход Ольги]

[Административная деятельность Ольги]

[6. Б. А. РЫБАКОВ И ЕГО МЕТОД]

[«Эпоха Кия» по Б. А. Рыбакову]

[О методе Б. А. Рыбакова]

[Славяне до появления норманнов]

[7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ]

[Роль Киевской Руси в русской истории]

Хронологическая таблица IX-X вв

КОММЕНТАРИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ ПУБЛИКАТОРА

О. Л. Губарев. А. А. Амальрик — историк, не допущенный в науку

Использованные источники

Приложение 1-4

Summary

Андрей Амальрик - Норманны и Киевская Русь - Предисловие Андрея Амальрика

Начав заниматься ранней русской историей, я собирался ограничиться исследованием какой-либо узкой темы, но знакомство с источниками и литературой предмета перестроило характер моих разысканий. Во-первых, общая концепция образования Древней Руси, пока что господствующая в нашей историографии, оказалась для меня совершенно неприемлемой, прежде всего трактовка славяно-скандинавских отношений. Во-вторых, я убедился, что концепция эта основывается не столько на серьезных основаниях, сколько на безусловном отрицании так называемых «буржуазных взглядов». Таким образом, неортодоксальная разработка одной темы неизбежно приводила к пересмотру смежных с ней и т. д., поэтому мне пришлось выбрать довольно опасный путь: вместо тщательной разработки какого-либо одного вопроса я предпочел высказаться в самой общей форме по целому их ряду. Я оправдывал себя тем, что смотрел на эту работу как на первый этап дальнейших исследований по протоистории Восточной Европы и хотел скорее целиком поставить здесь одну из проблем, чем решить ее. Правда, я стремился к большей доказательности в той части работы, где я разбираю статьи, на которые обычно ссылаются как на основную «антинорманистскую» литературу. Не знаю, насколько я справился с этим разбором.

Я ограничился здесь вопросами политической истории. Начав чуть ли не с классического норманизма, обзор достижений которого я даю в начале своей работы, постепенно я пришел к мысли, что вопрос должен ставиться гораздо шире — и образование Киевской Руси можно рассматривать как результат скандинавского, византийского, хазарского, западноболгарского и других влияний на восточное славянство. Я думаю, ничего обидного в этом для славян нет. Каждый народ в начале своей истории учится у других. Случилось так, что впоследствии я уже не смог вернуться к выбранной теме и задуманная работа прервалась в самом начале. Тем не менее публикация рукописи кажется мне тем более оправданной, что за восемь лет, прошедших со времени ее написания, в нашей стране не появилось ни одной серьезной работы, посвященной затронутой здесь проблеме. Считаю своим долгом поблагодарить проф. А. В. Архицовского (Московский университет), д-ра А. А. Зимина (Институт истории АН СССР), д-ра В.Д. Королюка (Институт славяноведения), д-ра А. Л. Монгайта (Институт археологии), акад. Б. А. Рыбакова (Институт археологии), д-ра А. М. Сахарова (Московский университет), проф. В.М. Турока (Институт славяноведения), прочитавших мою рукопись и сделавших ряд интересных замечаний. К сожалению, по независящим от меня обстоятельствам я не смог познакомить со своей рукописью проф. А. Стендер-Петерсена, ныне покойного. Пользуюсь случаем сказать, что проявленный им интерес к моей работе был для меня большой моральной поддержкой, а присланные статьи — практической помощью.

Январь 1968, Москва