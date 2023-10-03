Алексеев - Религиозные движения на Руси
Ереси появились почти одновременно с христианством. Согласно церковной традиции первым еретиком был Симон Волхв, который всего лишь притворялся христианином (Деян. 8:18-21). Первые ереси — гностические — появились за пределами христианского вероучения, они представляли собой сложные религиозно-философские системы, включающие элементы многих религиозных учений и философских направлений. Их приверженцы стремились использовать в своих целях и даже узурпировать растущее влияние христианства.
При этом основное размежевание между противниками и апологетами христианства произошло в ходе споров относительно границ соотносимости разума и веры. Большую часть противников ортодоксального христианства в первые века составляли последователи многочисленных гностических сект, в учении которых «особую роль играл гносис — тайное знание о Боге, мире и подлинной духовной природе человека, открытое Спасителем (или спасителями) и сохраняемое эзотерической традицией. Обладание подобным знанием (удостоиться которого могли лишь избранные) само по себе приводило к спасению».
В период Вселенских Соборов, на которых были сформулированы основные догматы христианства, появляются ереси, каждая из которых «искажала какой-либо определенный догмат или одну вероучительную доктрину». Ереси рождались в среде интеллектуальной элиты Византии, сохранившей римскую цивилизацию в период варварских нашествий. Ересиархами в эту эпоху становились крупные мыслители, первоначально руководствовавшиеся благочестивыми намерениями защитить веру от тех или иных казавшихся им опасными догматических заблуждений. Таковы были Арий, Аполлинарий, Диодор Тарсийский, Федор Мопсуестийский, Несторий и др.
В эпоху Средневековья еретические движения появляются не на основе отрицания догматов, но под лозунгом возврата церковных институтов к евангельским идеалам.
Догматические споры, которые велись между образованными богословами, сменились требованиями необразованных народных масс к клирикам соблюдать предписанные нормы поведения. Это обстоятельство следует объяснять, в первую очередь, успехами христианизации. «Народные» ереси, как правило, были порождены конфликтом между провозглашенной церковными институтами нормой и отклонениями от нее, которые имели место на практике. Главный водораздел происходил между готовностью признать предписываемые легитимирующей институцией формальные правила и нежеланием сделать это, апеллируя к попранным евангельским идеалам.
Как заметил Жак Ле Гофф: «Следует быть чрезвычайно осторожным, чтобы правильно выделить те ереси, которые в первую очередь были направлены против официальной Церкви, ее ощущавшегося морального разложения и неоправданной монополии на таинства. Подобные ереси проповедывали возврат к тому, что считалось изначальной бедностью, чистотой и братством раннего христианства. Таким образом, эти движения выражали мятежный клич, направленный против богатства и мирского приземления, которые становились все более заметными на Западе со времени великого экономического подъема в XI в.».
В своем диссертационном исследовании, посвященном раннехристианским ересям Александр Зорич предложил термин «девиантное мышление». Согласно данному им определению, «Под девиантным мышлением понимаются такие типы интерпретации социокультурной действительности и духовного опыта, которые приводят индивидуума (или группу его последователей-единомышленников) к созданию «конфликтных» артефактов культуры, последующая инкультурация которых имеет долговременные последствия; под конфликтными артефактами понимаются такие учения, доктрины, теории, тексты и другие знаково нагруженные объекты, которые диссонируют с ценностями, моральными и этическими нормами или картиной мира данной культуры».
Девиантное мышление и поведение определяются только через их отношение к институтам легитимации, которые формируют представление о норме. Имеет смысл привести еще одну цитату из А. Зорича, согласно которому «легитимация как нечто длящееся — тоже процесс мышления, которое, в отличие от девиантного, стремится полностью вписаться в традицию, наилучшим образом ответить ценностным установкам, господствующим в данной культуре».
Алексеев А.И. - Религиозные движения на Руси последней трети XIV — начала XVI в.: стригольники и жидовствующие
М.: «Индрик», 2012. — 560 с.
ISBN 978-5-91674-239-8
Алексей Алексеев - Религиозные движения на Руси последней трети XIV — начала XVI в. - стригольники и жидовствующие - Содержание
Введение
ЧАСТЬ 1. СТРИГОЛЬНИКИ
Предисловие
Глава 1. Историографический обзор
1.1. Историография XIX — начала XXI в
1.2. Историография советского периода
1.3. Зарубежная историография
1.4. Историография 1991-2010 гг.
1.5. Феномен стригольничества в исторических штудиях российских протестантов
Глава 2. Обзор источников
2.1. Послание константинопольского патриарха Нила
2.2. Сочинение против стригольников, приписываемое патриарху Антонию или епископу Стефану Пермскому
2.3. Сборники с антистригольническими посланиями митрополита Фотия
2.4. Послание митрополита Фотия 1416 г.
2.5. Послание митрополита Фотия 1422-1425 гг.
2.6. Послание митрополита Фотия от 22 июня 1427 г
2.7. Послание митрополита Фотия от 23 сентября 1427 г.
2.8. Известия летописей
2.9. Житие новгородского архиепископа Моисея
2.10. Упоминания о стригольниках в посланиях архиепископа Геннадия Гонзова
2.11. Известие «Просветителя» Иосифа Волоцкого
Глава 3. Стригольники как феномен в религиозной жизни Новгорода и Пскова
3.1. Вопрос о генезисе ересеучения: внешние влияния или внутренние причины?
3.1.1. Вальденсы
3.1.2. Богомилы и манихеи
3.1.3. Гейслеры или флагелланты
3.1.4. Гуситы
3.1.5. Армяне
3.1.6. Иудеи
3.1.7. Стригольники и жидовствующие
3.1.8. Типологические объясняющие модели
3.1.9. Протестанты до Реформации
3.1.10. Гуманисты и рационалисты
3.1.11. Рецидив язычества
3.1.12. Выводы
3.2. Вопрос об этимологии термина «стригольник»
3.3. Споры о симонии
3.4. Споры о вдовых священнослужителях
3.5. Споры о мирской проповеди
3.6. Существовала ли стригольническая книжность?
3.6.1. Фроловская Псалтырь
3.6.2. Трифоновский сборник
3.6.3. Трактат «Власфимия»
3.6.4. «Слово о лживыхучителех»
3.6.5. Измарагд
3.7. Исповедь земле или публичная исповедь?
3.8. Протесты против заупокойно-поминального культа
3.9. Основные выводы
ЧАСТЬ 2. ЕРЕСЬ ЖИДОВСТВУЮЩИХ
Глава 1. Историографический обзор
1.1. Историография XIX — начала XX в
1.2. Историография советского периода
1.3. Зарубежная историография
1.4. Историография 1991-2010 гг
1.5. Современная историческая публицистика
Глава 2. Обзор источников
2.1. Послания архиепископа Геннадия Гонзова: проблема достоверности сведений о ереси «жидовьская мудръствующих»
2.1.2. «Рассказ об инквизиции»
2.2. Соборный приговор 1490 г
2.3. «Поучение» митрополита Зосимы
2.4. Анафематствования жидовствующим
2.5. «Послание на жиды и на еретикы» инока Саввы
2.6. «Просветитель» и послания Иосифа Волоцкого
2.6.1. История изучения «Просветителя» и посланий Иосифа Волоцкого
2.6.2. Пространная и Краткая редакции «Просветителя»
2.6.3. Вопрос о первоначальной редакции «Сказания о новоявившейся ереси»
2.6.4. «Просветитель» и Послание Иосифа Волоцкого архимандриту Вассиану о Св. Троице
2.6.5. «Слова» об иконах и 5-е, 6-е, 7-е «слова» «Просветителя»
2.6.6. 7-е «слово» «Просветителя» и Монастырский Устав Иосифа Волоцкого
2.6.7. «Сказание» и «слова» «о скончании седьмой тысящи» и 8-е, 9-е и 10-е «слова» «Просветителя»
2.6.8. Послание Дмитрия Траханиота и 8-е «слово» «Просветителя»
2.6.9. «Рассуждение об иноческом жительстве» и 11-е «слово» «Просветителя»
2.6.10. 12-е «слово» «Просветителя» и Послания Иосифа Волоцкого
2.6.11. «Слово об осуждении еретиков» и 13-е «слово» «Просветителя»
2.6.12. «Слово о благопремудростных коварствах» и 14-е «слово» «Просветителя»
2.6.13. «Послание о соблюдении соборного приговора» и 15-е «слово» «Просветителя»
2.6.14. Послания Иосифа Волоцкого и 16-е «слово» «Просветителя»
2.6.15. Основные выводы
2.6.16. Когда был написан «Просветитель»?
2.7. Летописные известия
Глава 3. Ересь жидовствующих
3.1. Антииудейская полемика в русской книжности XV в. (к постановке проблемы)
3.2. Ожидания конца света на Руси в контексте эсхатологии Средневековья
3.2.1. О средневековой эсхатологии
3.2.2. Ожидания конца света в Западной Европе около 1000 г.
3.2.3. Об эсхатологических ожиданиях в Киевской Руси
3.2.4. Мнения древнерусских богословов о связи между исходом 7-й тысячи лет от сотворения мира и концом света
3.3. Ересь жидовствующих в 1470-1490 гг
3.4. Церковный собор 1490 г.
3.5. Ересь жидовствующих в 1490-1504 гг
3.6. О времени вступления Иосифа Волоцкого в борьбу с ересью жидовствующих
3.7. Учение жидовствующих
3.8. Митрополит Зосима
3.9. Иван III — неортодоксальный правитель Святой Руси?
3.10. Литература жидовствующих и влияние полемики с еретиками на русскую культуру XV — начала XVI в
3.11. О начале полемики «иосифлян» и «нестяжателей»
3.12. Основные выводы
Заключение
Приложения
Список сокращений
Список использованных рукописей
Издания сочинений Иосифа Волоцкого
Литература и источники
Указатель имен
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