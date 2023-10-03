Ереси появились почти одновременно с христианством. Согласно церковной традиции первым еретиком был Симон Волхв, который всего лишь притворялся христианином (Деян. 8:18-21). Первые ереси — гностические — появились за пределами христианского вероучения, они представляли собой сложные религиозно-философские системы, включающие элементы многих религиозных учений и философских направлений. Их приверженцы стремились использовать в своих целях и даже узурпировать растущее влияние христианства.

При этом основное размежевание между противниками и апологетами христианства произошло в ходе споров относительно границ соотносимости разума и веры. Большую часть противников ортодоксального христианства в первые века составляли последователи многочисленных гностических сект, в учении которых «особую роль играл гносис — тайное знание о Боге, мире и подлинной духовной природе человека, открытое Спасителем (или спасителями) и сохраняемое эзотерической традицией. Обладание подобным знанием (удостоиться которого могли лишь избранные) само по себе приводило к спасению».



В период Вселенских Соборов, на которых были сформулированы основные догматы христианства, появляются ереси, каждая из которых «искажала какой-либо определенный догмат или одну вероучительную доктрину». Ереси рождались в среде интеллектуальной элиты Византии, сохранившей римскую цивилизацию в период варварских нашествий. Ересиархами в эту эпоху становились крупные мыслители, первоначально руководствовавшиеся благочестивыми намерениями защитить веру от тех или иных казавшихся им опасными догматических заблуждений. Таковы были Арий, Аполлинарий, Диодор Тарсийский, Федор Мопсуестийский, Несторий и др.



В эпоху Средневековья еретические движения появляются не на основе отрицания догматов, но под лозунгом возврата церковных институтов к евангельским идеалам.

Догматические споры, которые велись между образованными богословами, сменились требованиями необразованных народных масс к клирикам соблюдать предписанные нормы поведения. Это обстоятельство следует объяснять, в первую очередь, успехами христианизации. «Народные» ереси, как правило, были порождены конфликтом между провозглашенной церковными институтами нормой и отклонениями от нее, которые имели место на практике. Главный водораздел происходил между готовностью признать предписываемые легитимирующей институцией формальные правила и нежеланием сделать это, апеллируя к попранным евангельским идеалам.



Как заметил Жак Ле Гофф: «Следует быть чрезвычайно осторожным, чтобы правильно выделить те ереси, которые в первую очередь были направлены против официальной Церкви, ее ощущавшегося морального разложения и неоправданной монополии на таинства. Подобные ереси проповедывали возврат к тому, что считалось изначальной бедностью, чистотой и братством раннего христианства. Таким образом, эти движения выражали мятежный клич, направленный против богатства и мирского приземления, которые становились все более заметными на Западе со времени великого экономического подъема в XI в.».



В своем диссертационном исследовании, посвященном раннехристианским ересям Александр Зорич предложил термин «девиантное мышление». Согласно данному им определению, «Под девиантным мышлением понимаются такие типы интерпретации социокультурной действительности и духовного опыта, которые приводят индивидуума (или группу его последователей-единомышленников) к созданию «конфликтных» артефактов культуры, последующая инкультурация которых имеет долговременные последствия; под конфликтными артефактами понимаются такие учения, доктрины, теории, тексты и другие знаково нагруженные объекты, которые диссонируют с ценностями, моральными и этическими нормами или картиной мира данной культуры».

Девиантное мышление и поведение определяются только через их отношение к институтам легитимации, которые формируют представление о норме. Имеет смысл привести еще одну цитату из А. Зорича, согласно которому «легитимация как нечто длящееся — тоже процесс мышления, которое, в отличие от девиантного, стремится полностью вписаться в традицию, наилучшим образом ответить ценностным установкам, господствующим в данной культуре».

Алексеев А.И. - Религиозные движения на Руси последней трети XIV — начала XVI в.: стригольники и жидовствующие

М.: «Индрик», 2012. — 560 с.

ISBN 978-5-91674-239-8



Алексей Алексеев - Религиозные движения на Руси последней трети XIV — начала XVI в. - стригольники и жидовствующие - Содержание

Введение

ЧАСТЬ 1. СТРИГОЛЬНИКИ

Предисловие

Глава 1. Историографический обзор

1.1. Историография XIX — начала XXI в

1.2. Историография советского периода

1.3. Зарубежная историография

1.4. Историография 1991-2010 гг.

1.5. Феномен стригольничества в исторических штудиях российских протестантов

Глава 2. Обзор источников

2.1. Послание константинопольского патриарха Нила

2.2. Сочинение против стригольников, приписываемое патриарху Антонию или епископу Стефану Пермскому

2.3. Сборники с антистригольническими посланиями митрополита Фотия

2.4. Послание митрополита Фотия 1416 г.

2.5. Послание митрополита Фотия 1422-1425 гг.

2.6. Послание митрополита Фотия от 22 июня 1427 г

2.7. Послание митрополита Фотия от 23 сентября 1427 г.

2.8. Известия летописей

2.9. Житие новгородского архиепископа Моисея

2.10. Упоминания о стригольниках в посланиях архиепископа Геннадия Гонзова

2.11. Известие «Просветителя» Иосифа Волоцкого

Глава 3. Стригольники как феномен в религиозной жизни Новгорода и Пскова

3.1. Вопрос о генезисе ересеучения: внешние влияния или внутренние причины?

3.1.1. Вальденсы

3.1.2. Богомилы и манихеи

3.1.3. Гейслеры или флагелланты

3.1.4. Гуситы

3.1.5. Армяне

3.1.6. Иудеи

3.1.7. Стригольники и жидовствующие

3.1.8. Типологические объясняющие модели

3.1.9. Протестанты до Реформации

3.1.10. Гуманисты и рационалисты

3.1.11. Рецидив язычества

3.1.12. Выводы

3.2. Вопрос об этимологии термина «стригольник»

3.3. Споры о симонии

3.4. Споры о вдовых священнослужителях

3.5. Споры о мирской проповеди

3.6. Существовала ли стригольническая книжность?

3.6.1. Фроловская Псалтырь

3.6.2. Трифоновский сборник

3.6.3. Трактат «Власфимия»

3.6.4. «Слово о лживыхучителех»

3.6.5. Измарагд

3.7. Исповедь земле или публичная исповедь?

3.8. Протесты против заупокойно-поминального культа

3.9. Основные выводы

ЧАСТЬ 2. ЕРЕСЬ ЖИДОВСТВУЮЩИХ

Глава 1. Историографический обзор

1.1. Историография XIX — начала XX в

1.2. Историография советского периода

1.3. Зарубежная историография

1.4. Историография 1991-2010 гг

1.5. Современная историческая публицистика

Глава 2. Обзор источников

2.1. Послания архиепископа Геннадия Гонзова: проблема достоверности сведений о ереси «жидовьская мудръствующих»

2.1.2. «Рассказ об инквизиции»

2.2. Соборный приговор 1490 г

2.3. «Поучение» митрополита Зосимы

2.4. Анафематствования жидовствующим

2.5. «Послание на жиды и на еретикы» инока Саввы

2.6. «Просветитель» и послания Иосифа Волоцкого

2.6.1. История изучения «Просветителя» и посланий Иосифа Волоцкого

2.6.2. Пространная и Краткая редакции «Просветителя»

2.6.3. Вопрос о первоначальной редакции «Сказания о новоявившейся ереси»

2.6.4. «Просветитель» и Послание Иосифа Волоцкого архимандриту Вассиану о Св. Троице

2.6.5. «Слова» об иконах и 5-е, 6-е, 7-е «слова» «Просветителя»

2.6.6. 7-е «слово» «Просветителя» и Монастырский Устав Иосифа Волоцкого

2.6.7. «Сказание» и «слова» «о скончании седьмой тысящи» и 8-е, 9-е и 10-е «слова» «Просветителя»

2.6.8. Послание Дмитрия Траханиота и 8-е «слово» «Просветителя»

2.6.9. «Рассуждение об иноческом жительстве» и 11-е «слово» «Просветителя»

2.6.10. 12-е «слово» «Просветителя» и Послания Иосифа Волоцкого

2.6.11. «Слово об осуждении еретиков» и 13-е «слово» «Просветителя»

2.6.12. «Слово о благопремудростных коварствах» и 14-е «слово» «Просветителя»

2.6.13. «Послание о соблюдении соборного приговора» и 15-е «слово» «Просветителя»

2.6.14. Послания Иосифа Волоцкого и 16-е «слово» «Просветителя»

2.6.15. Основные выводы

2.6.16. Когда был написан «Просветитель»?

2.7. Летописные известия

Глава 3. Ересь жидовствующих

3.1. Антииудейская полемика в русской книжности XV в. (к постановке проблемы)

3.2. Ожидания конца света на Руси в контексте эсхатологии Средневековья

3.2.1. О средневековой эсхатологии

3.2.2. Ожидания конца света в Западной Европе около 1000 г.

3.2.3. Об эсхатологических ожиданиях в Киевской Руси

3.2.4. Мнения древнерусских богословов о связи между исходом 7-й тысячи лет от сотворения мира и концом света

3.3. Ересь жидовствующих в 1470-1490 гг

3.4. Церковный собор 1490 г.

3.5. Ересь жидовствующих в 1490-1504 гг

3.6. О времени вступления Иосифа Волоцкого в борьбу с ересью жидовствующих

3.7. Учение жидовствующих

3.8. Митрополит Зосима

3.9. Иван III — неортодоксальный правитель Святой Руси?

3.10. Литература жидовствующих и влияние полемики с еретиками на русскую культуру XV — начала XVI в

3.11. О начале полемики «иосифлян» и «нестяжателей»

3.12. Основные выводы

Заключение

Приложения

Список сокращений

Список использованных рукописей

Издания сочинений Иосифа Волоцкого

Литература и источники

Указатель имен