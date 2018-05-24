История принятия христианства на Руси является крупной и актуальной исторической проблемой. Обращение к истории христианства на территории нашей страны вполне оправдано и закономерно — крещение Руси не было единовременным актом Владимира. Уже во времена написания Повести Временных лет сложились разные версии о том, когда была крещена Русь и какое течение христианства она приняла. Духовную жизнь древнерусской эпохи наполняла богатая гамма действовавших параллельно, пересекавшихся или даже противоборствующих идейных течений.

Констатируя идейную неоднородность духовной жизни, вместе с тем нельзя сбрасывать важную эпохальную особенность, выразившуюся в том, что идейные течения не были «формализованы» по направлениям и не имели общепринятого для тогдашнего времени названия. Размежевание и дифференциация интеллектуальных сил общества были налицо, но идейные приверженности не прокламировались открыто, они присутствовали во внутренней логике текстов, проявлявшейся в редактировании и отборе произведений христианской письменности. Древнерусские книжники реализовывали свои идейно-религиозные симпатии не только через отбор представлявших разные традиции произведения, но также посредством сокращения и смыслового редактирования копируемых первоисточников, в результате чего появлялись новые редакции памятников.

В общем и целом как переводная, так и оригинальная книжность, предстают перед нами не обезличенным монолитом, а в богатом, отличающимся оттенками своеобразия, спектре идейно-религиозных традиций. Однако христианство — это не только литературные памятники, это еще и религиозные святыни различного назначения и характера, от личных святынь — крестов и иконок, до объектов общественных — храмов с наружной отделкой и внутренним убранством и культом святых. Ирландская христианская традиция стала одним из течений в христианстве, которое оставила заметный след не только в культурной и религиозной жизни Западной Европы, но и в формировании древнерусского религиозного мировоззрения. Многие из особенностей ирландской христианской традиции на Руси стали давно забытой традицией, сохраняясь в сознании народа, без осмысления их назначения. Однако в последнее время усиливается интерес к Ирландии, ее культуре и религиозности.

Симонова Анастасия - Древнерусское религиозное мировоззрение и ирландская христианская традиция: монография

Москва: Прометей, 2017. 354 с.

ISBN 978-5-906879-08-0

Симонова Анастасия - Древнерусское религиозное мировоззрение и ирландская христианская традиция: монография - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Влияние ирландских идей в письменной традиции Руси

§ 1. Организация Ирландской церкви и ее особенности. Распространение ирландской христианской традиции в Западной Европе

§ 2. Распространение ирландской христианской традиции в Западной Европе

§ 3. Пути проникновения ирландской христианской традиции на Русь. Монастырь св. Девы Марии в Киеве

§ 4. Ветхозаветная тематика в идейных течениях Древней Руси

§ 5. Культ архангела Михаила

§ 6. Культ Николы Вешнего письменной традиции Руси

ГЛАВА 2. Археологические свидетельства влияния ирландской христианской традиции на Руси

§ 1. Особенности развития ирландского искусства и иконографии

§ 2. Кресты Древней Руси как символ христианства

§ 3. Иконографическая традиция в древней Руси на примере изделий, связанных с культом камня — кресты, иконки, резьба соборов

§ 4. Монументальная архитектура

§ 5. Колокола на Руси. Их форма, изготовление и способ звона

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список принятых сокращений

Библиографический список

Приложения

Симонова Анастасия - Древнерусское религиозное мировоззрение и ирландская христианская традиция: монография - Заключение

Результаты исследования дают возможность выявить эволюцию развития древнерусского религиозного мировоззрения в IX—XIV вв. Одно из важных мест среди многообразия религиозных христианских течений занимает ирландская христианская традиция. Исходя из того, что зарубежная историографическая традиция, связанная с ирландской церковью, а также с влиянием ирландской христианской традиции на религиозное мировоззрение Западной Европы имеет более чем вековую историю, мы не останавливались подробно на всех доказательных линиях ученых, а принимали их основные выводы.

Немаловажным являются пути проникновения ирландских миссионерских методик на Русь. Учения ирландской христианской традиции приходили не напрямую Ирландия-Русь, а длительными окольными путями через Западную Европу. Во-первых, по торговому пути из «немец в греки» через Регенсбург в Прагу, затем в Краков, оттуда в Вену, а затем в Новгород или на юг, в Киев. По этому пути могли приходить этнические ирландцы, передавая свое понимание христианства. А также послушники ирландских монастырей, что кажется более вероятным. Хотя есть свидетельства, что в европейских монастырях ирландской традиции почитали Святой остров и были даже случаи паломничества в те монастыри, которым они подчинялись согласно монастырскому правилу. Затем из Ирландии в этот монастырь приходили уже чистокровные ирландские монахи, возрождая тем самым нравственный импульс движения.

Происходило т. с. некое возрождение монастыря, благодаря которому он усиливал свое влияние через миссионерскую деятельность, книжную миниатюру, предметы культа. Во-вторых путь, связывавший Южную Русь с Моравией, Чехией, Сербией. Оттуда проникает в основном религиозная литература с вкраплениями идей ирландской христианской традиции. Еще один путь проникновения ирландской христианской традиции на Русь связан с Новгородом и балтийским регионом. Именно через него проникают некоторые предметы личного и общественного благочестия (каменные кресты, нательные кресты и каменные иконки), а также культы святых (Антоний Римлянин). Также следует особо отметить деятельность варягов-христиан Симона и Африкана, пришедших через Новгородский путь и подаривших Киево-Печерскому монастырю христианские реликвии, снятые очевидно с монументального креста.

В основе выявленной периодизации лежит влияние ирландской христианской миссионерской традиции. Выделяется несколько этапов влияния ирландской христианской традиции на религиозной мировоззрение древней Руси. Во-первых, это период с IX—XII вв. когда на территории Древней Руси фиксируются первые находки погребения христианского характера. В этот же период появляются также культовые вещи, объединенные в одну смысловую группу по ряду признаков. В первую очередь это кресты определенной формы (в круге), различного назначения — поклонные, нательные, погребальные. Далее каменные иконки и колокола. Все эти вещи имеют одну общность — иконографический тип, описанный выше, общий ареал распространения и единый материал изготовления (исключая колокола). Необходимо отметить также и письменные источники, которые оказались на Руси благодаря Южнорусскому пути и связаны с кирилломефодиевской традицией. Но влияние ирландской христианской традиции проявляется не так ярко как, скажем, в Киево-Печерской монастырской традиции и новгородской традиции. Для произведений имеющих южнорусское происхождение влияние ирландской христианской традиции в характере отбора произведений, частично во внутреннем смысле самих компилируемых произведений. В Киево-Печерской и Новгородской традициях есть отсылки и к Ветхому завету, и к традициям образования ирландских монастырей, а также прямые параллели с аналогичными событиями в ирландской агиографии.

Во-вторых, это период середины XII — первой четверти XIII вв., когда происходит некое закрепление на русской почве методик ирландской христианской традиции. Именно в этот период можно наблюдать не только количественное снижение культовых реликвий (каменных крестов и иконок), а также заметное отсутствие письменных текстов связанных с ирландской миссионерской традицией. Говорить о прямых параллелях заимствования из ирландской агиографии уже не приходится. Возможно, отчасти это было связано с выполнением главной задачи ирландской христианской традиции — распространении христианства через монастырскую культуру. Однако, наблюдается тенденция не количественного роста, но дальнейшего качественного развития. Самый яркий пример — белокаменное строительство Северо-Восточной Руси, расцветшее именно в XII веке. Больше никогда этот интересный феномен не повторится. В письменной традиции переход на новый уровень осмысления частично можно отследить на примере деятельности древнерусских мыслителей (Климент Смолятич), и связано скорее, не с заимствованием, но со сложными многоступенчатыми схождениями и параллелями. Однако этот период нуждается в дополнительной разработке и вполне достоин стать темой отдельного исследования.

В-третьих, период второй половины XIII — начало XIV вв., когда происходит возобновление интереса к методикам ирландской христианской традиции. При этом наблюдается очень интересная картина — и письменные памятники, и культовые вещественные реликвии в XIII веке семантически идентичны аналогичным вещам IX—XI вв., не неся никаких морфологических изменений, которые неизбежны с течением времени (будь то иконография, форма или состав сплава). Именно в этот период мы можем наблюдать не только увеличение количества вещей семантически сходных с ирландским иконографическим типом, но и качественные изменения в технике исполнения изображений. (Боровичевский, Алексеевский кресты, каменная иконка «Давид на престоле»). Опять возникает интерес к произведениям и святым, почитание которых появилось еще в IX—XI веках, причем первоначальные списки Житий и произведений, не сохранились, затем — многочисленные списки этих же житий, начиная с XIII—XIV веков.

Так было с Киево-Печерским патериком, Шестодневом, Житием Антония Римлянина, Похвалой на перенесение мощей Николая Чудотворца. В фольклоре память об этих святых в течение между этими веками сохраняется и обрастает даже новыми подробностями. Это, безусловно, свидетельствует об устойчивости почитания святых. Вполне вероятно, что связано это с тем, что снова появилась необходимость распространения влияния христианства на новые территории Древней Руси и новые социальные группы. Именно в этот период повсеместно на территории Руси усиливается интерес к христианству и библейским сюжетам. Период усиления традиции сменился медленным затуханием в связи с усилением влияния Византийской церкви. На некоторых этапах развития русской церкви традиции, которые пришли от ирландской церкви стали пережитками, которых никто не понимал, но все же некоторые методики и наработки ирландской церкви воспринимались и использовались духовными лицами для своих целей с учетом специфики менталитета русского народа.

Исходя из выше сказанного, влияние идей ирландской христианской традиции проходит в несколько этапов, но основное значение в использовании методик ирландской христианской традиции является христианизация всех слоев населения, и не просто христианизация, а внедрение идей христианства в религиозное сознание и менталитет народа. Как только цель была выполнена, традиции и учения христианства внедрились в сознание традиция затухает. При этом ирландские миссионерские методики могли быть использованы и приверженцами других христианских направлений, сильных на Руси. Например, Византийской христианской традицией, которая вследствие своей другой организации займет ведущее положение на Руси. Однако традиции ирландской христианской традиции будут незримо жить в сознании народа, поэтому сам процесс формирования христианства на Руси очень сложен, никогда не связан со слепым заимствованием традиций и учений, это многоступенчатый синтез и отбор различных концепций и идей, подходящий под менталитет народа. Что и привело в конечном итоге к новой форме христианства — русскому.