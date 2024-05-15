Преосвященний Владика Венедикт перечитав чимало сторінок відповідної тематики, зокрема Святого Писання, щоб надихнутися на укладання цих молитовних роздумів – таких доступних кожному, без складних богословських фраз. І ось – книжка готова й уже в руках читача, охочого поглиблювати своє молитовне життя. На кожній сторінці, кожною висловленою думкою Автор пропонує долати неохоту, лінивство, розсіяність, надихає нас до молитви, заохочує ставити її на чільне місце у своєму щоденному житті. Заглиблюючись у запропоновані тексти, знаходимо для себе багато цікавого матеріялу, який до глибини вражає.

Ця книжка у різний спосіб діткнеться кожного, хто її читатиме. Багато й усебічно представлений погляд на молитву. Автор заохочує до цієї практики як до розмови з Богом, до вміння чути Його, до молитви як до способу виховання людини, до зустрічі зі Всевишнім тощо. У поданих роздумах віднайдемо тези: «Любов до Бога веде до молитви», а також про те, що молитва приводить людину до Бога. Автор пропонує дуже цікаве й відважне твердження, що «… Бог нас любить, тому не може прощати…», адже глибина Його любови настільки неосяжна, що вже нема в тому потреби, адже Бог нас любить, у якому б найбільшому падінні ми не перебували б. Любов поставлена на найвищий щабель!

У книжці широко й доступно описані різні перешкоди в молінні, рівень психологічних та змінних емоційних настроїв людини, що впливає на молитву, вказаний шлях подолання цих перепон. Молитва представлена як необхідний посередник освячення та спасення душі. Вона має стати бажаною, охочим середником між особою і Богом, чимось життєвим, справжнім «смакуванням» нашого Творця і Його Царства.

Владика Венедикт Алексійчук – Школа молитви

Львів : Свічадо, 2020, 248 с.

ISBN 978-966-938-415-7

Владика Венедикт Алексійчук – Школа молитви - Зміст

Слово Митрополита Ігора

Передмова

РОЗДІЛ I ПРО МОЛИТВУ

Молитва – це зустріч нашої гріховности з Божим милосердям

Пріоритети в житті християнина

Молитва – це зближення з Богом

Молитва – це розмова

Молитва – зустріч двох осіб

Любов до Бога веде до молитви

Молитва і щоденне життя

Бог – Світло

У молитві понад усе – шукати Бога

Молитва як привілей бути з Богом

Молитва як досвід Царства небесного

Наслідування Христа

Молитви святих

Як пережити зустріч із Богом

Чому важко молитись?

Чому ми не молимося?

Молитва і любов до ворогів

Молитва і труд усе перетруть

Проблема – це нагода для чуда

Коли молитва на першому місці

Молитва як унікальна зустріч

Молитва – це нагода пізнати Божу волю

Яка молитва наближає нас до Бога?

Молитва і наше покликання

Господь завжди на нас чекає

Молитва і милосердя

Великий піст. Молитва, піст, милостиня

Вертикальний вимір нашого буття

Змінюємся лише з допомогою Бога

Молитва до Святого Духа

Молитва не тільки за себе

Чому молимося за померлих?

РОЗДІЛ II КОНКРЕТНІ ПОРАДИ ЩОДО МОЛИТВИ

Десять порад, як правильно молитися

Як підтримувати в собі молитву

Чи є молитва цінністю для нас?

Що означає – постійно молитися?

Що допомагає розвивати молитву?

Уважно ставитися до слів молитви

Чи потрібне нам молитовне правило?

Молитовне правило «дисциплінує»

Молитовне правило

Молитва, праця, відпочинок

«Ісусова молитва»

«Ісусова молитва» – вся суть Євангелія

Молитва і духовний провід

Молитва у непростих життєвих ситуаціях

РОЗДІЛ III ЛІТУРГІЙНА МОЛИТВА

Літургійна молитва

Пропозиції для духовного зростання

Молитва Церкви – місце Богоявлення

Молитва Церкви – бажана єдність із Христом

Молитва Церкви – дія Христа у світі

Молитва Церкви – жива і динамічна

Потреба перекладів літургійних текстів

Потреба осмислення нашої молит. традиції

Потреба оновлення нашої традиції

Потреба літургійної творчости

Літургійна традиція – наслідок сповнення дарів Святого Духа

Участь у богослуженнях

Значення богослужень у житті християнина

Богослуження – це досвід Бога

Літургія – особистий досвід

Літургія – долучення до спільної справи

Літургія – життя у Пресвятій Тройці

Літургія – це естетика

Літургія – школа віри

У Літургії – наша участь

Літургія як цілісність життя

Зовн. вияв у Літургії як ознака внутрішнього

Не обмежуймося неділею

Відродити практику молитви

Літургія – спосіб життя, а не обов’язок

Літургія – відповідь на виклики

Робімо ревізію

Богослужбові практики – змінні

Різкі зміни – не для Літургії

Літургійна молитва – джерело та ісповідування життя Церкви

Сучасне літургійне життя. Богослуження добового кола

Служіння священників на парафіях

Молитва як обов’язок

Належне молитовне життя на парафіях

Літургія у житті християнина

Реформувати себе, щоб розуміти богослуження

Особисто пережити Бога на Літургії

Знайти час на Бога

Чи богослуження допомагають прийти до Бога?

Миряни і священник у богослуженнях

Важливість богослужбових текстів

Молитва, дарована Богом

Катедральний устав

Молитовники і спонтанна молитва

Що найважливіше в молитві?

Молитва і поклони

Молитись – це співпрацювати з Богом

Молитва і Євангеліє

У молитві – особистий досвід Бога

Молитва і покликання до святости

РОЗДІЛ IV МОЛИТОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ

Особливості молитовного життя

Загальна ситуація в УГКЦ

Молитовне життя в єпархіях

Літургійно-молитовне життя на парафіях

Особиста і родинна молитва вірних

Питання, що на часі

Участь вірних у богослуженнях

Богослуження добового кола (Часослов)

Різні богослужбові устави

Післямова

Владика Венедикт Алексійчук – Про покликання людини - Роздуми і свідчення

Львів : Свічадо, 2021, 400 с.

ISBN 978-966-938-506-2

Владика Венедикт Алексійчук – Про покликання людини - Роздуми і свідчення - Зміст

Передмова

РОЗДУМИ

Вступ

Коли Бог на першому місці

Унікальність покликання кожної особи

Ідентичність у покликанні

Таємниця покликання

Як пізнавати своє покликання?

Що найважливіше в пізнанні свого покликання?

Через кожну людину Господь до нас промовляє

Пошук Божої волі

Як шукати Божу волю?

Як у щоденності пізнати волю Божу?

Що допомагає пізнати Божу волю?

Життя в секулярному світі

Зреалізованість

Як знайти себе?

Покликання до священства і подружжя

Чому Бог кличе до священства?

Куди і як я інвестую своє життя?

Ким треба бути?

Життя — це подорож додому

Праця над собою — велике мистецтво

Суть покликання

Замість висновку

СВІДЧЕННЯ