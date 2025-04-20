Алфавитно-предметный указатель к Новгородским Епархиальным Ведомостям за 25 лет (1875-1899)
Духовенству Новгородской епархіи необходимо быть знакомымъ съ распоряженіями какъ Свят. Синода, такъ и мѣстнаго Епархіальнаго Начальства, помѣщенными въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. За 25 лѣтъ изданія (1875—1899) въ нихъ опубликовано громадное количество такихъ распоряженій, которыя имѣютъ обязательную силу и въ настоящее время. При отсутствіи системы и при разрозненности самого матеріала, а главное при отсутствіи за многіе года оглавленій, пользованіе Епархіальными Вѣдомостями сдѣлалось весьма затруднительнымъ. Желаніе облегчить это затрудненіе для духовенства епархіи и вызвало составленіе настоящаго указателя, въ которомъ матеріалъ расположенъ въ возможной системѣ и въ алфавитномъ порядкѣ. А такъ какъ во многихъ вновь построенныхъ церквахъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за прежніе года нѣтъ, въ другихъ онѣ могутъ быть утрачены, то къ указаніямъ на законъ присоединены извлеченія наиболѣе важныхъ распоряженій.
Сокращенія въ текстѣ понятны: напр. д. б. значитъ должно быть, Ук. Св. Син. знач. указъ Святѣйшаго Синода и т. п.; цифры, отпечатанныя впереди жирнымъ шрифтомъ, означаютъ годъ изданія, т. е. 75 значитъ 1875, а обыкновеннымъ позади № Еп. Вѣд. Помѣщенное подъ чертою безъ обозначенія № Еп. Вѣд. означаетъ, что распоряженіе было опубликовано не чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, а указами чрезъ Оо. Благочинныхъ. Указатель раздѣленъ на 3 части: въ 1-й помѣщены всѣ имѣющія руководственное значеніе распоряженія изъ Епарх. Вѣдомостей въ оффиціальномъ изданіи ихъ (до 1894 г.) и въ оффиціальной части съ 1894 г., во 2-й части—всѣ свѣдѣнія изъ неоффиціальной части съ 1894 года, въ 3-й различныя формы и правила съ приложеніемъ нѣкоторыхъ свѣдѣній и такихъ, которыя хотя и не помѣщены въ Епарх. Вѣдомостяхъ, но полезно знать духовенству, напр. о Благочинническихъ совѣтахъ.
Алфавитно-предметный указатель к Новгородским Епархиальным Ведомостям за 25 лет (1875-1899)
Новгород: Губернская типография, 1900. – 354 с.
Алфавитно-предметный указатель к Новгородским Епархиальным Ведомостям – Содержание
- 1. Ассигновки
- 2. Аптеки
- 3. Архіереи
- 4. Архитекторы
- 5. Архивы
- 6. Академіи
- 7. Банки
- 8. Библіотеки
- 9. Билеты гос. кред. и увольнитѳлышѳ
- 10. Благодарность ВЫСОЧАЙШАЯ, Св. Син.
- 11. Благословеніе
- 12. Благочиніе церковное
- 13. Благочинные
- 14. Бланки
- 15. Богадѣльни
- 16. Богослуженіе
- 17. Больницы
- 18. Болѣзни
- 19. Браки
- 20. Братства
- 21. Вакаціи
- 22. Викаріи
- 23. Вклады
- 24. Воззванія
- 25. Война 1877—78 гг.
- 26. Вычеты
- 27. Вѣдомости
- 28. Вѣнчики
- 29. Выборы духовенства
- 30. Вызовъ въ судъ
- 31. Выписки
- 32. Грамоты
- 33. Діаконы
- 34. Дома церковн. и причтов
- 35. Дороги желѣзныя
- 36. Дорожникъ почтовый
- 37. Доходы
- 38. Древности церковныя
- 39. Духовенство
- 40. Дѣти
- 41. Жалованье
- 42. Журналы
- 43. Заведенія
- 44. Заводы свѣчные
- 45. Заказы
- 46. Завѣщанія духовныя
- 47. Законоучители
- 48. Звонъ
- 49. Земли церковныя
- 50. Землемѣры
- 51. Зрѣлища
- 52. Изданія
- 53. Изображенія
- 54. Имущества
- 55. Инструкціи
- 56. Исповѣдь
- 57. Кандидаты священства
- 58. Капиталы
- 59. Караулы при церквахъ
- 60. Картины
- 61. Кассы
- 62. Кладбища
- 63. Книги
- 64. Комиссіи и комитеты
- 65. Консисторіи
- 66. Кресты наперсные
- 67. Крестьяне
- 68. Крещеніе
- 69. Курсы
- 70. Лѣса
- 71. Лѣтопись
- 72. Манифесты
- 73. Маршруты
- 74. Медали
- 75. Миссіонеры
- 76. Молитвы
- 77. Монастыри
- 78. Монеты
- 79. Св. мощи
- 80. Награды
- 81. Наслѣдованіе
- 82. Наставленіе для спасанія погибающихъ
- 83. Нищенство
- 84. Неурожай хлѣба 1891 г.
- 85. Обозрѣніе
- 86. Общества
- 87. Общины
- 88. Одежда
- 89. Округа
- 90. Описи
- 91 . Отчеты
- 92. Отлучки
- 93. Оспопрививаніе
- 94. Пенсіи
- 95. Перепись
- 96. Письмоводство
- 97. Повинность
- 98. Повелѣнія Высочлйшія
- 99. Присоединеніе
- 100. Погребеніе
- 101. Подсудность
- 102. Пожертвованія
- 103. Поминовеніе
- 104. Попечительства
- 105. Порядокъ
- 106. Посланія
- 107. Пособія
- 108. Поученія
- 109. Почта
- 110. Пошлины
- 111. Права состояній
- 112. Правила единовѣрія и распораженія по дѣламъ гражданскимъ
- 113. Праздники
- 114. Преміи
- 115. Присяга
- 116. Приходы
- 117. Принты
- 118. Пріюты
- 119. Прогоны
- 120. Программа
- 121. Просфоропеченіе
- 122. Прошеніе
- 123. Псаломщики
- 124. Пьянство
- 125. Расколъ
- 126. Рескрипты
- 127. Росписавіе
- 128. Рукописи
- 129. Сборы
- 130. Свидѣтельства
- 131. Свѣчи
- 132. Священно-служители
- 133. Семинаріи духовныя
- 134. Сообщенія правительств
- 135. Сочиненія запрещенныя
- 136. Старосты
- 137. Стипендіи
- 138. Сроки
- 139. Ссуды
- 140. Съѣзды
- 141. Табели
- 142. Телеграммы
- 143. Титулъ
- 144. Указы
- 145. Уставы
- 146. Училища
- 147. Фамиліи
- 148. Хоры пѣвческіе
- 149. Храмы
- 150. Циркуляры гражд. начал.
- 151. Часовни
- 152. Читальни
- 153. Чтенія народныя
- 154. Школы . .191
- 155. Штаты
- 156. Эмеритура
- 157. Юбилеи
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