Духовенству Новгородской епархіи необходимо быть знакомымъ съ распоряженіями какъ Свят. Синода, такъ и мѣстнаго Епархіальнаго Начальства, помѣщенными въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. За 25 лѣтъ изданія (1875—1899) въ нихъ опубликовано громадное количество такихъ распоряженій, которыя имѣютъ обязательную силу и въ настоящее время. При отсутствіи системы и при разрозненности самого матеріала, а главное при отсутствіи за многіе года оглавленій, пользованіе Епархіальными Вѣдомостями сдѣлалось весьма затруднительнымъ. Желаніе облегчить это затрудненіе для духовенства епархіи и вызвало составленіе настоящаго указателя, въ которомъ матеріалъ расположенъ въ возможной системѣ и въ алфавитномъ порядкѣ. А такъ какъ во многихъ вновь построенныхъ церквахъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за прежніе года нѣтъ, въ другихъ онѣ могутъ быть утрачены, то къ указаніямъ на законъ присоединены извлеченія наиболѣе важныхъ распоряженій.

Сокращенія въ текстѣ понятны: напр. д. б. значитъ должно быть, Ук. Св. Син. знач. указъ Святѣйшаго Синода и т. п.; цифры, отпечатанныя впереди жирнымъ шрифтомъ, означаютъ годъ изданія, т. е. 75 значитъ 1875, а обыкновеннымъ позади № Еп. Вѣд. Помѣщенное подъ чертою безъ обозначенія № Еп. Вѣд. означаетъ, что распоряженіе было опубликовано не чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, а указами чрезъ Оо. Благочинныхъ. Указатель раздѣленъ на 3 части: въ 1-й помѣщены всѣ имѣющія руководственное значеніе распоряженія изъ Епарх. Вѣдомостей въ оффиціальномъ изданіи ихъ (до 1894 г.) и въ оффиціальной части съ 1894 г., во 2-й части—всѣ свѣдѣнія изъ неоффиціальной части съ 1894 года, въ 3-й различныя формы и правила съ приложеніемъ нѣкоторыхъ свѣдѣній и такихъ, которыя хотя и не помѣщены въ Епарх. Вѣдомостяхъ, но полезно знать духовенству, напр. о Благочинническихъ совѣтахъ.

Алфавитно-предметный указатель к Новгородским Епархиальным Ведомостям за 25 лет (1875-1899)

Новгород: Губернская типография, 1900. – 354 с.

Алфавитно-предметный указатель к Новгородским Епархиальным Ведомостям – Содержание