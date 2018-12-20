Сосуд избранный - Сборник документов по истории Русской Православной Церкви

СПб: издательство «Борей», 1994 — 464 с.

ISBN 5-7187-0125-3

В первые четыре года после государственного переворота Святейший Патриарх Тихон совершил 800 богослужений в различных храмах Москвы и Петрограда. В Петрограде он побывал с 29 мая по 3 июня 1918 года [1]

Здесь в Правлении Братства православных приходов Святейший Патриарх сказал замечательные слова, долженствующие являться руководством и поныне в жизни каждого православного христианина: "Я слышал сейчас, что Братство объединяет людей, готовых на подвиги исповедничества, мученичества, готовых на смерть. Русский человек вообще умеет умирать, а жить и действовать не умеет. Задача Братства не только в том, чтобы воодушевлять на мучения и смерть, но и наставлять, как надо жить, указать, чем должны руководствоваться миряне, чтобы Церковь Божия возрастала и крепла. Наше упование — это жизнь, а не смерть и могила" [2]

Василию Ивановичу Беллавину, выпускнику Санкт-Петербургской Духовной Академии, Господь даровал жребий Святительства в самое трудное для Церкви время.

Это событие в 1888 году было еще далеким и неведомым никому, кроме Господа, будущим. В 1888 году, отмеченном светлым праздником 900-летия Крещения Руси, Санкт-Петербургская Духовная Академия отправляла на пастырское служение своих выпускников, в числе которых был и Василий Беллавин. Он уезжал в свой родной город Торопец Пензенской губернии, чтобы преподавать французский язык в Духовной Семинарии.

Город Торопец, где родился Василий Иванович Беллавин, жил тихой, патриархальной жизнью провинциальных городков тех лет. Он мало чем отличался от деревни. Насчитывал всего 5 тысяч жителей и находился в 22 верстах от железной дороги. Отец будущего Патриарха был достаточно образованным человеком, любил классическую музыку, серьезную, духовную литературу, и потому Василий Беллавин поступил в духовное училище с хорошей подготовкой. Невысокого роста, физически крепкий, очень подвижный, веселый, никогда не жалующийся на трудности, не знающий усталости, мальчик был любимцем своих сверстников.

Наделенный от природы многочисленными достоинствами, в том числе хорошими способностями к учению и завидным упорством, он был одним из лучших учеников. Любил читать стихи — привычка, которая осталась у него впоследствии, когда он был уже Патриархом. Люди, общающиеся с ним в те времена, обращали особое внимание на его глаза, светлые, одновременно веселые и серьезные. Когда после окончания Академии он вернулся в свой город, то быстро стал предметом вожделения всех провинциальных невест. Ученик Псковской Семинарии Борис Цесаревский вспоминал, как однажды молодой учитель побывал у них в доме: "Ты посмотри, какие у него глаза, — говорила мать Цесаревского своей дочери после ухода Беллавина, — чистые, ясные, как у голубя". "От него веет теплом и добродушием, и он такой умный," — отозвалась дочь. Допивавший стакан чаю батюшка предостерег женскую половину, что расчеты на него как на жениха очень плохи. "Его, Василия Ивановича, когда он был студентом, прозвали "патриархом", и дорога ему одна — в монахи. Вы не смотрите, что он говорун и веселый такой". Действительно, в 1891 году Василий Иванович принимает монашеский постриг.

После окончания Духовной Семинарии во Пскове ее выпускник Василий Беллавин в числе лучших воспитанников посылается в Петербургскую Духовную Академию.