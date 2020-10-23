Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы» (Мф. 5,14). Эти слова из Евангелия от Матфея относятся и к жизни стар- цев последних времен. В России в годы безверия люди тянулись к старцам как источникам живой воды. По молитвам старцев страждущие исцелялись, обретали «духовную радость и свободу о Господе». Для духовных детей старец становился непосредственным проводником воли Божией. Благодатных даров: прозорливости и молитвенного предстательства за духовных чад — старцы удостаивались за великую веру, смирение, самоуничижение...

Мы слишком мало знаем о старчестве, а чудесные книги, которые могли бы принести духовное утешение, часто недоступны. Собрав данные о жизни старцев и их высказывания, я решилась, несмотря на неумение и духовную незрелость, излагать прочитанное простым доходчивым языком в очерках. Следует отметить, что в некоторых очерках намеренно приведено много воспоминаний духовных чад старцев, чтобы читатель, став соучастником событий, мог почувствовать благодатное влияние старцев, «вкусить утешения». В отличие от сухого пересказа событий, эмоционально окрашенные воспоминания свидетелей, как правило, не вызывают сомнений в искренности рассказчиков, позволяют убедиться в истинности изложенного.

Надеюсь, что многим сомневающимся читателям свидетельства святости помогут поверить в силу молитв старцев, и они обратятся к ним за молитвенной помощью. Если кто-то, прочитав книгу, захочет изменить себя, осознав необходимость неукоснительно следовать советам блаженных старцев, и приложит все усилия, чтобы под руководством опытного духовника осуществить желаемое — значит, в скором времени в этом мире будет больше света. Афонские святые старцы завещали нам: «Храните свет в вас и светите другим!» О старчестве я впервые узнала, читая о жизни египетских пустынников-подвижников (4-й век). Выписанные из Лавсаика высказывания старцев не раз помогали мне в трудную минуту.

Великие старцы двадцатого столетия

115 жизнеописаний, воспоминания современников, поучения, подвиги и чудеса, молитвы

сост. С. Девятова

М. : Артос-Медиа, 2008. 672 с.: илл.

ISBN 978-5-9946-0007-8

Великие старцы двадцатого столетия - Содержание. Алфавитный указатель

Введение

Старчество

Греческие старцы

Амфилохий (Макрис), игумен

Анфим (Вайанос), иеромонах

Аристоклий Афонский, преподобный

Арсений исихаст, монах

Афанасий (Протоеропулос), иеромонах

Гавриил (Казасис), игумен

Гавриил Афонский, преподобный

Георгий (Карслидис), иеромонах

Даниил (Демитриадис), монах

Евсевий (Матфопулос), иеромонах

Епифаний (Феодоропулос), игумен

Иероним (Апостолидис), монах

Иаков (Цаликис), монах

Иоиль (Янакопулос), иеромонах

Исаак из Дионисиата, монах

Иосиф исихаст, монах

Каллиник исихаст, монах

Кирик, иеромонах (Свято-Пантелеимонов монастырь)

Нектарий Эгинский, святитель

Паисий (Езнепидис), схимонах

Порфирий (Баирактарис), архимандрит

Силуан Афонский, преподобный

Филофей (Зервакос), иеромонах

Оптинские старцы

Оптинское старчество

Анатолий (младший) Оптинский, преподобный

Варсонофий Оптинский, преподобный

Иосиф Оптинский, преподобный

Исаакий Оптинский, преподобномученик

Нектарий Оптинский, преподобный

Никон Оптинский, преподобный

Православные старцы России и некоторых зарубежных стран

Александр Баданин, святой праведный

Александр Белкин, мирянин

Алексий Мечёв, святой праведный

Алексий Зосимовский, преподобный

Амфилохий Почаевский, преподобный

Андроник (Лукаш), схиархимандрит

Антипа (Оборин), схиархимандрит

Антоний (Абашидзе), схиархиепископ

Арсений (Стрельцов), иеромонах

Афанасий Сайко, мирянин

Афанасий (Сахаров), святитель

Афиноген (Агапов), архимандрит

Иоанн Кронштадтский, святой праведный

Валентин Амфитеатров, протоиерей

Варнава Гефсиманский, преподобный

Варсонофий (Юрченко), архимандрит

Василий (Карпунин), монах

Василий (Родзянко), епископ

Владимир Аллин, митрофорный протоиерей

Гавриил (Мелекесский), преподобноисповедник

Гавриил Седмиозерский, преподобный

Георгий, преподобноисповедник, Даниловский чудотворец

Георгий Коссов, священноисповедник

Григорий (Давыдов), схиархимандрит

Григорий Долбунов, протоиерей

Даниил (Сарычев), архимандрит

Даниил (Фомин), иеромонах

Захария (Зосима [Минаев]), схиархимандрит

Зиновий (Мажуга), митрополит

Зосима (Сокур), схиархимандрит

Зосима (Минаев) [старец Захария], схиархимандрит

Игнатий (Лебедев), преподобномученик

Игнатий (харбинский старец), схиигумен

Иероним (Верендякин), схиигумен

Иоанн (Алексеев), схимонах

Иоанн (Крестьянкин), архимандрит

Иоанн Кронштадтский, святой праведный

Иоанн Васильев, мирянин

Иоанн (Максимович), блаженный святитель

Иоанн (Маслов), схиархимандрит

Иоасаф (Моисеев), схимонах

Ипполит (Халин), схиархимандрит

Исаия (Будюкин), игумен

Иулиан (Кнежевич), схиархимандрит

Кирилл (Максим Югов), монах

Константин Соболев, мирянин

Константин Плясунов, протоиерей

Константин (Шипунов), иеросхимонах

Кукша Одесский, преподобный

Лаврентий Черниговский, преподобный

Лука (Войно-Ясенецкий), святитель

Максим (бузулукский старец), схимонах

Максим Югов (Кирилл), монах

Михаил Едлинский, протоиерей

Михаил (Питкевич), иеромонах

Михаил (Попов), иеромонах

Модест (Потапов), архимандрит

Нафанаил (Поспелов), архимандрит

Никандр (иеромонах Никита), иеросхимонах

Никита (иеросхимонах Никандр), иеромонах

Николай Гурьянов, протоиерей

Николай Сербский, святитель

Николай Японский, святитель

Никон (Воробьев), игумен

Нил (крючский пустынножитель), иеросхимонах

Нил (Мишарин), иеромонах

Павел (Груздев), архимандрит

Петр (Серегин), иеромонах

Савва (Остапенко), схиигумен

Севастиан Карагандинский, преподобный

Серафим (Батюков), архимандрит

Серафим Вырицкий, преподобный

Серафим (Загоровский), преподобноисповедник

Серафим (Звездинский), священномученик

Серафим (Мирчук), схиархимандрит

Серафим (Романцов), схиархимандрит

Серафим (Соболев), святитель

Серафим (Тяпочкин), архимандрит

Симеон (Желнин), преподобный

Стефан (Игнатенко), иеросхимонах

Таврион (Батозский), архимандрит

Трифон (Туркестанов), митрополит

Феодор Соколов, мирянин

Феодор (Сутормин), схимонах

Феодор (Ожиганов), схиигумен

Феодосий Кавказский, преподобный

Феофил (Россоха), схиархимандрит

Послесловие

Библиография

Великие старцы двадцатого столетия - Старчество

Благодатное старчество есть одно из высочайших достижений духовной жизни Церкви, это ее цвет, это венец духовных подвигов, плод безмолвия и Богосозерцания. Оно органически связано с иноческим внутренним подвигом, име- ющим цель достижения бесстрастия, а потому и возникает одновременно с монашеством на заре христианства. Но в беге времен старчество процветает местами, достигая апогея своего развития, потом ослабевает, приходит в упадок и даже совсем забывается, чтобы, может быть, снова возродиться, подобно волнообразной кривой, то вздымающейся, то падающей и снова восстающей. Так забыто оно было и в России ко времени Паисия Be- личковского (XVIII век). Он возродил старчество, которое и стало процветать у нас во многих местах. <...> Благодатный старец, личным опытом прошедший школу трезвения и умносердечной молитвы <...> и лично достигший бесстрастия, отныне становится способным руководить новоначальным иноком в его «невидимой брани» на пути к бесстрастию. Он должен проникать до самых глубин души человеческой, видеть само зарождение зла, причины этого зарождения, установить точный диагноз болезни и указать точный способ лечения. Старец — искусный духовный врач. Он должен ясно видеть «устроение» своего ученика, характер его души и степень духовного развития его. Он должен непременно обладать даром рассуждения и «различения духов», так как ему все время приходится иметь дело со злом, стремящимся преобразиться в ангела света. Но, как достигший бесстрастия, старец обычно обладает и другими духовными дарами: прозорливости, чудотворения, пророчества.

Старчество на своих высших степенях, как, например, преподобный Серафим Саровский, получает полноту свободы в своих проявлениях и действиях, не ограниченных никакими рамками, так как уже не он живет, но в нем живет Христос (Гал. 2, 20) и все его действия — в Духе Святом, а потому всегда в гармонии с Церковью и ее установлениями. Старчество не есть иерархическая степень в Церкви, это особый род святости, а потому может быть присущ всякому. Старцем мог быть монах без всяких духовных степеней, каким был вначале отец Варнава Гефсиманский. Старцем может быть и епископ, например Игнатий Брянчанинов или Антоний Воронежский — великий современник преподобного Серафима. Из иереев назовем святого Иоанна Кронштадтского, отца Егора Чекряковского. Наконец, старчествовать может и женщина, как, например, прозорливая блаженная Прасковья Ивановна, во Христе юродивая Дивеевская, без совета которой ничего не делалось в монастыре. Истинное старчество есть особое благодатное дарование — харизма, непосредственное водительство Духом Святым, особый вид святости. В то время как церковной власти обязаны подчиняться все члены Церкви, старческая власть не является принудительной ни для кого. Старец никогда никому не навязывается, подчинение ему всегда добровольно, но, найдя истинного, благодатного старца и подчинившись ему, ученик должен уже беспрекословно повиноваться во всем старцу, через последнего открывается непосредственно воля Божия. То же самое вопрошать старца ни для кого не обязательно, но, спросив совета или указания, надо непременно следовать ему, потому что всякое уклонение от явного указания Божия через старца влечет за собой наказание.

И. М. Концевич. Из книги «Оптина пустынь и ее время»