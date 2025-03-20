Смолина - Русское духовное письмо ХХ века
В филологических работах в большей мере затрагивается содержательная составляющая произведений, рассматривается преемственность святоотеческих традиций и духовного наследия Тихона Задонского. Так, например в статье И. В. Пантелеева, представляются результаты изучения молитвенного делания, анализируется учение Тихона Задонского о молитве, рассматривается роль молитвы в каждодневной жизни христианина, ведется размышление о святоотеческой практике, проводится сопоставительный анализ учения о молитве святителя Тихона и учения о молитве Макария Великого6 и Марка Подвижника [Пантелеев 2022]. В работе японского слависта Н. Саису показывается, что религиозно-христианские представления Тихона Задонского о свободе, благородстве, смирении стали основой создания образа главного героя незавершенного произведения Ф. М. Достоевского «Житие великого грешника» [Саису 2019]. В последней четверти XVIII в. — первой четверти XIX в. развитию исихастских традиций в русской культуре способствовала деятельность основателя Дивеевского монастыря Серафима Саровского. Важнейшее значение для укоренения идей исихазма в русской культуре имели писательские труды святителей Феофана Затворника и Игнатия Брянчанинова.
Исихастское учение утверждалось на Руси, в том числе и через словесность, развиваясь преимущественно в монашеской среде. Исследователи русских традиций православного исихазма в этой связи указывают на то, что монашеское движение является исихастским по своей духовно-мировоззренческой сути. Российский византист и славист Г. М. Прохоров, исследовавший в том числе и исихастское учение, отмечал важность трудов монахов-книжников и переводных исихастских текстов (книг Иоанна Лествичника (VI в.), Исаака Сирина (VII в.), Григория Синаита (XIV в.)) и подчеркивал: монашеское движение XIV — начала XV в. «можно назвать “исихастским” потому, что оно духовно питалось… переводной литературой» (здесь Г. М. Прохоров имел в виду исихастскую переводную литературу — труды Иоанна Лествичника, Исаака Сирина, Григория Синаита, чью деятельность он упоминал в своей статье ранее) [Прохоров 2011: 13].
Анджелла Николаевна Смолина - Русское духовное письмо ХХ века - Мировоззренческие основания, композиции, стиль
Анджелла Николаевна Смолина - Русское духовное письмо ХХ века - Содержание
- 1.1. Исихазм как религиозно-философское учение, духовная практика, форма монашеской жизни и его влияние на культуру, искусство, социально-политическую сферу Древней Руси и России Нового времени
- 1.2. Идеосфера русского православного исихазма: главенствующие идеи, их сущность и значение для формирования и развития духовной эпистолярной словесности
- 2.1. Особенности развертывания текста: последовательность композиционных блоков
- 2.2. Текстообразующие интражанры
- 3.1. Лексическая организация текста
- 3.2. Фигуративно-тропеическая специфика
- 3.3. Интертекстуальное своеобразие
Большое спасибо!