РУССКОЕ ДУХОВОЕ

Духовно-мировоззренческой основой русской монашеской словесности, в том числе и эпистолярной, стало религиозно-философское учение исихазма, в котором сосредоточивается «внимание на внутреннем мире человека и на практических приемах его усовершенствования в духе христианской этики, смирения, послушания и внутреннего покоя, или тишины (от греческого слова hesychia — покой, безмолвие, отрешенность)» [Димитрий (Конюхов) 2013: 344]. Появившись в отдельных частях Древней Руси (в этой связи необходимо упомянуть об Антонии Печерском и его учениках) и распространившись к XIV — началу XV в. , исихазм как религиозно-философское учение, к тому моменту уже прочно укоренившееся в культуре православия, начинает постепенно укрепляться и в русской духовной культуре. «Исихазм приходит на Русь вместе с христианством и монашеством уже в ранний домонгольский период», — пишет о времени появления этого учения в Древней Руси современный российский византолог, автор трудов, посвященных культуре русского православия, влиянию византийских традиций на русскую культуру, Н. А. Ложкина [Ложкина 2014а: 63]. Однако время расцвета и распространения на Руси исихазма наступает значительно позже. Можно сказать, что укоренение культурных исихастских традиций на древнерусских землях наступает к XV в., чему способствовала, как уже было сказано, деятельность Сергия Радонежского и Нила Сорского . В более позднее время, в XVIII в., важное значение в укреплении основ исихазма в нашей стране приобретает деятельность видного церковного православного писателя Паисия Величковского , известного своими нравственно-аскетическими трудами, письмами и посланиями. В это же время пишет свои труды по православному христианству Тихон Задонский , внесший значимый вклад как в укрепление пра вославия в целом, так и в развитие русской монашеской словесности, утверждение исихастских идей, чему в большей мере способствовало написание им нравственно-аскетических трудов. В наши дни духовное наследие святителя Тихона изучается как с позиций богословия, так и с позиций философии, культурологии, филологии.

В филологических работах в большей мере затрагивается содержательная составляющая произведений, рассматривается преемственность святоотеческих традиций и духовного наследия Тихона Задонского. Так, например в статье И. В. Пантелеева, представляются результаты изучения молитвенного делания, анализируется учение Тихона Задонского о молитве, рассматривается роль молитвы в каждодневной жизни христианина, ведется размышление о святоотеческой практике, проводится сопоставительный анализ учения о молитве святителя Тихона и учения о молитве Макария Великого6 и Марка Подвижника [Пантелеев 2022]. В работе японского слависта Н. Саису показывается, что религиозно-христианские представления Тихона Задонского о свободе, благородстве, смирении стали основой создания образа главного героя незавершенного произведения Ф. М. Достоевского «Житие великого грешника» [Саису 2019]. В последней четверти XVIII в. — первой четверти XIX в. развитию исихастских традиций в русской культуре способствовала деятельность основателя Дивеевского монастыря Серафима Саровского. Важнейшее значение для укоренения идей исихазма в русской культуре имели писательские труды святителей Феофана Затворника и Игнатия Брянчанинова.

Исихастское учение утверждалось на Руси, в том числе и через словесность, развиваясь преимущественно в монашеской среде. Исследователи русских традиций православного исихазма в этой связи указывают на то, что монашеское движение является исихастским по своей духовно-мировоззренческой сути. Российский византист и славист Г. М. Прохоров, исследовавший в том числе и исихастское учение, отмечал важность трудов монахов-книжников и переводных исихастских текстов (книг Иоанна Лествичника (VI в.), Исаака Сирина (VII в.), Григория Синаита (XIV в.)) и подчеркивал: монашеское движение XIV — начала XV в. «можно назвать “исихастским” потому, что оно духовно питалось… переводной литературой» (здесь Г. М. Прохоров имел в виду исихастскую переводную литературу — труды Иоанна Лествичника, Исаака Сирина, Григория Синаита, чью деятельность он упоминал в своей статье ранее) [Прохоров 2011: 13].

Анджелла Николаевна Смолина - Русское духовное письмо ХХ века - Мировоззренческие основания, композиции, стиль

Издательский Дом ЯСК, 2023 - 264 c.

ISBN 978-5-907498-53-2

Анджелла Николаевна Смолина - Русское духовное письмо ХХ века - Содержание

Предисловие

ГЛАВА I. Мировоззренческие основания русской духовной эпистолярной словесности ХХ века

1.1. Исихазм как религиозно-философское учение, духовная практика, форма монашеской жизни и его влияние на культуру, искусство, социально-политическую сферу Древней Руси и России Нового времени

1.2. Идеосфера русского православного исихазма: главенствующие идеи, их сущность и значение для формирования и развития духовной эпистолярной словесности

ГЛАВА II. Композиция речевого жанра «духовное письмо»

2.1. Особенности развертывания текста: последовательность композиционных блоков

2.2. Текстообразующие интражанры

ГЛАВА III. Стилистические особенности речевого жанра «духовное письмо»

3.1. Лексическая организация текста

3.2. Фигуративно-тропеическая специфика

3.3. Интертекстуальное своеобразие

Заключение

Источники

Литература

Указатель имен