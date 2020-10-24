Библиотека христианской мысли. Исследования

Ни в одном из канонических Евангелий о сошествии Христа во ад прямо не говорится. Однако в Евангелии от Матфея, в рассказе о крестной смерти Спасителя, упоминается, что «гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли, и, вышедши из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим (τά μνημεία άνεώχθησαν καί πολλά σώματα των κεκοιμημένων άγιων ήγέρθησαν, καί έξελθόντες έκ τών μνημείων μετά τήν εγερσιν αύτού είσήλθον εις τήν άγίαν πόλιν καί ένεφανίσθησαν πολλοΐς)». Эти слова Евангелиста отражают ту «пасхальную веру» в воскресение мертвых, которой пронизано все раннее христианство.

Они легли в основу учения о воскрешении Христом ветхозаветных праведпиков, которых позднейшая традиция прочно отождествила со «святыми», упомянутыми Евангелистом Матфеем. В том же Евангелии приведены слова Христа о тридневном пребывании Спасителя во чреве земли: «Как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». В христианской традиции история пророка Ионы будет рассматриваться как прообраз сошествия Христа во ад. Вера в то, что после Своей смерти на Кресте Иисус Христос сходил в бездны ада, ясно выражена в Деяниях апостольских, где приведена речь апостола Петра, произнесенная после сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы.

Архиепископ Иларион (Алфеев) - Христос — Победитель ада. Тема сошествия во ад в восточно-христианской традиции

2-е изд.

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2009. 288 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»

ISBN 978-5-903525-39-3

Архиепископ Иларион (Алфеев) - Христос — Победитель ада. Тема сошествия во ад в восточно-христианской традиции - Содержание

Предисловие

Часть первая ТЕМА СОШЕСТВИЯ ВО АД В ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКОМ БОГОСЛОВИИ

Глава I. Новый завет, апокрифическая литература, раннехристианская поэзия Ключевые новозаветные тексты Апокрифическая литература Христианская поэзия II в

Глава II. Святоотеческая традиция Восточные Отцы и учители Церкви ІІ-ІІІ вв Восточные Отцы Церкви IV в Восточные Отцы Церкви V-VIII вв Псевдоэпиграфы VI-VIII вв Писатели христианского Запада



Часть вторая ТЕМА СОШЕСТВИЯ ВО АД В БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТАХ

Глава III. Восточно-христианская литургическая поэзия IV-VI вв.: от Ефрема Сирина к Роману Сладкопевцу Гимнографическое творчество преп. Ефрема Сирина Кондаки преп. Романа Сладкопевца

Глава IV. Богослужебные тексты Православной Церкви Октоих Триодь постная Триодь цветная



Эпилог БОГОСЛОВСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДОГМАТА О СОШЕСТВИИ ХРИСТА ВО АД

Некоторые выводы

Общецерковное учение и частные мнения

Догмат о сошествии во ад и теодицея

Сотериологическое значение догмата о сошествии во ад

Приложение ИЗБРАННЫЕ БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ТЕКСТЫ

Святитель Мелитон Сардийский. О Пасхе (перевод с греческого)

Преподобный Ефрем Сирин. Нисибийские песнопения (перевод с сирийского) Гимн 36 Гимн 41

Преподобный Роман Сладкопевец. Кондак 44 (перевод с греческого)

Преподобный Иосиф Песнописец. Тропари трипеснцев Триоди цветной (славянский текст и русский перевод)

Источники и литература

Основные сокращения

Архиепископ Иларион (Алфеев) - Христос — Победитель ада. Тема сошествия во ад в восточно-христианской традиции - Предисловие

На византийских и древнерусских иконах Воскресения Христова никогда не изображается само Воскресение — выход Христа из гроба. На них изображается «сошествие Христа во ад», или, точнее, исшествие Христа из ада. Христос — иногда с крестом в руке — представлен выводящим из ада Адама, Еву и других героев библейской истории; под ногами Спасителя — черная бездна преисподней, на фоне которой — замки, ключи и обломки врат, не- когда преграждавших мертвым путь к воскресению. Хотя в последние несколько веков при создании образа Воскресения Христова использовались и другие сюжеты, именно описанный иконографический тип является каноническим, так как отражает традиционное учение о сошествии Христа во ад, победе Его над смертью, воскрешении Им мертвых и изведении их из ада, в котором они содержались до Его Воскресения. Этому учению, являющемуся неотъемлемой составной частью догматического и литургического предания Православной Церкви, и посвящена настоящая работа. Сошествие Христа во ад — одно из наиболее таинственных, загадочных и труднообъяснимых событий новозаветной истории. В современном христианском мире это событие понимается по-разному. Либеральное западное богословие вообще отрицает возможность говорить в буквальном смысле о сошествии Христа во ад, утверждая, что тексты Священного Писания, посвященные этой теме, следует понимать в переносном смысле. Традиционная католическая догматика настаивает на том, что Христос после Своей смерти на кресте сходил во ад исключительно для того, чтобы вывести оттуда ветхозаветных праведников. Подобное же понимание достаточно широко распро- странено среди православных христиан. С другой стороны, уже в Новом Завете говорится о том, что проповедь Христа в аду была адресована нераскаянным грешникам, а в богослужебных текстах Православной Церкви неоднократно подчеркивается, что, сойдя во ад, Христос открыл путь ко спасению для всех людей, а не только для ветхозаветных праведников.

Сошествие Христа во ад воспринимается как событие космического значения, имеющее отношение ко всем без исключения людям. Говорится, кроме того, о победе Христа над смертью, о полном опустошении ада, о том, что после сошествия Христа во ад там не осталось никого, кроме диавола и демонов. Как примирить эти две точки зрения? Какова была изначальная вера Церкви? Что говорят нам восточно-христианские источники на тему сошествия во ад? На эти и другие вопросы пытается ответить настоящая книга, в которой рассмотрены многочисленные тексты, посвященные сошествию Христа во ад. Мы начинаем с указания на новозаветные тексты, а также апокрифы и памятники раннехристианской поэзии, затрагивающие данную тему. Далее следует обзор соответствующих текстов восточных Отцов Церкви и краткий экскурс в западную богословскую традицию. Затем рассматриваются гимны преп. Ефрема Сирина и кондаки преп. Романа Сладкопевца, легшие в основу других богослужебных текстов, посвященных данной теме и употребляемых доныне в Православной Церкви. Наконец, подробно разбираются сами богослужебные тексты Октоиха, Триоди постной и Триоди цветной, повествующие о сошествии Христа во ад и о победе Христа над адом и смертью. Исследование этих текстов сточки зрения их догматического содержания представляется чрезвычайно важным для понимания православной веры, так как именно благодаря им догматы из отвлеченных умозрительных истин превращаются для христианина в объект постоянного молитвенного размышления и созерцания. Цитаты из источников составляют основное содержание книги. Мы не ставили целью собрать все восточно-христианские тексты на тему сошествия во ад, так как в этом случае наша работа переросла бы в многотомное исследование. Тем не менее, мы постарались не пройти мимо наиболее характерных текстов, даже если по содержанию некоторые из них повторяют один другой. Книга содержит большое количество греческих, сирийских и латинских тек- стов, никогда не переводившихся на русский язык. Некоторые из использо- ванных нами источников, кроме того, до сих пор не были учтены учеными, разрабатывавшими тему сошествия во ад. Это относится, в частности, к богослужебным текстам, которые мы цитируем в изобилии, так как, на наш взгляд, они представляют не меньшую догматическую ценность, чем произведения святоотеческой письменности.