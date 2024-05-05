Преподобный Исаак Сирин - Аскетические Слова, изложенные в порядке возрастания добродетели - новый перевод

Вышедшая в свет в 2021 году книга афонского монаха Дамаскина представляет собой новое систематическое изложение аскетических наставлений преподобного Исаака Сирина и, как мы предполагаем, будет интересна широкому кругу читателей. Основная цель составителя этого труда заключалась в том, чтобы текст преподобного Исаака изложить в тематической упорядоченности по примеру ступеней духовной лестницы, по которой от практического делания добродетелей человек сперва восходит к очищению, далее - к просвещению и на последнем этапе этой лестницы достигает совершенства ведения и созерцания Бога.

Такую благовидную цель еще задолго до появления книги отца Дамаскина множество раз пытались осуществить разные исследователи. Каждая из их работ отличалась оригинальностью, но в то же время при раскрытии и трактовке тех или иных богословских и аскетических особенностей писаний преподобного Исаака Сирина эти труды отражали субъективную точку зрения авторов и почти неизбежно привносили определенную односторонность в восприятие текста этого святого отца. Основное отличие книги монаха Дамаскина от указанных работ - это отсутствие последовательного комментария, и следовательно, минимизация влияния субъективного мнения составителя и переводчика на первоначальное восприятие текста. Отец Дамаскин тематически скомпоновал и упорядочил текст святого Исаака так, что при чтении той или иной главы у читателя складывается впечатление, будто преподобный Исаак сам выступает в роли комментатора, последовательно раскрывая свои аскетические опыты делания и созерцания без постороннего комментария, в результате чего читатель фактически остается один на один с преподобным Исааком, как ученик со своим старцем, чтобы наедине внимать его сокровенным поучениям и стараться запечатлеть их в своем уме и сердце.

В книге монаха Дамаскина тематический обзор и компоновка текста не фрагментарная и отрывочная. Греческий корпус поучений святого Исаака изложен полностью. Высказывания преподобного Исаака на одни и те же темы, находившиеся в разных местах классического собрания Слов, теперь кропотливо собраны и представлены в логической последовательности. Необходимость в подобной работе по тематическому упорядочению и ее актуальность по временам отмечали отдельные исследователи: «Святой Исаак весьма труден для понимания... мысли его разбросаны по всему пространству его сочинений и не имеют обыкновенной, логической системы, так что, не сводя во едино находящиеся в разных местах писаний его мысли, нельзя составить себе точного и полного понятия о том или другом предмете нравственности, даже можно впасть в заблуждение». С этой задачей святогорский монах Дамаскин справился, как нам представляется, наилучшим образом.

Преподобный Исаак Сирин - Аскетические Слова, изложенные в порядке возрастания добродетели - новый перевод

сост. монах Дамаскин (Милис), пред., коммент. и ред. иеромонах Никон (Скарга), пред., пер. и примеч. иеромонах Василий (Константинов)

Козельск ; СПб. : Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь; Санкт-Петербургская духовная академия, 2024, 608 с.: ил.

ISBN 978-5-86594-335-8

Преподобный Исаак Сирин - Аскетические Слова, изложенные в порядке возрастания добродетели - новый перевод - Оглавление

Предисловие к греческому изданию

Предуведомление к русскому изданию

Переписка составителя книги монаха Дамаскина с Иерусалимским патриархом Феофилом III

Преподобный Исаак Сирин. Аскетические Слова

Введение преподобного Исаака

Условия принятия человеком слова об истине и добродетели

Вступительное слово преподобного

Глава I. О ведении, вере, надежде, попечении, праведности и любви Божией

О ведении и вере

О жительстве по ведению и жительстве по вере

О свойствах ведения и веры и о том, что ведение естественное душевное противно вере

О ступенях веры

О мире и надежде по Богу

О всеобщем Промышлении Божием

О попечении Божием над святыми

О праведности, благости, милости и любви Божией

О трех путях, по которым всякая разумная душа может приблизиться к Богу, и о ведении Бога

Глава II. О бесплотных силах и о человеке

О бесплотных силах. Их сотворение и имена

О том, как видят бесплотные творения друг друга

Что есть ум и сердце человека. О двух душевных очах человека

Глава III. О грехе, помыслах, страстях и покаянии

О видах греха и причинах их

О том, что есть Mip, что есть страсти и какая связь между ними

О помыслах и об их движении в человеке

О душе, которая бесстрастна по природе, и о трех состояниях души

О поводах и причинах страстей

О трех чинах, по которым преуспевает человек; и о том, как от страха смерти приходят к страху Божьему и к любви Божией

О покаянии. Когда человек узнаёт, что получил он оставление своих грехов

Глава IV. О жительстве по Богу

О страданиях и невольных скорбях праведного пути, встречающихся в житии по Богу

О добродетелях и о соединенных с ними скорбях

Об искушениях, которые следуют за деланием добродетели, и о пользе их

О том, кто поистине милостив, и о делах любви к ближнему. Наставления ко спасению души

О естественной ревности, о ревности по Богу и неразумной ревности

О начальном созерцании человека, то есть начале помыслов жизни, и кому они даются; и о начале всякого откровения разума

Глава V. Об отречении от Mipa и безмолвном житии

О силе, делании, добродетелях безмолвия и о плодах безмолвного жития. О вспоможении пустыни в борьбе со страстями

О безмолвном житии. О силе, делании, добродетелях безмолвия и плодах его

О начале пути жизни. Какие блага проистекают от нестяжания

О силе делания безмолвия и о том, что для пробуждения сердца подвижничество души требует бездействия чувств

О необходимой в деле безмолвия беспопечительности

О вспоможении пустыни в борьбе со страстями

О том, какие добродетели предшествуют отречению от Mipa и какие проистекают от него, как творится вход в безмолвное житие и полагается его начало

О порядке безмолвного жития; о том, какие добродетели предшествуют отречению от Mipa и какие проистекают от него, и о том, что каждому виду безмолвного жития и каждому деланию добродетели есть свой чин и свое подходящее время

О нужде рассуждения для исхода из Mipa и вступления в безмолвие. Что говорили древние отцы о благах безмолвия

О том, что Бог покрывает, помогает и промышляет об исшедших из Mipa

О том, как человек в безмолвном житии творит начало покаяния и привыкает к жизни лишений и подвига. О двоедушии в делании Божием и о нужде самоотречения желающего безмолвствовать

О необходимом для стяжания добродетелей телесном труде, о различии между временным отдыхом тела и полным разрешением чина безмолвия

О необходимом для безмолвников пренебрежении почестями и бесчестиями и о терпении в скорбях, поношениях, убытках и в искушениях ради безмолвия. Две главные заповеди любви исполняются в терпеливом безмолвии

О необходимом для безмолвников избегании обращения с людьми, наипаче же со страстными, и о подражании странничеству отцов-исихастов. Духовные наставления о хранении чрева

О том, кто такой монах-безмолвник, каков есть богоугодный чин его жития и как возникает в монахе омрачение ума и нерадение

О том, кто такой монах-безмолвник, какое его поучение и занятие, каково его делание и добродетели

О благочинии и богоугодном чине безмолвного жития. Какой есть благоразумный чин. Наставления к исцелению и очищению души от страстей

О том, как исполняет безмолвник две главные заповеди любви

О ночном бдении и о чине бдения безмолвника. Чудесные примеры монахов-подвижников

О двух основных добродетелях пути безмолвия, какие блага рождаются от них и в какие страсти впадает пренебрегающий ими

О двух главных пороках на пути безмолвия, и какие другие пороки из них произрастают. О естественном движении членов тела и о тщании диавола поработить естество страстями

О том, как возникают в монахе омрачение ума и нерадение и как возвращается он в прежний свой чин

О постоянных переменах и изменениях всякого человека. О видах искушений и их пользе для безмолвников

О непрестанной перемене и изменении всякого человека и о нужде смиренномудрия во время благих изменений

О том, как Бог обучает и умудряет человека в делании добродетели, и о большой пользе искушений

Об искушениях ради преуспеяния и роста души и об искушениях ради наказания человека. О гордости и о том, в чем состоит исцеление от пороков гордости в человеке. Как отличить некий помысел, от Бога ли он или нет

Об искушениях святых

О способах брани диавола против безмолвников

О находящем по временам на безмолвника искусительном омрачении души. Каков есть достоверный советник в делании заповедей и исцелении души

Глава VI. Об очищении от страстей и освящении человека

О поучении в Писаниях и словесах Божиих

О памяти Божией

О поучении монаха в своей келии. О слезах покаяния, как они рождаются и приумножаются в безмолвии, от чего уменьшаются и прекращаются и какое утешение от них. О признаках здравия и болезни души и о даровании непрестанных слез

О двух видах слез

О том, каким деланием и занятием ума охраняется монах от праздных помыслов и влияния страстей и приходит к созерцанию чудес Божиих

О хранении уст, молчании и рождаемых от этого благах

О совершенном молчании и пользе его

О том, когда делания и труды покаяния доставляют душе мир помыслов и приводят ее к бесстрастию

О заповедях Божиих и делании их и о том, что они даны для очищения и здравия души

О признаках верного и тщетного безмолвия и о здравии и болезни души. Как обретаются блага безмолвия и как теряются

О том, что сперва требуется делание очищения души от страстей и устроение ее чистоты и что только после этого происходит дерзновение к Богу и созерцание ведения Духа. Как приобретается чистота души

О том, что есть чистота тела и души от страстей, что есть чистота ума и чистота сердца. Что значит - чистый сердцем и что значит бесстрастие и воскресение души

О том, что от памятования добродетелей или пороков и от рождаемого ими воображения заключаем о состоянии нашей души

О повиновении воле Божией. О таинстве Креста и славы его и о двух путях распятия человека, то есть делании и созерцании

О плодах, произрастающих от освящения тела и души человека, и о трех видах жительства в безмолвии

Глава VII. О молитве

О том, что такое молитва и как должно молиться. Что заповедал Господь просить в молитве немощным по разуму и совершенным в ведении и здравым душой. Какие блага рождаются от молитвы

О самопознании, о разумении своей немощи и о благах этого ведения. О молитве, проистекающей от этого ведения

О душевных и телесных искушениях, о которых Господь заповедал молиться. Как согласуются слова Спасителя: Молитесь, да не внидете в напасть и Подвизайтесь внити тесными вратами

О том, что через непрестанную молитву и премудрость, исходящую от Бога, распознаётся воля Божия, а также всё истинное и ложное

О том, как освобождается разум от помыслов, как умудряется, утончается и обретает чистоту. Кто есть по истине блажен

О чистой и духовной молитве и о том, как рождается от нее созерцание. О признаке совершенства в безмолвном житии

Глава VIII. О созерцании, духовных дарованиях, смиренномудрии, совершенной любви и духовном совершенстве

О том, что есть созерцание, о трех видах созерцания естеств. Как человек обретает силу истинного созерцания и как его ум сподобляется созерцания Духа

О том, что от делания заповедей ум сподобляется созерцания и откровения таинств Духа. Что есть законные врата, вводящие в это, и как входит ум в страну совершенной любви. О том, как обличается прелесть ложных откровений, и о двух способах, через которые подается дарование откровения созерцания ума

О том, как приходит человек к созерцанию красоты тварей Божиих, и о брани с духом хулы

О дарованиях и дарах Божиих подвизающимся, и как сподобившийся даров Божиих охраняется от гордыни

О смиренномудрии-смирении, смиренномудром человеке и совершенстве смиренномудрия. Что порождает смирение и как ощущает человек, что достиг его

О смиренномудрии - этом одеянии Божества

Что есть смирение и кто есть смиренномудрый

О свойствах и плодах смирения в смиренномудром и о совершенстве смиренномудрия

Как возможно человеку приобрести смирение

Откуда ощущает человек, что достиг он смирения

О премудрости Духа Святого, как обретается, о свойствах этой премудрости и об ощущении ее

О совершенной любви к Богу и ближнему. Что есть милостивое сердце и что есть духовное совершенство

Об откровениях и видениях у людей в целом

О ересиархах и их прелести и о бесовском посмеянии над неопытными и исполненными страстей

Глава IX. О таинствах Субботы и Воскресения, Царстве Небесном, рае, мучениях и жизни будущего века

О таинстве возделывания нынешнего жития и о таинствах Субботы и Воскресения

О будущих благах, ощущении будущего века, вечной жизни, древе жизни, Небесном Хлебе и Вине, горнем Иерусалиме, Царстве Небесном, рае и жительстве будущего века. Какие это обители многи Отца

О предвкушении еще здесь, на земле, или мучений, или Царствия Божия и о двух чинах людей в будущем веке. О тех, кто уповал на будущие блага, но не сподобился предвкусить их здесь. Что есть мучения

Приложение