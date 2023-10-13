Преподобный Симеон Новый Богослов - Слова

Творения прп. Симеона были написаны им в конце X — начале XI века. В России славянские переводы творений прп. Симеона стали появляться с XIV века. Впрочем, и до XIX века они были известны неполно и фрагментарно, хотя и в таком виде не могли не оказать значительного влияния на русскую средневековую духовность. Так, их чтением вдохновлялись прп. Нил Сорский и прп. Иосиф Волоцкий. В XVIII веке прп. Паисий Величковский переводил творения прп. Симеона с недостаточно качественного и местами интерполированного, и к тому же в новогреческом переводе, а не на языке оригинала, издания Дионисия Загорейского. Будучи включенными в греческое «Добротолюбие» прп. Никодимом Святогорцем и свт. Макарием Коринфским, творения прп. Симеона были переведены и изданы в составе славянского, а затем и русского «Добротолюбия». С издания Дионисия Загорейского свт. Феофан Затворник сделал перевод и издал два тома Слов прп. Симеона. Впрочем, у исследователей есть вопросы и к переводу свт. Феофана, который иногда выглядит как парафраз, а некоторые места переводчик и вовсе опускает или редуцирует, исходя из своих соображений. И хотя все вышеперечисленные проблемы не угрожали православности содержания изданных сочинений прп. Симеона, однако иногда, несомненно, представляли читателю мысль святого отца в искаженном или не совсем достоверном виде, а потому это положение требовало своего исправления. В особенности интерполяция коснулась собрания Слов прп. Симеона.

В 2022 году мы будем праздновать 1000-летие со дня кончины великого святого Православной Церкви — прп. Симеона Нового Богослова (949—1022). В связи с этой датой вниманию читателя представляется полное собрание Слов, которое, несмотря на свою актуальность для отечественного читателя, долго ждало своего появления. Издание состоит из трех циклов — Слов огласительных, богословских и нравственных. По объему это составляет не меньше половины текстов, дошедших до нас от прп. Симеона. Остальная часть его творений это Гимны, Послания и Главы. Несмотря на все величие и даже исключительность личной святости прп. Симеона в истории Православной Церкви и тот факт, что свой богатейший и уникальный духовный опыт, а также весьма самобытное, в самом лучшем смысле этого слова, учение он изложил еще и письменно, его творения в их полном и подлинном — оригинальном виде ожидал в России долгий и тернистый путь к появлению. И стоит отметить, что этот путь еще до конца не пройден (качественного современного перевода всех трудов Преподобного на русский язык с критического издания текста первоисточника пока не существует), и потому хочется надеяться, что нынешнее издание станет определенной ступенью или этапом в прохождении этого пути. А пока в целом, как отмечается, «Симеон остается одним из самых малоизученных византийских авторов».

Сочинение, первый русский перевод которого мы предлагаем читателю, — одно из самых загадочных в корпусе текстов, относящихся к наследию прп. Симеона Нового Богослова. Хотя его критическое издание, осуществленное в 2005 г. на Афоне усилиями монахов обители Ставроникита с участием Марселя Пирара, и носит название «Святого Симеона Нового Богослова “Алфавитные главы”» (их 24 по числу букв греческого алфавита; каждая «глава» начинается с новой буквы), лишь небольшая часть этого сочинения — шесть из двадцати четырех глав — может с уверенностью атрибутироваться прп. Симеону, так как эти главы либо целиком, либо частично заимствованы из «Огласительных слов» (Cat.) прп. Симеона. В целом же сочинение носит компилятивный характер, но кто был его составителем (был ли это один человек?), какими именно источниками он пользовался (неопубликованными сочинениями самого прп. Симеона или каких-то других авторов?) и с какою целью это произведение было составлено, остается загадкой.

Подготовившие критическое издание афонские монахи придерживаются (со ссылкой на крупнейшего специалиста в изучении наследия прп. Симеона, составителя критического издания «Огласительных слов», архиеп. Василия (Кривошеина)) той версии, что «Алфавитные главы» (другое название «Алфавитные слова», сокращенно обозначаются как А1.) составлены учеником прп. Симеона, прп. Никитой Стифатом после смерти учителя на основе, с одной стороны, некоторых частей из «Огласительных слов», а с другой — из найденных им еще не опубликованных сочинений учителя.

Надо сказать, что архиеп. Василий (Кривошеин) не ставил задачей изучение происхождения «Алфавитных глав» как таковых, в центре его внимания были «Огласительные слова», и именно в контексте их истории (появления основного корпуса и его редакций) он выдвигает и свою версию о происхождении «Алфавитных глав». История «Оглашений» представляется ему состоящей из следующих периодов. Сами «Оглашения» (Cat.) по большей части состоят из речей, обращенных прп. Симеоном к монахам Ксерокеркского монастыря Святого Маманта, где он был игуменом. Есть среди них и письма, отправленные к тем же монахам. Эти Cat. относятся ко времени, когда прп. Симеон был игуменом этой обители (980-1005), а точнее, к первому периоду его игуменства, до мятежа монахов в 995-998 гг. Как отмечает Кривошеин, «Cat., несомненно, еще при жизни Симеона составляли сборник, вполне определенный и по содержанию, и по порядку следования входящих в него произведений. С того времени этот сборник должен был значительно распространиться, чтобы Никита мог упоминать "Огласительные слова” в числе писаний, которые сделали Симеона “хорошо известным всему миру”».

Преподобный Симеон Новый Богослов [Dubia] - Алфавитные главы (Αλφαβητικά κεφάλαια)

(Серия: Византийская философия. Т. 20)

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2023. — 240 с.

ISBN 978-5-517-08764-5

Преподобный Симеон Новый Богослов [Dubia] - Алфавитные главы (Αλφαβητικά κεφάλαια) - Содержание

От составителя

Сокращения

Г. И, Беневич, А. С. Творогов - ТАЙНА «АЛФАВИТНЫХ ГЛАВ»

1. Гипотеза архиеп. Василия (Кривошеина)

2. Гипотеза Жана Гуйара и связанные с нею проблемы

3. Ереси Хрисомалла в Ог. и сравнение с А1.

4. Общее между А1. и Ог.

5. Предварительные выводы об авторстве «Алфавитных глав»

6. Рукописная традиция А1.

7. О настоящем издании

Преподобный Симеон Новый Богослов. АЛФАВИТНЫЕ ГЛАВЫ

Глава I. Каково преступление Адамово и как из-за этого преступления всякий человек стал тленен и смертен; как милосердный и человеколюбивый Бог Своим вочеловечением спас человеческий род от тления и смерти; что есть тайна Креста и трёхдневного погребения Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа

Глава II. О том, что через возрождение божественным святым крещением заново порождаются души верных, принимая в качестве души Божьего Духа Святого, как имел Его Адам до преступления, и таким образом принося плод Духа жизни, а приносящие плоды тления и зла осуждаются наряду с некрещёными, неверными и нечестивыми

Глава III. Что такое «начало мудрости страх Господень» (Притч. 9:10); каковы признаки и дела людей верных, боящихся Бога, и каковы — неверных и не боящихся Его. Почему тех, кто проводит жизнь не в согласии с Богом, нет среди существующих (μετά των όντων ούκ εστίν). О том, что, как бытие (τό είναι) мы имеем от Бога по слову творения, так же и благобытие (εύ είναι) от Него получаем

Глава IV. О том, что не просивших о получении благодати (τήν χάριν) Божией Бог осудит в день суда как грешников — ведь иначе, как оружием (πανοπλία) Его Святого Духа, никто не может противостоять диаволу и его аггелам; о том, каким образом от людей скрыта сила греха и как Христу служат орудиями члены христиан

Глава V. О том, что каждому из нас надлежит знать, что он есть Адам, чтобы стать Христом; поэтому и великая тайна схождения Слова Божьего совершилась, чтобы верующие в Него пересоздались (μεταπλασθώσιν) в нетленность и бессмертие — это ведь дело одной божественной силы. Когда определения (Αποφάσεις) Божии становятся природами, какие из них и как Им отменяются

Глава VI. О том, чего взыскует Бог от христианина, что претерпел человек от диавола и что претерпевает, не ведая; и о том, что все болеющие душой люди того не знают и что сначала должны они узнать [свои] болезни, чтобы искать врача; о том, как лукавый выставляет своё действие приманкой, и по какой причине не все христиане добродетельны

Глава VII. О том, что все прегрешения делятся на четыре вида: вольные, невольные, ведомые, неведомые; лечение же для души одно, а не разные, ведь никто из людей, здраво рассуждая, не может спастись, ибо спасение в одном только Боге

Глава VIII. О том, кто воистину любит Бога, от чего возникает любовь к Богу и как проявляется, каковы дела любви по Богу в отношении ближнего и что главное (κεφάλαιον) в ветхом и новом законе — любовь

Глава IX. О том, что Бог не сотворил человека немощным, чтобы он по немощи грешил, как ныне, и что разнствуют грех Адама и грехи, которыми мы грешим. Что есть грех, и каково попечение (τά κομισθέντα) Христа о нас; и о том, что Бог стал человеком, чтобы разрушить (λύση) дела диавола

Глава X. О милостыне. И о том, кто питает голодного Бога и поит жаждущего, и как это может удаваться (κατορθωθήσεται). И о том, что если кто не совершит всего этого в себе самом и не накормит, не напоит и не оденет Христа, то никакой не будет ему пользы от такой благотворительности одним лишь бедным, коли не видит, что сам истощён и не облачён (γυμνόν) в праведность Божию. И что истинный голод — голод души

Глава XI. О том, что воздержанность (έγκράτεια) — один из плодов Святого Духа и что верующим во Христа надлежит понимать, что дары Святого Духа они от Него принимают; а не понимающие (έπιγινώσκοντες), что денарии они получают от Христа, напрасно уверовали

Глава XII. О том, что величайший грех — представать (προαιέναι) Богу без страха и благоговения; ведь петь Богу одними лишь устами бесполезно; нужен Божественный свет, чтобы познать Бога; а ведь если ум не просвещается от Бога, не утверждается в вере и не делается неколебим (έδραΐος), напрасно уверовал уверовавший во Христа. И о том, что в трёх отношениях согрешает всякий человек

Глава XIII. О том, что [нельзя] беспечно относиться к исполнению заповедей Божьих и пренебрегать хоть одной из них, а [нужно] стараться соблюдать их все вместе, чтобы перед нами за надменность не заперли дверей брачного пира

Глава XIV. О том, как душа очищается верой и деланием заповедей Христовых, и облекается силой Пресвятого Духа свыше, и удостаивается видеть Бога. И о том, что желающие достичь Божьих благ должны с радостью переносить все приключающиеся невзгоды, страдания и искушения. Как каждый должен исследовать себя: достоин ли он войти в Царство Божье?

Глава XV. О том, что после грехопадения природа человека естественно производит грехи; как человеку возможно не грешить; и о том, что Бог не предлагал человеку выбирать между добром и злом, как некоторые полагают

Глава XVI. О том, что есть семь видов веры; о том, чего требует Господь от христианина; и о том, почему без веры невозможно угодить Богу

Глава XVII. О том, что воплощением Бога-Слова человеческая природа возвращается к благобытию; каков образ этого возвращения к благобытию; и о законе природном, писаном и духовном. О том, посредством каких дел мы можем войти в Царство Небесное

Глава XVIII. О том, что для души грех — то же, что болезнь для тела; и как мы обладаем чувством тела, так же должны иметь умное чувство души и ощущать умом (νοητώς) болезнь и здоровье. Христианин же, не имеющий умного чувства, отнюдь не есть христианин, даже если так называется, ведь исполнение христианской веры заключается в здоровьи души

Глава XIX. О семи разрядах (τάξεις) людей, нуждающихся в молитве, и о том, что просящие у Бога, чего не знают (ср. Мф. 20:22), не бывают услышаны. Раз сейчас «время», когда должно «поклоняться» Богу «в духе и истине» (Ин. 4:23,24), то молящиеся не в духе напрасно утруждаются как не просвещённые Богом

Глава XX. О том, что в нас самовластно, и о том, что осталось человеку от самовластия

Глава XXI. О хуле (βλασφημίας), а также о том, что утверждающий, будто никто из настоящего поколения не может стать причастным Святому Духу, а также и клевещущий на действия Духа и приписывающий их противнику вводит в Церковь Божию новую ересь

Глава XXII. О том, что удаление (άναχώρησις) от мира — это непристрастие к материальным вещам и отсечение и умерщвление страстных желаний. Как следует жить (πολιτεύεσθαι) желающему войти в Царствие Небесное, и какие дары даровал нам Христос, чтобы отпустить грехи наши

Глава XXIII. О том, что «смерть души есть отделение от Святого Духа, а “стрекало смерти — грех” (1 Кор. 15:56)»; и о том, что смерть тела и его тление суть подобие (άφομοίωσις) смерти и тления души. О том, каковы признаки мёртвой и живой души. О том, как совершается уничтожение тления и смерти; и о том, что ныне не упразднена смерть, а попрана. О том, как после смерти прославляются тела усопших святых, и о воскрешении и праведном Божьем суде

Глава XXIV. О причастии Духа Святого; о том, что дела добродетели невозможно упрочить (βεβαιωθήναι) иначе, кроме как чрез посещение (έπιδημίας) Духа, без Которого никто не направляется к добродетели и не может ни помочь другим, ни принимать чужие помыслы; каким должен быть настоятель и священник, свыше воспринявший власть связывать и разрешать, а также о том, что триипостасное Божество во всем равно и одинаково (ώσαύτως)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Г И. Беневич - Онтология и сотериология в А1. 3

Указатель цитат и упоминаемых отрывков из Священного Писания по корпусу А1.

Избранные понятия, использованные в «Алфавитных главах»

Именной указатель

Библиография

Summary