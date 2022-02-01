Алфеев - Иларион - Иисус Христос
«Нет мертвым воскресения». Эти слова древнегреческий драматург Эсхил вложил в уста Аполлона, выступающего в высшем суде Древней Греции — афинском ареопаге. За ними стоит твердое убеждение в том, что возвращение из загробного мира невозможно. Спустя пятьсот лет после смерти Эсхила в том же ареопаге прозвучала проповедь апостола Павла, завершившаяся словами: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых».
Как и следовало ожидать, проповедь не вызвала сочувственного отклика у афинских судей: «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время» (Деян. 17:30-32). Прошло еще около ста лет, и христианский апологет Афинагор, уроженец тех же Афин, пишет сочинение «О воскресении мертвых», в котором доказывает, что «если Бог в первоначальном творении создал несуществовавшие тела человеческие и самые начала их, то Он и разрушившиеся каким-либо образом воскресит с такой же легкостью, так для Него и это равно возможно». Нам ничего не известно о реакции на это сочинение в кругах образованных язычников II века. Можно лишь догадываться, что оно либо осталось незамеченным, либо вызвало такой же отклик, как проповедь Павла в ареопаге: недоумение, скепсис, насмешки.
Митрополит Иларион (Алфеев) - Иисус Христос: Биография
М.: Молодая гвардия: Издательский дом «Познание», 2019. 650 с.: ил.
Жизнь замечательных людей: серия биографий; вып. 1778
ISBN 978-5-235-04249-0
Также издание:
Иисус Христос. Биография / И. (Алфеев) — 2021
ISBN 978-5-6044875-5-6
ISBN 978-5-6044875-5-6
Митрополит Иларион (Алфеев) - Иисус Христос: Биография - Содержание
Предисловие
Глава 1. НАЧАЛО ЕВАНГЕЛИЯ
- I. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ХРИСТЕ
- II. НАЧАЛО ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИСТОРИИ
- III. НАЧАЛО ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ
- IV. ИИСУС: ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА, ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ
Глава 2, НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
Глава 3. ЧУДЕСА ИИСУСА ХРИСТА
- I. ИСЦЕЛЕНИЯ
- II. ИЗГНАНИЯ БЕСОВ ИЗ ОДЕРЖИМЫХ
- III. ЧУДЕСА НАД ПРИРОДОЙ
- IV. ПРЕОБРАЖЕНИЕ
- V. ВОСКРЕШЕНИЯ
Глава 4. ПРИТЧИ ИИСУСА ХРИСТА
- I. ПРИТЧИ В ЕВАНГЕЛИЯХ
- II. ГАЛИЛЕЙСКИЕ ПРИТЧИ
- III. ПРИТЧИ НА ПУТИ ИЗ ГАЛИЛЕИ В ИЕРУСАЛИМ
- IV. ИЕРУСАЛИМСКИЕ ПРИТЧИ
Глава 5. АГНЕЦ БОЖИЙ
Глава 6. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПЕРЕД АРЕСТОМ
- I. ИИСУС ВХОДИТ В ИЕРУСАЛИМ
- II. ИИСУС В ХРАМЕ ИЕРУСАЛИМСКОМ
- III. ЗАГОВОР ПЕРВОСВЯЩЕННИКОВ, ВЕЧЕРЯ В ВИФАНИИ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ
- IV. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
- V. ПРОЩАЛЬНАЯ БЕСЕДА С УЧЕНИКАМИ
Глава 7. АРЕСТ, СУД, РАСПЯТИЕ, ПОГРЕБЕНИЕ
- I. ГЕФСИМАНИЯ
- II. ДОПРОСЫ У АННЫ И КАИАФЫ
- III. СУД ПИЛАТА И ДОПРОС У ИРОДА
- IV. СМЕРТЬ ИИСУСА
- V. СОБЫТИЯ, ПОСЛЕДОВАВШИЕ ЗА СМЕРТЬЮ ИИСУСА
Глава 8. ВОСКРЕСЕНИЕ
Заключение
Сокращения
Библиография
Митрополит Иларион (Алфеев) - Иисус Христос: Биография - Предисловие
Каждое утро, открывая календарь, мы видим в нем конкретную дату. Эта дата присутствует в нашем личном календаре, в мобильном телефоне, в компьютере, на любом новостном портале в интернете, на нашей страничке в социальной сети. Любое событие, которое произойдет сегодня, будет навеки связано именно с этой датой. Наше настоящее, прошлое и будущее привязано к календарю. Мы безошибочно называем дату своего рождения, помним основные события своей жизни и жизни наших близких. Планируя рабочую неделю или год, мы привязываем ожидаемые события к конкретным датам, стараясь не пропустить важное событие, не забыть поздравить близких с днем рождения. Календарь — это наш путеводитель по жизни, а даты — подобие дорожных знаков, позволяющих нам легко и быстро сориентироваться во времени. Представим себе, что у нас не было бы календаря: каким образом мы бы отсчитывали даты? Древние евреи, к примеру, рассчитывали даты по времени правления царей. Вот как начинается книга пророка Иеремии: «Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой, к которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в тринадцатый год царствования его, и также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца одиннадцатого года Седекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в пятом месяце» (Иер. 1:1—3).
А вот как время начала проповеди Иоанна Крестителя обозначается в Евангелии от Луки: «В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахо- нитской области, а Лисаний четвертовластником в Авили- нее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне» (Лк. 3:1—2). Не очень удобно, правда? Большое количество имен, которые, наверное, что-то говорили тем, кто читал эти книги в эпоху их написания, но которые мало что говорят нам, живущим три или два тысячелетия спустя. Однако если бы у нас не было календаря, тогда человеку, родившемуся в 1986 году, пришлось бы примерно так же обозначать дату своего появления на свет: «Я родился на второй год после прихода к власти Михаила Горбачева, когда президентом Америки уже пятый год был Рональд Рейган, а президентом Франции был Франсуа Миттеран». Эти имена что-то значили бы для его ровесников, но каждому новому поколению было бы все труднее в них ориентироваться. Для того чтобы календарь был понятен всем и всегда, нужна некая общая точка отсчета. Древние римляне вели календарь от основания Рима. В поздней Римской и в ранней Византийской империи использовался календарь, точкой отсчета в котором служило начало правления императора Диоклитиана. Церковное летоисчисление византийцы, а вслед за ними и наши русские предки вели «от сотворения мира» (при этом предполагаемая дата сотворения мира рассчитывалась по греческому переводу Библии — Септуагинте).
В разных странах и культурах существовали свои системы летоисчисления, у каждой из которых была своя отправная точка. Но постепенно все эти системы были вытеснены одной — от Рождества Христова, созданной шестнадцать веков назад римским монахом Дионисием Малым по поручению папы Иоанна I. Именно по ней мы отсчитываем все даты нашей жизни и жизни окружающих нас людей, к ней привязаны события мировой истории. Вспомним, как, готовясь к экзамену по истории в школе или институте, мы зубрили даты исторических событий, битв, годы жизни выдающихся правителей и полководцев. И мало кто задумывался о точке отсчета, к которой привязано наше летоисчисление. Обозначался этот исторический водораздел при помощи эвфемизма «наша эра», и весь календарь делился на события «до н.э.» и просто «н.э.». Это, кстати, было не слишком удобно, потому что все события до нашей эры приходилось — и сейчас приходится — отсчитывать в обратном порядке (соответственно, время жизни того или иного исторического деятеля могло начаться в пятом веке, а закончиться в четвертом).
спасибо
Чем отличаестя даная книга от 6-томника того же автора ?
Сравни и поймешь