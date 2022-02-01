«Нет мертвым воскресения». Эти слова древнегреческий драматург Эсхил вложил в уста Аполлона, выступающего в высшем суде Древней Греции — афинском ареопаге. За ними стоит твердое убеждение в том, что возвращение из загробного мира невозможно. Спустя пятьсот лет после смерти Эсхила в том же ареопаге прозвучала проповедь апостола Павла, завершившаяся словами: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых».

Как и следовало ожидать, проповедь не вызвала сочувственного отклика у афинских судей: «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время» (Деян. 17:30-32). Прошло еще около ста лет, и христианский апологет Афинагор, уроженец тех же Афин, пишет сочинение «О воскресении мертвых», в котором доказывает, что «если Бог в первоначальном творении создал несуществовавшие тела человеческие и самые начала их, то Он и разрушившиеся каким-либо образом воскресит с такой же легкостью, так для Него и это равно возможно». Нам ничего не известно о реакции на это сочинение в кругах образованных язычников II века. Можно лишь догадываться, что оно либо осталось незамеченным, либо вызвало такой же отклик, как проповедь Павла в ареопаге: недоумение, скепсис, насмешки.

Митрополит Иларион (Алфеев) - Иисус Христос: Биография

М.: Молодая гвардия: Издательский дом «Познание», 2019. 650 с.: ил.

Жизнь замечательных людей: серия биографий; вып. 1778

ISBN 978-5-235-04249-0

Также издание:

Иисус Христос. Биография / И. (Алфеев) — 2021

ISBN 978-5-6044875-5-6



Митрополит Иларион (Алфеев) - Иисус Христос: Биография - Содержание

Предисловие

Глава 1. НАЧАЛО ЕВАНГЕЛИЯ

I. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ХРИСТЕ

II. НАЧАЛО ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИСТОРИИ

III. НАЧАЛО ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ

IV. ИИСУС: ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА, ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ

Глава 2, НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Глава 3. ЧУДЕСА ИИСУСА ХРИСТА

I. ИСЦЕЛЕНИЯ

II. ИЗГНАНИЯ БЕСОВ ИЗ ОДЕРЖИМЫХ

III. ЧУДЕСА НАД ПРИРОДОЙ

IV. ПРЕОБРАЖЕНИЕ

V. ВОСКРЕШЕНИЯ

Глава 4. ПРИТЧИ ИИСУСА ХРИСТА

I. ПРИТЧИ В ЕВАНГЕЛИЯХ

II. ГАЛИЛЕЙСКИЕ ПРИТЧИ

III. ПРИТЧИ НА ПУТИ ИЗ ГАЛИЛЕИ В ИЕРУСАЛИМ

IV. ИЕРУСАЛИМСКИЕ ПРИТЧИ

Глава 5. АГНЕЦ БОЖИЙ

Глава 6. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПЕРЕД АРЕСТОМ

I. ИИСУС ВХОДИТ В ИЕРУСАЛИМ

II. ИИСУС В ХРАМЕ ИЕРУСАЛИМСКОМ

III. ЗАГОВОР ПЕРВОСВЯЩЕННИКОВ, ВЕЧЕРЯ В ВИФАНИИ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ

IV. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

V. ПРОЩАЛЬНАЯ БЕСЕДА С УЧЕНИКАМИ

Глава 7. АРЕСТ, СУД, РАСПЯТИЕ, ПОГРЕБЕНИЕ

I. ГЕФСИМАНИЯ

II. ДОПРОСЫ У АННЫ И КАИАФЫ

III. СУД ПИЛАТА И ДОПРОС У ИРОДА

IV. СМЕРТЬ ИИСУСА

V. СОБЫТИЯ, ПОСЛЕДОВАВШИЕ ЗА СМЕРТЬЮ ИИСУСА

Глава 8. ВОСКРЕСЕНИЕ

Заключение

Сокращения

Библиография

Митрополит Иларион (Алфеев) - Иисус Христос: Биография - Предисловие

Каждое утро, открывая календарь, мы видим в нем конкретную дату. Эта дата присутствует в нашем личном календаре, в мобильном телефоне, в компьютере, на любом новостном портале в интернете, на нашей страничке в социальной сети. Любое событие, которое произойдет сегодня, будет навеки связано именно с этой датой. Наше настоящее, прошлое и будущее привязано к календарю. Мы безошибочно называем дату своего рождения, помним основные события своей жизни и жизни наших близких. Планируя рабочую неделю или год, мы привязываем ожидаемые события к конкретным датам, стараясь не пропустить важное событие, не забыть поздравить близких с днем рождения. Календарь — это наш путеводитель по жизни, а даты — подобие дорожных знаков, позволяющих нам легко и быстро сориентироваться во времени. Представим себе, что у нас не было бы календаря: каким образом мы бы отсчитывали даты? Древние евреи, к примеру, рассчитывали даты по времени правления царей. Вот как начинается книга пророка Иеремии: «Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой, к которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в тринадцатый год царствования его, и также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца одиннадцатого года Седекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в пятом месяце» (Иер. 1:1—3). Каждое утро, открывая календарь, мы видим в нем конкретную дату. Эта дата присутствует в нашем личном календаре, в мобильном телефоне, в компьютере, на любом новостном портале в интернете, на нашей страничке в социальной сети. Любое событие, которое произойдет сегодня, будет навеки связано именно с этой датой. Наше настоящее, прошлое и будущее привязано к календарю. Мы безошибочно называем дату своего рождения, помним основные события своей жизни и жизни наших близких. Планируя рабочую неделю или год, мы привязываем ожидаемые события к конкретным датам, стараясь не пропустить важное событие, не забыть поздравить близких с днем рождения. Календарь — это наш путеводитель по жизни, а даты — подобие дорожных знаков, позволяющих нам легко и быстро сориентироваться во времени. Представим себе, что у нас не было бы календаря: каким образом мы бы отсчитывали даты? Древние евреи, к примеру, рассчитывали даты по времени правления царей. Вот как начинается книга пророка Иеремии: «Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой, к которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в тринадцатый год царствования его, и также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца одиннадцатого года Седекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в пятом месяце» (Иер. 1:1—3).

А вот как время начала проповеди Иоанна Крестителя обозначается в Евангелии от Луки: «В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахо- нитской области, а Лисаний четвертовластником в Авили- нее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне» (Лк. 3:1—2). Не очень удобно, правда? Большое количество имен, которые, наверное, что-то говорили тем, кто читал эти книги в эпоху их написания, но которые мало что говорят нам, живущим три или два тысячелетия спустя. Однако если бы у нас не было календаря, тогда человеку, родившемуся в 1986 году, пришлось бы примерно так же обозначать дату своего появления на свет: «Я родился на второй год после прихода к власти Михаила Горбачева, когда президентом Америки уже пятый год был Рональд Рейган, а президентом Франции был Франсуа Миттеран». Эти имена что-то значили бы для его ровесников, но каждому новому поколению было бы все труднее в них ориентироваться. Для того чтобы календарь был понятен всем и всегда, нужна некая общая точка отсчета. Древние римляне вели календарь от основания Рима. В поздней Римской и в ранней Византийской империи использовался календарь, точкой отсчета в котором служило начало правления императора Диоклитиана. Церковное летоисчисление византийцы, а вслед за ними и наши русские предки вели «от сотворения мира» (при этом предполагаемая дата сотворения мира рассчитывалась по греческому переводу Библии — Септуагинте).

В разных странах и культурах существовали свои системы летоисчисления, у каждой из которых была своя отправная точка. Но постепенно все эти системы были вытеснены одной — от Рождества Христова, созданной шестнадцать веков назад римским монахом Дионисием Малым по поручению папы Иоанна I. Именно по ней мы отсчитываем все даты нашей жизни и жизни окружающих нас людей, к ней привязаны события мировой истории. Вспомним, как, готовясь к экзамену по истории в школе или институте, мы зубрили даты исторических событий, битв, годы жизни выдающихся правителей и полководцев. И мало кто задумывался о точке отсчета, к которой привязано наше летоисчисление. Обозначался этот исторический водораздел при помощи эвфемизма «наша эра», и весь календарь делился на события «до н.э.» и просто «н.э.». Это, кстати, было не слишком удобно, потому что все события до нашей эры приходилось — и сейчас приходится — отсчитывать в обратном порядке (соответственно, время жизни того или иного исторического деятеля могло начаться в пятом веке, а закончиться в четвертом).