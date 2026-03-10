Монографии Минской духовной академии - Том 5 Христианство возникло в римской провинции Иудея и соседних с нею зависимых от Рима владениях наследников Ирода I в тот период кардинальных перемен в Римской державе, когда в результате кризиса римской цивитас утвердился принципат - политическая и социальная система с единовластием принцепса-императора при сохранении большинства республиканских учреждений и с гражданами, лишенными основных своих прав и превращаемых в подданных. Принципат являлся не просто монархическим режимом, сменившим прежнюю республиканскую форму правления, обнаружившую свою несостоятельность в созданной победоносными завоеваниями огромной державе, он означал и радикальные изменения в социальных отношениях, прежде всего, среди римских граждан. Наиболее ощутимыми эти изменения были для высших (сенаторское сословие) и низших (пролетарии) слоев римских граждан.

Город Рим являлся центром системы принципата. Здесь формировался центральный аппарат чиновничьей администрации принцепса-императора, к которому переходили реальные рычаги управления державой от сената, комиций, магистратов. Рим был и основным средоточием небольшой в сравнении многомиллионным населением империи массы римских граждан.

Андрей Анатольевич Торканевский - Христианство в Риме в I - середине II в.

(Монографии Минской духовной академии. Т. V)

Минск : Издательство Минской духовной академии, 2020. - 231 с.

ISBN 978-985-7145-40-9

Андрей Анатольевич Торканевский - Христианство в Риме в I - середине II в. - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ И ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИНЦИПАТА И РАННЕЙ ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА В РИМЕ

1.1. Историографический обзор

1.2. Обзор источников

ГЛАВА 2. РИМ В СИСТЕМЕ И ИДЕОЛОГИИ ПРИНЦИПАТА

2.1. Рим в системе принципата

2.2. Рим в идеологии принципата и религиозная политика императорской власти

ГЛАВА 3. РИМСКОЕ ХРИСТИАНСТВО В 40-60-х гг. I в.

3.1. Обстоятельства возникновения христианской общины в Риме

3.2. Роль апостола Павла в становлении христианской общины Рима

3.3. Апостол Петр как «основатель» христианской общины Рима

3.4. Пожар в Риме 64 г. и репрессии Нерона против христиан

ГЛАВА 4. ХРИСТИАНСКАЯ ОБЩИНА РИМА В 70-х гг. I в. - СЕРЕДИНЕ II в.

4.1. Формирование церковной христианской организации в Риме и начало возрастания ее роли

4.2. Климент Римский и его «Первое послание к коринфянам»

4.3. Римская община в первой половине II в. и ее видные представители

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Андрей Анатольевич Торканевский - Христианство в Риме в I - середине II в. - Роль апостола Павла в становлении христианской общины Рима

Итак, в «Послании к римлянам» апостол Павел пишет, что никогда не был в Риме (Рим. 1: 13) [142, с. 188], но неоднократно «с давних лет» стремился посетить Римскую общину (Рим. 15, 23) [142, с. 202]. Отсюда следует, что община существовала уже продолжительное время, поэтому было бы неправомерно связывать ее основание с 58 г. Павел также объясняет, что ему мешало быть в Риме до этого: он держался правила «благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании» (Рим. 15: 20-22) [142, с. 202]. Понятно, что Павел не хотел вмешиваться в чужую работу, ибо это основание уже было кем-то заложено. По мнению А. Барнса, в этом ком-то следует непременно видеть апостола Петра [257, р. 43]. Исследователь делает ни на чем не основанное утверждение, что сам Павел также подразумевал Петра [257, р. 44]. В то же время можно предположить, что этим неизвестным основателем не являлся Петр или какой-нибудь другой апостол. Дело в том, что в послании Павел говорит о своем желании дать римским христианам для их утверждения «некое дарование духовное» (Рим. 1: 11) [142, с. 188]. Здесь, по-видимому, надо понимать дарование апостольской проповеди. Иначе к чему бы это благовествование Павла, если бы Петр находился в Риме? Какой такой духовный дар мог сообщить Павел, который до того уже не был сообщен римлянам Петром или другим апостолом? Слова Павла, на наш взгляд, были бы просто нелогичны, если допустить, что Петр еще до него сообщил римлянам «духовное дарование» и утвердил их. Это еще один аргумент в пользу того, что Петр вряд ли был в Риме до того, как туда прибыл апостол Павел.

Весьма важным является приветствие Павла, помещенное в конце послания (Рим. 16: 3-16) [142, с. 202-203], где апостол перечисляет имена 24 римских христиан. Вот кому он шлет приветствие: Акиле (лат. имя, но сам еврей) и Присцилле (лат. имя), с которыми он уже встречался в Коринфе и Эфесе (Деян. 18: 2; Деян.19) [142, с. 153-154] и вокруг которых в Риме собралась «домашняя Церковь» (или община) (Рим. 16: 4) [142, с. 202]; Епенету (греч. имя, раб или вольноотпущенник), который первым обратился во Христа в Ахайе; Мариам (евр. имя), которая много потрудилась для христиан Рима; Андронику (греч. имя) и Юнии (лат. имя), уверовавшим прежде самого Павла и имевшим славу среди апостолов. Не забывает Павел Амплия (лат. имя, раб или вольноотпцущенник), Урбана (лат. имя, раб или вольноотпущенник) и Стахия (греч. имя), а также «испытанного во Христе» Апеллеса (греч. имя). Можно предположить, что все эти христиане составляли отдельную общину, собиравшуюся в доме Акилы. На то, что под «домашними Церквами» следует понимать отдельные общины, указывает ряд исследований [40, с. 247; 44, с. 64; 155, с. 12, 277; 169, с. 6; 340, p. 61, 382].

Еще одна община собиралась, вероятно, в доме Аристобула (евр. имя) [40, с. 247; 169, с. 6]. Апостол также их приветствует (Рим. 16: 10) [142, с. 203]. Затем Павел приветствует своего «сродника» (родственника) Иродиона (евр. имя, возможно раб или свободный из семейства Ирода, династии правителей Иудеи) и «домашних Наркисса» (Рим. 16: 11) [142, с. 203]. Возможно, в доме последнего собиралась отдельная христианская община [40, с. 247; 169, с. 6]. Далее апостол приветствует «трудящихся о Господе» Трифену (греч. имя) и Трифосу (греч. имя) с возлюбленной Персидой (греч. имя, рабыня или вольноотпущенница) (Рим. 16: 12) [142, с. 203]. Затем Павел приветствует Руфа (лат. имя) и его матерь, а также Асинкрита (греч. имя, раб или вольноотпущенник), Флегонта (греч. имя, раб или вольноотпущенник), Еерма (греч. имя), которого Иероним Стридонский ассоциирует с известным автором «Пастыря» (De vir. ill., X) [345, col. 625], Патрова (греч. имя), Ермия (греч. имя) «и других с ними братьев» (Рим. 16: 13-14) [142, с. 203]. Эти христиане тоже, по-видимому, составляли отдельную группу [61, с. 39; 169, с. 571]. В заключении Павел шлет приветствия Филологу (греч. рабское прозвище), Юлии (лат. имя), Нирею (греч. имя) с сестрой, Олимпану (греч. имя) и «всем с ними святым» (Рим. 16: 15) [142, с. 203].