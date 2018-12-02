Алфеев - Иларион - Что говорят нам Евангелия о Воскресении Христовом
Самый большой парадокс, связанный с воскресением Иисуса Христа, заключается в том, что этого события никто не видел. Все четыре Евангелиста утверждают, что Иисус воскрес, но ни один из них не рассказывает, как это произошло.
В тот момент, когда рано поутру в первый день недели женщины приходят к погребальной пещере, где было положено тело Иисуса, они обнаруживают, что тела там нет. Но каким образом оно исчезло, Евангелисты не рассказывают, потому что прямых свидетелей у этого события не было.Другой парадокс связан с тем, как в Евангелиях изложен материал, посвященный явлениям воскресшего Иисуса.
На первый взгляд кажется, что между Евангелистами слишком много расхождений, чтобы их показания можно было сшить в единую повествовательную ткань. На поверку, однако, сходства оказывается гораздо больше, чем различий. Наибольшие отличия наблюдаются, как всегда, между, с одной стороны, версиями синоптиков, с другой — версией Иоанна. И тем не менее согласование разных свидетельств, вопреки мнению многих ученых, не представляет собой невыполнимую задачу. «Без сомнения, повествования четырех Евангелий о воскресении представляют проблемы для тех, кто попытается их гармонизировать, — пишет исследователь. — Тем не менее вовсе не очевидно, как думают многие критики, что невозможно достичь правдоподобного согласования параллельных мест в Евангелиях».
В этом мы убедимся в настоящей книге, в которой сначала последовательно рассмотрим все свидетельства Евангелистов о воскресшем Спасителе,- а затем попытаемся богословски осмыслить эти свидетельства как на основе раннехристианской экзегетической традиции, так и в свете современной научной дискуссии.
Митрополит Иларион - Алфеев - Что говорят нам Евангелия о Воскресении Христовом?
М.: Издательский дом «Познание», 2018. — 136 с: цв. ил.
ISBN 978-5-906960-39-9
Митрополит Иларион - Алфеев - Что говорят нам Евангелия о Воскресении Христовом? - Содержание
Предисловие
- 1. Пустой гроб
- 2. Пётр и Иоанн у гроба
- 3. «Длинное окончание» Евангелия от Марка
- 4. Первое явление воскресшего Иисуса
- 5. Лжесвидетельство стражей
- 6. Явление двум ученикам на пути в Эммаус
- 7. Явление одиннадцати
- 8. Явление в Галилее. Свидетельство Иоанна
- 9. Два заключения Евангелия от Иоанна
- 10. Послание на проповедь
- 11. Вознесение
- 12. Сколько раз воскресший Иисус являлся ученикам?
- 13. Значение воскресения Христова для христианской Церкви
- 14. Альтернативные версии воскресения
Заключение
Митрополит Иларион - Алфеев - Что говорят нам Евангелия о Воскресении Христовом? - Пустой гроб
Согласно всем четырем Евангелиям, первыми исчезновение тела Иисуса из гробницы обнаружили женщины. Иоанн упоминает только одну: «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба» (Ин. 20:1). Матфей говорит о двух женщинах у гроба:
По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые; Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам. И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его (Мф. 28:1-8).
У Марка свидетелями отсутствия тела Иисуса в гробнице становятся три женщины:
По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаков-лева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись (Мк. 16:1-8).
Наконец, в рассказе Луки фигурируют три женщины, названные по имени, и другие, не названные:
В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие; но нашли камень отваленным от гроба. И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его; и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем Апостолам (Лк. 24:1-10).
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