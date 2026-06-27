В Евангелии от Матфея неоднократно описываются ситуации, когда к Иисусу собиралось множество людей, и Он произносил речи на открытой местности. В данном случае на горе в присутствии народа Иисус обращается к Своим ученикам, уже принявшим Его весть. Иисус передает им учение о праведности, которое они впоследствии должны принести Израилю (Мф. 10: 5-7) и затем всем народам (Мф. 28: 19-20). Публичный характер Христовой проповеди указывает на то, что Его учение не носит скрытого, эзотерического характера (Ин. 18: 20) и должно стать достоянием всего мира.

Перед проповедью Иисус восходит на некую возвышенность, гору (брод), и, когда садится, к Нему подходят ученики. В этих действиях, несомненно, содержится педагогический смысл: поднявшись на гору, Он оставляет шум и суету толпы, создает определенную дистанцию с народом, чтобы множество людей могли лучше Его видеть и слышать. Когда Иисус садится, это знак, что Он собирается обратиться со словом учения. Матфей отмечает, что Христос начинает учить, отверзши уста Свои. Данное выражение является семитской идиомой, указывающей на возвышенный, торжественный характер речи.

В Евангелии от Матфея внешние подробности проповеди Иисуса имеют глубокое символическое значение и служат указанием на особенный статус этого события. Евангелист осознанно соотносит Нагорную проповедь с великими богоявлениями Ветхого Завета, происходившими на горе, и прежде всего с Синайским Откровением, когда Бог даровал Израилю Закон через пророка Моисея на горе Синай (Исх. 19-23). Очевидная параллель с Синаем подчеркивает, что проповедь Спасителя — не просто плод человеческой мудрости, ныне из Его уст звучит Слово Божие, как ранее Оно звучало на Синае* * * . Его учение имеет статус Божественного Откровения, раскрывающего и исполняющего Закон Моисея.

Вопросы

К кому обращается Христос в Нагорной проповеди?

Из чего следует, что Нагорная проповедь предназначена всему человечеству?

С какой целью Иисус перед проповедью восходит на гору? Что об этом говорили отцы Церкви?

Каково символическое значение гор в Священном Писании?

С каким событием священной истории Ветхого Завета евангелист соотносит Нагорную проповедь Христа и что это означает?

Дмитрий Осипов - Нагорная проповедь. Историко-экзегетический обзор

Москва, Никея, 2022, 322 с.

ISBN 978-5-907457-19-5

Дмитрий Осипов - Нагорная проповедь. Историко-экзегетический обзор - Содержание

Предисловие

Введение

1. Начало проповеди (Мф. 5: 1-2)

2. Вступление (Мф. 5: 3-16).

Заповеди блаженства (Мф. 5: 3-10)

Понятие блаженства в Нагорной проповеди

Структура и взаимосвязь заповедей блаженства

Заповеди блаженства и Декалог

Благословение ученикам Иисуса (Мф. 5:11-16)

3. Исполнение Закона (Мф. 5: 17-48)

Учение Иисуса и Закон (Мф. 5: 17-20)

Антитезы (Мф. 5: 21-48)

Гнев (Мф. 5: 21-26)

Прелюбодеяние (Мф. 5: 27-30)

Развод (Мф. 5: 31-32)

Клятва (Мф. 5: 33-37)

Возмездие (Мф. 5: 38-42)

Любовь к врагам (Мф. 5:43-48)

4. Дела праведности (Мф. 6: 1-18)

Милостыня (Мф. 6: 1-4)

Молитва (Мф. 6: 5-6)

Молитвы язычников и молитва «Отче наш» (Мф. 6: 7-15)

Пост (Мф. 6:16-18)

5. Ценности Царства: праведность и богатство (Мф. 6: 19-34)

Земное и небесное сокровище (Мф. 6:19-24)

Земные нужды и доверие Богу (Мф. 6: 25-34)

6. Разумная праведность (Мф. 7: 1-12)

Суд над ближним (Мф. 7: 1-5)

Псы и свиньи (Мф. 7: 6)

О молитве (Мф. 7: 7-11)

Золотое правило (Мф. 7:12)

7. Заключение (Мф. 7: 13-27)

Два пути (Мф. 7: 13-14)

Лжепророки (Мф. 7: 15-20)

Эсхатологический суд (Мф. 7: 21-23)

Притча о двух строителях (Мф. 7: 24-27)

8. Реакция народа (Мф. 7: 28-29)

Приложение 1

Христос в Нагорной проповеди

Закон и эсхатология в Евангелии от Матфея

Обличение и прощение (Мф. 18:15-17,21-22)

Развод и повторный брак (Мф. 19: 3-12)

Приложение II

Жанр Нагорной проповеди

Структура Нагорной проповеди

Нагорная проповедь и Равнинная речь

Приложение III

Как использовать пособие

Библиография