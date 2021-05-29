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Алфеев - Иларион - Тайна Богоматери

Митрополит Иларион (Алфеев) - Тайна Богоматери. Истоки и история почитания Приснодевы Марии в первом тысячелетии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, History
Идея книги возникла у меня в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля 2020 года. Утром я совершал в храме Божественную литургию, предварявшуюся вечерней. На ней читался отрывок из Ветхого Завета о том, как Моисей увидел горящий куст и спросил себя: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». А Господь сказал ему: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3:3-5). Купина неопалимая — один из ветхозаветных прообразов Богородицы, поэтому данный отрывок и читается на Благовещение.
После литургии я вернулся в свою «пустынную келью» и перечитал сочинения русских богословов, посвященные осмыслению богородичного догмата. В первую очередь «Изложение учения Православной Церкви о Божией Матери» святителя Игнатия (Брянчанинова), затем «Купину неопалимую» протоиерея Сергия Булгакова и, наконец, статьи Владимира Лосского «Всесвятая» и протоиерея Георгия Флоровского «Приснодева Богородица». Каждая из этих работ была написана в определенном историческом контексте, и поводом к их написанию послужило развитие католической мариологии, на которое требовалась православная реакция.
Мне подумалось, что было бы полезно в нашем сегодняшнем историческом контексте проследить, как на протяжении веков раскрывалась в восточно-христианском церковном Предании тайна Богоматери. Я вижу несколько этапов в раскрытии этой тайны: 1) упоминания о Матери Иисуса в Евангелиях и книге Деяний; 2) упоминания о Матери Иисуса в творениях ранних отцов Церкви, в частности у Иустина Философа и Иринея Лионского; сравнение Марии с Евой в творениях этих авторов; 3) упоминания о Матери Божией в творениях отцов Церкви IV и начала V веков; утверждение учения о приснодевстве Богородицы; 4) споры вокруг термина «Богородица» в V веке и торжественное провозглашение догматического учения о Деве Марии как Богородице III Вселенским Собором; 5) развитие литургического почитания Богородицы после III Вселенского Собора; появление Богородичных праздников; формирование житийного канона Богородицы; создание многочисленных литургических текстов, посвященных Ей; завершение формирования списка ветхозаветных текстов, воспринимаемых как прообразы Богородицы; развитие иконографического канона Богородицы.
Почему я говорю о «тайне» Богоматери? Потому что, во-первых, понадобились долгие века, чтобы эта тайна открылась православному церковному сознанию. А во-вторых, она и по сей день остается сокрытой от стороннего наблюдателя. Только католики разделяют с православными почитание Девы Марии, хотя, как известно, в некоторых аспектах оно у них существенно отличается. Что же касается протестантов, то они вообще не находят оснований для какого-либо почитания Марии, исходя из принципа sola Scriptura («только Писанием»): согласно этому принципу, нормативным для христианина является исключительно то, что отражено в Священном Писании. А упоминания о Богородице в Священном Писании Нового Завета, как мы увидим, не дают достаточных оснований для того почитания, которым Она пользуется в православной и католической традициях.

Митрополит Иларион (Алфеев) - Тайна Богоматери. Истоки и история почитания Приснодевы Марии в первом тысячелетии

М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 840 с.: ил
ISBN 978-5-6044872-7-3

Митрополит Иларион (Алфеев) - Тайна Богоматери. Истоки и история почитания Приснодевы Марии в первом тысячелетии - Содержание

Глава 1. МАТЕРЬ ИИСУСА В НОВОМ ЗАВЕТЕ
СОБЫТИЯ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ РОЖДЕНИЮ ИИСУСА
  • Благовещение
  • Родословные Иисуса
  • Встреча Марии и Елисаветы
РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО ИИСУСА
  • Рождение от Девы
  • Обрезание Иисуса
  • Разногласия между Матфеем и Лукой
  • Детство Иисуса в родительском доме
  • Два предания — два свидетеля?
  • Отрок Иисус в Иерусалимском храме
ИИСУС И ЕГО РОДСТВЕННИКИ
  • «Родители», «братья и сестры»
  • Взаимоотношения Иисуса и Его родственников
МАТЕРЬ ИИСУСА В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ИОАННА
  • Брак в Кане Галилейской
  • Матерь Иисуса у креста
ПОСЛЕ ВОСКРЕСЕНИЯ
  • «Другая Мария»
  • Матерь Иисуса в Деяниях апостольских
  • «Жена, облеченная в солнце»
Глава 2. РАЗВИТИЕ ДОГМАТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ О ДЕВЕ МАРИИ С НАЧАЛА II ПО НАЧАЛО V ВЕКА
ХРИСТИАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА II-III ВЕКОВ
  • Игнатий Богоносец
  • Иустин Философ
  • Мелитон Сардийский
  • Ириней Лионский
  • «Протоевангелие Иакова»
  • Климент Александрийский
  • Тертуллиан
  • Ориген
  • Ипполит Римский
  • Киприан Карфагенский
ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ IV — НАЧАЛА V ВЕКА
  • Афанасий Великий
  • Ефрем Сирин
  • Кирилл Иерусалимский
  • Василий Великий
  • Григорий Богослов
  • Григорий Нисский
  • Амфилохий Иконийский
  • Иоанн Златоуст
  • Епифаний Кипрский
ЗАПАДНЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ ПИСАТЕЛИ IV — НАЧАЛА V ВЕКА
  • Иларий Пиктавийский
  • Зинон Веронский
  • Амвросий Медиоланский
  • Иероним Стридонский
  • Августин Иппонский
Глава 3. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ДЕВЫ МАРИИ БОГОРОДИЦЕЙ В V ВЕКЕ
  • Кирилл Александрийский
  • Феодот Анкирский
  • Прокл Константинопольский
  • Исихий Иерусалимский
  • Феодорит Кирский
  • Лев Великий
  • «Корпус Ареопагитикум»
Глава 4. РАЗВИТИЕ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ПОЧИТАНИЯ БОГОМАТЕРИ НА ХРИСТИАНСКОМ ВОСТОКЕ ВО II-VI ВЕКАХ
ДЕВА МАРИЯ В РАННЕХРИСТИАНСКОЙ МОЛИТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
ДЕВА МАРИЯ В РАННЕХРИСТАНСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
  • Живопись катакомб
  • Византийская мозаика и фреска V-VII веков
  • Энкаустические иконы
СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМОВ В ЧЕСТЬ БОГОРОДИЦЫ. БОГОРОДИЧНЫЕ СВЯТЫНИ
ПОЯВЛЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ЧЕСТЬ БОГОРОДИЦЫ
ЦЕРКОВНАЯ ГИМНОГРАФИЯ
  • Роман Сладкопевец
  • Акафист
СКАЗАНИЯ ОБ УСПЕНИИ
Глава 5. ПОЧИТАНИЕ БОГОРОДИЦЫ В ВИЗАНТИИ VII-IX ВЕКОВ
БОГОСЛОВСКАЯ И ГОМИЛЕТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАГУРА
  • Максим Исповедник
  • «Житие Девы»
  • Первые проповеди на Успение
  • Андрей Критский
  • Герман Константинопольский
  • Иоанн Дамаскин
  • Феодор Студит
  • Фотий Константинопольский
  • Георгий Никомидийский
  • Епифаний Монах
ЦЕРКОВНАЯ ГИМНОГРАФИЯ
  • Рождество Пресвятой Богородицы
  • Введение во храм Пресвятой Богородицы
  • Зачатие Пресвятой Богородицы
  • Рождественский пост
  • Рождество Христово
  • Собор Пресвятой Богородицы
  • Обрезание Господне
  • Сретение Господне
  • Благовещение Пресвятой Богородицы
  • Положение ризы Богородицы во Влахернах
  • Успение Пресвятой Богородицы
  • Положение пояса Пресвятой Богородицы
ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВО И ИKOHOГРАФИЯ
  • Храм как образ космоса
  • Место Богородицы в иконографической программе храма
Глава 6. ПОЧИТАНИЕ БОГОРОДИЦЫ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
«ЖИТИЕ АНДРЕЯ ЮРОДИВОГО» И ПРАЗДНИК ПОКРОВА
ЦЕРКОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА X ВЕКА
  • Иоанн Геометр
  • Симеон Метафраст
  • «Канон на плач Богородицы»
  • Симеон Новый Богослов
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ИКОНОГРАФИИ БОГОРОДИЦЫ
  • Основные типы изображений Богородицы в Византии
  • Благовещенский цикл
  • Рождественский цикл
  • Сретение
  • Протоевангельский цикл
  • Страстной цикл
  • Воскресение Христово
  • Вознесение
  • Пятидесятница
  • Успение
АФОН — «ЗЕМНОЙ УДЕЛ» БОГОРОДИЦЫ
НАЧАЛО ПОЧИТАНИЯ БОГОРОДИЦЫ НА РУСИ
  • Крещение Руси
  • Богородица приходит на Русь
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
Views 696
Rating 5.0 / 5
Added 29.05.2021
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (1 comment)

Мишутка81 5 years ago

Большое спасибо за книгу!!!

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