Алфеев - Иларион - Тайна Богоматери
Идея книги возникла у меня в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля 2020 года. Утром я совершал в храме Божественную литургию, предварявшуюся вечерней. На ней читался отрывок из Ветхого Завета о том, как Моисей увидел горящий куст и спросил себя: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». А Господь сказал ему: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3:3-5). Купина неопалимая — один из ветхозаветных прообразов Богородицы, поэтому данный отрывок и читается на Благовещение.
После литургии я вернулся в свою «пустынную келью» и перечитал сочинения русских богословов, посвященные осмыслению богородичного догмата. В первую очередь «Изложение учения Православной Церкви о Божией Матери» святителя Игнатия (Брянчанинова), затем «Купину неопалимую» протоиерея Сергия Булгакова и, наконец, статьи Владимира Лосского «Всесвятая» и протоиерея Георгия Флоровского «Приснодева Богородица». Каждая из этих работ была написана в определенном историческом контексте, и поводом к их написанию послужило развитие католической мариологии, на которое требовалась православная реакция.
Мне подумалось, что было бы полезно в нашем сегодняшнем историческом контексте проследить, как на протяжении веков раскрывалась в восточно-христианском церковном Предании тайна Богоматери. Я вижу несколько этапов в раскрытии этой тайны: 1) упоминания о Матери Иисуса в Евангелиях и книге Деяний; 2) упоминания о Матери Иисуса в творениях ранних отцов Церкви, в частности у Иустина Философа и Иринея Лионского; сравнение Марии с Евой в творениях этих авторов; 3) упоминания о Матери Божией в творениях отцов Церкви IV и начала V веков; утверждение учения о приснодевстве Богородицы; 4) споры вокруг термина «Богородица» в V веке и торжественное провозглашение догматического учения о Деве Марии как Богородице III Вселенским Собором; 5) развитие литургического почитания Богородицы после III Вселенского Собора; появление Богородичных праздников; формирование житийного канона Богородицы; создание многочисленных литургических текстов, посвященных Ей; завершение формирования списка ветхозаветных текстов, воспринимаемых как прообразы Богородицы; развитие иконографического канона Богородицы.
Почему я говорю о «тайне» Богоматери? Потому что, во-первых, понадобились долгие века, чтобы эта тайна открылась православному церковному сознанию. А во-вторых, она и по сей день остается сокрытой от стороннего наблюдателя. Только католики разделяют с православными почитание Девы Марии, хотя, как известно, в некоторых аспектах оно у них существенно отличается. Что же касается протестантов, то они вообще не находят оснований для какого-либо почитания Марии, исходя из принципа sola Scriptura («только Писанием»): согласно этому принципу, нормативным для христианина является исключительно то, что отражено в Священном Писании. А упоминания о Богородице в Священном Писании Нового Завета, как мы увидим, не дают достаточных оснований для того почитания, которым Она пользуется в православной и католической традициях.
Митрополит Иларион (Алфеев) - Тайна Богоматери. Истоки и история почитания Приснодевы Марии в первом тысячелетии
М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 840 с.: ил
ISBN 978-5-6044872-7-3
Митрополит Иларион (Алфеев) - Тайна Богоматери. Истоки и история почитания Приснодевы Марии в первом тысячелетии - Содержание
Глава 1. МАТЕРЬ ИИСУСА В НОВОМ ЗАВЕТЕ
СОБЫТИЯ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ РОЖДЕНИЮ ИИСУСА
- Благовещение
- Родословные Иисуса
- Встреча Марии и Елисаветы
РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО ИИСУСА
- Рождение от Девы
- Обрезание Иисуса
- Разногласия между Матфеем и Лукой
- Детство Иисуса в родительском доме
- Два предания — два свидетеля?
- Отрок Иисус в Иерусалимском храме
ИИСУС И ЕГО РОДСТВЕННИКИ
- «Родители», «братья и сестры»
- Взаимоотношения Иисуса и Его родственников
МАТЕРЬ ИИСУСА В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ИОАННА
- Брак в Кане Галилейской
- Матерь Иисуса у креста
ПОСЛЕ ВОСКРЕСЕНИЯ
- «Другая Мария»
- Матерь Иисуса в Деяниях апостольских
- «Жена, облеченная в солнце»
Глава 2. РАЗВИТИЕ ДОГМАТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ О ДЕВЕ МАРИИ С НАЧАЛА II ПО НАЧАЛО V ВЕКА
ХРИСТИАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА II-III ВЕКОВ
- Игнатий Богоносец
- Иустин Философ
- Мелитон Сардийский
- Ириней Лионский
- «Протоевангелие Иакова»
- Климент Александрийский
- Тертуллиан
- Ориген
- Ипполит Римский
- Киприан Карфагенский
ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ IV — НАЧАЛА V ВЕКА
- Афанасий Великий
- Ефрем Сирин
- Кирилл Иерусалимский
- Василий Великий
- Григорий Богослов
- Григорий Нисский
- Амфилохий Иконийский
- Иоанн Златоуст
- Епифаний Кипрский
ЗАПАДНЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ ПИСАТЕЛИ IV — НАЧАЛА V ВЕКА
- Иларий Пиктавийский
- Зинон Веронский
- Амвросий Медиоланский
- Иероним Стридонский
- Августин Иппонский
Глава 3. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ДЕВЫ МАРИИ БОГОРОДИЦЕЙ В V ВЕКЕ
- Кирилл Александрийский
- Феодот Анкирский
- Прокл Константинопольский
- Исихий Иерусалимский
- Феодорит Кирский
- Лев Великий
- «Корпус Ареопагитикум»
Глава 4. РАЗВИТИЕ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ПОЧИТАНИЯ БОГОМАТЕРИ НА ХРИСТИАНСКОМ ВОСТОКЕ ВО II-VI ВЕКАХ
ДЕВА МАРИЯ В РАННЕХРИСТИАНСКОЙ МОЛИТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
ДЕВА МАРИЯ В РАННЕХРИСТАНСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
- Живопись катакомб
- Византийская мозаика и фреска V-VII веков
- Энкаустические иконы
СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМОВ В ЧЕСТЬ БОГОРОДИЦЫ. БОГОРОДИЧНЫЕ СВЯТЫНИ
ПОЯВЛЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ЧЕСТЬ БОГОРОДИЦЫ
ЦЕРКОВНАЯ ГИМНОГРАФИЯ
- Роман Сладкопевец
- Акафист
СКАЗАНИЯ ОБ УСПЕНИИ
Глава 5. ПОЧИТАНИЕ БОГОРОДИЦЫ В ВИЗАНТИИ VII-IX ВЕКОВ
БОГОСЛОВСКАЯ И ГОМИЛЕТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАГУРА
- Максим Исповедник
- «Житие Девы»
- Первые проповеди на Успение
- Андрей Критский
- Герман Константинопольский
- Иоанн Дамаскин
- Феодор Студит
- Фотий Константинопольский
- Георгий Никомидийский
- Епифаний Монах
ЦЕРКОВНАЯ ГИМНОГРАФИЯ
- Рождество Пресвятой Богородицы
- Введение во храм Пресвятой Богородицы
- Зачатие Пресвятой Богородицы
- Рождественский пост
- Рождество Христово
- Собор Пресвятой Богородицы
- Обрезание Господне
- Сретение Господне
- Благовещение Пресвятой Богородицы
- Положение ризы Богородицы во Влахернах
- Успение Пресвятой Богородицы
- Положение пояса Пресвятой Богородицы
ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВО И ИKOHOГРАФИЯ
- Храм как образ космоса
- Место Богородицы в иконографической программе храма
Глава 6. ПОЧИТАНИЕ БОГОРОДИЦЫ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
«ЖИТИЕ АНДРЕЯ ЮРОДИВОГО» И ПРАЗДНИК ПОКРОВА
ЦЕРКОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА X ВЕКА
- Иоанн Геометр
- Симеон Метафраст
- «Канон на плач Богородицы»
- Симеон Новый Богослов
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ИКОНОГРАФИИ БОГОРОДИЦЫ
- Основные типы изображений Богородицы в Византии
- Благовещенский цикл
- Рождественский цикл
- Сретение
- Протоевангельский цикл
- Страстной цикл
- Воскресение Христово
- Вознесение
- Пятидесятница
- Успение
АФОН — «ЗЕМНОЙ УДЕЛ» БОГОРОДИЦЫ
НАЧАЛО ПОЧИТАНИЯ БОГОРОДИЦЫ НА РУСИ
- Крещение Руси
- Богородица приходит на Русь
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
Большое спасибо за книгу!!!