Идея книги возникла у меня в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля 2020 года. Утром я совершал в храме Божественную литургию, предварявшуюся вечерней. На ней читался отрывок из Ветхого Завета о том, как Моисей увидел горящий куст и спросил себя: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». А Господь сказал ему: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3:3-5). Купина неопалимая — один из ветхозаветных прообразов Богородицы, поэтому данный отрывок и читается на Благовещение.

После литургии я вернулся в свою «пустынную келью» и перечитал сочинения русских богословов, посвященные осмыслению богородичного догмата. В первую очередь «Изложение учения Православной Церкви о Божией Матери» святителя Игнатия (Брянчанинова), затем «Купину неопалимую» протоиерея Сергия Булгакова и, наконец, статьи Владимира Лосского «Всесвятая» и протоиерея Георгия Флоровского «Приснодева Богородица». Каждая из этих работ была написана в определенном историческом контексте, и поводом к их написанию послужило развитие католической мариологии, на которое требовалась православная реакция.

Мне подумалось, что было бы полезно в нашем сегодняшнем историческом контексте проследить, как на протяжении веков раскрывалась в восточно-христианском церковном Предании тайна Богоматери. Я вижу несколько этапов в раскрытии этой тайны: 1) упоминания о Матери Иисуса в Евангелиях и книге Деяний; 2) упоминания о Матери Иисуса в творениях ранних отцов Церкви, в частности у Иустина Философа и Иринея Лионского; сравнение Марии с Евой в творениях этих авторов; 3) упоминания о Матери Божией в творениях отцов Церкви IV и начала V веков; утверждение учения о приснодевстве Богородицы; 4) споры вокруг термина «Богородица» в V веке и торжественное провозглашение догматического учения о Деве Марии как Богородице III Вселенским Собором; 5) развитие литургического почитания Богородицы после III Вселенского Собора; появление Богородичных праздников; формирование житийного канона Богородицы; создание многочисленных литургических текстов, посвященных Ей; завершение формирования списка ветхозаветных текстов, воспринимаемых как прообразы Богородицы; развитие иконографического канона Богородицы.

Почему я говорю о «тайне» Богоматери? Потому что, во-первых, понадобились долгие века, чтобы эта тайна открылась православному церковному сознанию. А во-вторых, она и по сей день остается сокрытой от стороннего наблюдателя. Только католики разделяют с православными почитание Девы Марии, хотя, как известно, в некоторых аспектах оно у них существенно отличается. Что же касается протестантов, то они вообще не находят оснований для какого-либо почитания Марии, исходя из принципа sola Scriptura («только Писанием»): согласно этому принципу, нормативным для христианина является исключительно то, что отражено в Священном Писании. А упоминания о Богородице в Священном Писании Нового Завета, как мы увидим, не дают достаточных оснований для того почитания, которым Она пользуется в православной и католической традициях.

Митрополит Иларион (Алфеев) - Тайна Богоматери. Истоки и история почитания Приснодевы Марии в первом тысячелетии

М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 840 с.: ил

ISBN 978-5-6044872-7-3

Митрополит Иларион (Алфеев) - Тайна Богоматери. Истоки и история почитания Приснодевы Марии в первом тысячелетии - Содержание

Глава 1. МАТЕРЬ ИИСУСА В НОВОМ ЗАВЕТЕ

СОБЫТИЯ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ РОЖДЕНИЮ ИИСУСА

Благовещение

Родословные Иисуса

Встреча Марии и Елисаветы

РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО ИИСУСА

Рождение от Девы

Обрезание Иисуса

Разногласия между Матфеем и Лукой

Детство Иисуса в родительском доме

Два предания — два свидетеля?

Отрок Иисус в Иерусалимском храме

ИИСУС И ЕГО РОДСТВЕННИКИ

«Родители», «братья и сестры»

Взаимоотношения Иисуса и Его родственников

МАТЕРЬ ИИСУСА В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ИОАННА

Брак в Кане Галилейской

Матерь Иисуса у креста

ПОСЛЕ ВОСКРЕСЕНИЯ

«Другая Мария»

Матерь Иисуса в Деяниях апостольских

«Жена, облеченная в солнце»

Глава 2. РАЗВИТИЕ ДОГМАТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ О ДЕВЕ МАРИИ С НАЧАЛА II ПО НАЧАЛО V ВЕКА

ХРИСТИАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА II-III ВЕКОВ

Игнатий Богоносец

Иустин Философ

Мелитон Сардийский

Ириней Лионский

«Протоевангелие Иакова»

Климент Александрийский

Тертуллиан

Ориген

Ипполит Римский

Киприан Карфагенский

ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ IV — НАЧАЛА V ВЕКА

Афанасий Великий

Ефрем Сирин

Кирилл Иерусалимский

Василий Великий

Григорий Богослов

Григорий Нисский

Амфилохий Иконийский

Иоанн Златоуст

Епифаний Кипрский

ЗАПАДНЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ ПИСАТЕЛИ IV — НАЧАЛА V ВЕКА

Иларий Пиктавийский

Зинон Веронский

Амвросий Медиоланский

Иероним Стридонский

Августин Иппонский

Глава 3. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ДЕВЫ МАРИИ БОГОРОДИЦЕЙ В V ВЕКЕ

Кирилл Александрийский

Феодот Анкирский

Прокл Константинопольский

Исихий Иерусалимский

Феодорит Кирский

Лев Великий

«Корпус Ареопагитикум»

Глава 4. РАЗВИТИЕ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ПОЧИТАНИЯ БОГОМАТЕРИ НА ХРИСТИАНСКОМ ВОСТОКЕ ВО II-VI ВЕКАХ

ДЕВА МАРИЯ В РАННЕХРИСТИАНСКОЙ МОЛИТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ДЕВА МАРИЯ В РАННЕХРИСТАНСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Живопись катакомб

Византийская мозаика и фреска V-VII веков

Энкаустические иконы

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМОВ В ЧЕСТЬ БОГОРОДИЦЫ. БОГОРОДИЧНЫЕ СВЯТЫНИ

ПОЯВЛЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ЧЕСТЬ БОГОРОДИЦЫ

ЦЕРКОВНАЯ ГИМНОГРАФИЯ

Роман Сладкопевец

Акафист

СКАЗАНИЯ ОБ УСПЕНИИ

Глава 5. ПОЧИТАНИЕ БОГОРОДИЦЫ В ВИЗАНТИИ VII-IX ВЕКОВ

БОГОСЛОВСКАЯ И ГОМИЛЕТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАГУРА

Максим Исповедник

«Житие Девы»

Первые проповеди на Успение

Андрей Критский

Герман Константинопольский

Иоанн Дамаскин

Феодор Студит

Фотий Константинопольский

Георгий Никомидийский

Епифаний Монах

ЦЕРКОВНАЯ ГИМНОГРАФИЯ

Рождество Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Зачатие Пресвятой Богородицы

Рождественский пост

Рождество Христово

Собор Пресвятой Богородицы

Обрезание Господне

Сретение Господне

Благовещение Пресвятой Богородицы

Положение ризы Богородицы во Влахернах

Успение Пресвятой Богородицы

Положение пояса Пресвятой Богородицы

ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВО И ИKOHOГРАФИЯ

Храм как образ космоса

Место Богородицы в иконографической программе храма

Глава 6. ПОЧИТАНИЕ БОГОРОДИЦЫ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

«ЖИТИЕ АНДРЕЯ ЮРОДИВОГО» И ПРАЗДНИК ПОКРОВА

ЦЕРКОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА X ВЕКА

Иоанн Геометр

Симеон Метафраст

«Канон на плач Богородицы»

Симеон Новый Богослов

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ИКОНОГРАФИИ БОГОРОДИЦЫ

Основные типы изображений Богородицы в Византии

Благовещенский цикл

Рождественский цикл

Сретение

Протоевангельский цикл

Страстной цикл

Воскресение Христово

Вознесение

Пятидесятница

Успение

АФОН — «ЗЕМНОЙ УДЕЛ» БОГОРОДИЦЫ

НАЧАЛО ПОЧИТАНИЯ БОГОРОДИЦЫ НА РУСИ

Крещение Руси

Богородица приходит на Русь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ