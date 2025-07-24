Малышев - Русская кенотическая христология конца XIX — начала XX века

На настоящий момент нет научных историко-богословских работ, выявляющих характерные черты и проблемы христологии в русской богословской традиции, тем более в кенотической ее разновидности. При этом от современных исследователей можно услышать, что «в XIX в. русское богословие имело ощутимый “антиохийский” крен» и было на грани падения в несторианство. Одновременно распространено порожденное философией Серебряного века мнение, что для Восточных Церквей, особенно Русской, характерно, наоборот, монофизитское мироощущение.

В это же время Вяч. Иванов, рассуждая о национальной идее, высказывает популярную для fin de siècle мысль, что «любовь к нисхождению <...> составляет отличительную особенность нашей народной психологии». Крайности концепций «антиохийского» русского богословия и «александрийского» русского православия, а также «кенотическая» терминология в приложении к русской культуре создают поле напряжения и стимулируют обращение к источникам русской христологии.

В отечественном богословии понятие «кенотическая христология» впервые используется в статье Π. П. Пономарёва «Кеносис» (1908). Им обозначается особый тип христологии, где основной идеей является идея самоуничижения Сына Божия. Такая христология, по его мнению, может быть даже преимущественной для православия, поскольку лучше определяет связь между Заветами.

Хотя слово «кеносис» встречается в современной литературе, оно редко используется применительно к русским христологическим концепциям XIX века. Известные богословы (Глубоковский, Флоровский, Зеньковский) не применяли этого термина. Однако в немецкоязычной литературе оно стало популярным.

Уже в первой половине XX века была замечена кенотическая направленность у таких представителей МДА, как А. Д. Беляев, М. М. Тареев, А. М. Туберовский. Хотя они почти не использовали термин «кеносис», их труды интерпретируются в этом ключе.

Малышев А.В. - Русская кенотическая христология конца XIX — начала XX века

Москва : Изд-во ПСТГУ, 2025. — 272 с.

ISBN 978-5-7429-1656-7Малыш

Малышев — Русская кенотическая христология — Содержание