В музыке Баха есть что-то универсальное, всеобщее, всеобъемлющее. Как писал поэт Иосиф Бродский, «в каждой музыке — Бах, в каждом из нас — Бог». Бах — явление всехристианского масштаба. Его музыка — вне конфессиональных границ, она экуменична в самом исконном значении этого слова, ибо принадлежит вселенной и всякому ее гражданину. Баха можно назвать православным композитором в том смысле, что в течение всей своей жизни он учился правильно славить Бога: свои партитуры он украшал надписями «Одному Богу слава» (Soli Deo gloria), «Иисус, помоги» (Jesu, juva), причем эти надписи были для него не словесными формулами, но исповеданием веры, проходящим через все его творчество. Музыка для него была богослужением.

Бах был истинным католиком — в исконном понимании греческого слова «кафоликос», означающего «всецелый», «всеобщий», «вселенский», ибо он воспринимал Церковь как вселенский организм, как некое всеобщее славословие, воссылаемое Богу, и свою музыку считал лишь одним из голосов в хоре воспевающих славу Божию. И, конечно же, Бах в течение всей жизни оставался верным сыном своей собственной церкви — лютеранской. Впрочем, как говорит Альберт Швейцер, подлинной религией Баха было даже не ортодоксальное лютеранство, а мистика. Музыка Баха глубоко мистична, потому что основана на том опыте молитвы и служения Богу, который выходит за пределы конфессиональных границ и является достоянием всего человечества.

Бах был человеком церкви. В 38 лет он поселился в Лейпциге, самом крупном городе земли Саксония. Здесь, в лютеранской церкви Святого Фомы, на протяжении более четверти века он проработал кантором, то есть органистом и руководителем музыкального коллектива, включавшего небольшой оркестр и хор. Здесь же, прямо в алтаре, он нашел последнее упокоение. Именно с Лейпцигом связаны наиболее значительные и масштабные духовные произведения Баха: «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну», «Месса си-минор». Здесь же написано большинство его кантат.

Митрополит Иларион Алфеев - От Баха до Шостаковича

Москва: Издательство ACT, 2024, 256 с.

Серия "Классика лекций. Лучшее"

ISBN 978-5-17-168278-1

Митрополит Иларион Алфеев - От Баха до Шостаковича - Содержание

Предисловие

Иоганн Себастьян Бах — композитор и богослов

Антонио Вивальди — композитор и священник

Доменико Скарлатти. Духовная музыка

Джованни Баттиста Перголези. Мать скорбящая стояла

Франц Йозеф Гайдн. Семь слов Спасителя

Вольфганг Амадей Моцарт. Последнее творение

Людвиг ван Бетховен. Героизм духа

Франц Шуберт. Недопетая песня

Роберт Шуман и его муза

Иоганнес Брамс. Последняя симфония

Петр Чайковский. Литургия

Николай Римский-Корсаков. Путь к невидимому граду

Эдвард Григ. Из времен Хольберга

Эдвард Элгар. Серенада для струнных

Сезар Франк — «святой от музыки»

Сергей Рахманинов. Всенощное бдение

Игорь Стравинский. Симфония псалмов

Бела Барток. Дивертисмент

Пауль Хиндемит и его благороднейшие видения

Дмитрий Шостакович — летописец эпохи

ПРИЛОЖЕНИЯ