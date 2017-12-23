Трудно встрѣтить въ исторіи личность, о которой существовали бы столь различные и противоположные отзыва и сужденія, какъ объ императорѣ Юліанѣ. Между тѣмъ какъ подъ перомъ однихъ историческихъ писателѳй онъ являѳтся какъ императоръ-философъ, въ избыткѣ одаренный всѣми достоинствами и добродѣтелями, другіе изслѣдователи не находятъ достаточно словъ, чтобы изобразить его личность и дѣятельность въ сахыхъ мрачныхъ и непривлекательныхъ чертахъ.

Если св. Григорій Богословъ сравниваетъ Юліана съ нечестивыми царями израильскими—Ахаавомъ и Іеровоамомъ, называетъ его Фараономъ и Навуходоносоромъ), если онъ приходитъ въ жввѣйшій восторгъ отъ паденія этого «дракона», «отступника», «великаго демона» и по этому случаю призываетъ къ общей радости небо и землю, всѣ народы и языки, всѣхъ людѳй и даже ангеловъ), то, напротивъ, языческій риторъ Ливаній не находитъ словъ изобразить въ надлежащемъ свѣтѣ всѣ добродѣтели этого императора, называя его другомъ самихъ небожителей).

Яков Иванович Алфионов - Император Юлиан и его отношение к христианству

(Академия фундаментальных исследований: история)

Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012 г. — 472 с.

ISBN 978-5-397-02379-5

Яков Иванович Алфионов - Император Юлиан и его отношение к христианству - Содержание

Предисловіе ко 2-му изданію

Введеніе

Обзоръ и критическая оцѣнка первоисточниковъ и важнѣйшихъ пособій при изученіи личности Юліана и его времени

Критическій обзоръ трудовъ новѣйшихъ изслѣдователей эпохи Юліана

І. Внѣшнее и внутреннее состояніе христіанскои цервви и язычества предъ вступленіеяъ Юліана въ борьбу противъ христіанства

Аріанскіе споры. Императоръ Констанцій и его вмѣшателъство во внутреннія дѣла церкви

Внѣшнее состояніе язычества въ царствованіе первыхъ христіанскихъ нмператоровь

Языческая партія, мечтавшая о возставовленіи религіозваго порядка вещей, предшествовавшаго Константину Великому, и о возвращеніи древнему культу его прежвяго значенія въ смыслѣ оффиціальной государственной религіи римской имперіи

II. Юліанъ и его политическая дѣятельность до окончательнаго разрыва съ языческимъ и христіанскимъ обществомъ въ Антіохіи

Родственныя связи Юліана сѣ фамиліей Константина Великаго

Вывозъ Юліана къ императорскому двору въ Миланъ и заключеніе подъ стражу

Возвращеніе Юліана въ Миланъ и назначеніе правителемъ Галліи

Разрывъ Юліана съ императоромъ. Возмущеніе арміи въ Лютеціи (Парижѣ) и провозглашеніе Юліана августомъ

Смерть имератора Констанція. Вступленіе Юліана на императорскій престолъ

Характеристнка Юліана, какъ человѣка и какъ политическаго дѣятеля

III. Отношеніе Юліана къ язычеству въ связи съ попыткою его внутренняго преобразованія на началахъ неоплатонизма и при посредствѣ идей и учрежденій христіанской церкви

Представители языческой партіи, окружавшіе Юліана. Мѣры императора касательно возстановленія запустѣвшихъ и разрушенныхъ языческихъ храмовъ и сооруженія новыхъ

Попытка Юліана къ преобразованію устарѣвшихъ формъ политеизма на новыхъ началахъ и къ созданію при посредствѣ ихъ универсальной религіозной системы

Стремленіе Юліана преобразовать мифологическую сторону политеизма при посредствѣ аллегорического метода толкованія

Юліанъ, какъ апологетъ язычества. Его воззрѣнія на мнимое превосходство языческихъ религій предъ іудействомъ и христіанствомъ

Практичесвая реформа политеизма. Перенесеніе на его почву нѣкоторыхъ идей и учрежденія христіанской церкви

Результаты дѣятельности Юліана, какъ верховнаго политическаго и религіознаго главы государства въ дѣлѣ возстановленія и преобразованія политеизма

Несостоятельность попытки Юліана къ внутреннему преобразованію политеизма

IV. Отношеніе Юліана къ христіанству въ связи съ правительственными мѣрами императора, направленными къ его ослабленію

Характеръ отношенія Юліана къ христіанству въ первое время по вступленіи на императорскій престолъ

Правительственныя распоряженія Юліана касательно лишенія христіанства правъ и привиллегій государственной религіи

Возмущеніе языческой черни противъ вѣрующихъ, какъ необходимый результатъ указанныхъ отношеній Юліана къ христіанству

Справедливое негодованіе современнаго Юліану христіанского общества противъ насилій, совершаемыхъ надъ вѣрующими языческою толпою

Правительственныя мѣры Юліана, направленныя къ лишенію вѣрующихъ средствъ полученія научно-классического образованія въ духѣ ихъ религіи

Усилія Юліана въ дѣлѣ пріобрѣтенія политеизма прозелитовъ среди вѣрующихъ

Рѳзультатъ всѣхъ указанныхъ мѣръ Юліана, направленныхъ къ ослабленію христіанства

V. Литературная полемика Юліана противъ христіанства въ связи съ изслѣдованіемъ сохранившихся до нашего временни его сочиненій

Юліанъ какъ писатель. Общая характеристика его литературныхъ произведеній

Подробное изслѣдованіе каждаго изъ нихъ въ частности

VI. Политическя дѣятельность Юліана со времени окончательнаго разрыва его съ языческимъ и христіанскимъ обществомъ въ Антіохіи

Война Юліана съ Персіею. Религіозный характеръ предстоящего похода

Заключеніе

Яков Иванович Алфионов - Император Юлиан и его отношение к христианству - Внѣшнее и внутреннее состояніе Христіанской церкви и язычества предъ выступленіемъ Юліана въ борьбу противъ Христіанства

Предъ выступленіемъ Юліана на борьбу противъ христіанства, церковь Христова испытывала немало внутреннихъ смутъ и нестроеній, нарушавшихъ ея миръ и возбуждавшихъ въ ея врагахъ ложное убѣжденіе въ ея внутренней слабости. На такое положеніе церковныхъ дѣлъ особенно сильное вліяніе оказывали аріанскіе споры не только не прекратившіеся вслѣдствіе никейскаго осужденія ереси, но еще болѣе усилившіеся съ теченіемъ времени. Въ послѣдніе годы жизни Константина Великаго аріанской партіи удалось пріобрѣсти его благосклонность и получить даже свободный доступъ къ императорскому двору 1). Представители ея, разумѣется, очень хорошо съумѣли воспользоваться такимъ благопріятнымъ для себя положеніемъ дѣлъ въ видахъ ослабленія православія, тѣмъ болѣе, что между ними было довольно людей, вполнѣ изучившихъ всѣ слабыя стороны тогдашней придворной жизни ). Не надѣясь одержать побѣду .надъ своими противниками чйсто духовнымъ оружіемъ, они нисколько не стѣснялись для осуще-ствленія своихъ завѣтныхъ цѣлей прибѣгать ко всѣмъ средствамъ, обыкновенно употребляюштиися въ страстной борьбѣ '). Съ одной стороны низкая лесть и заиски-ванье, а съ другой самая наглая ложь, клевета и об-манъ служили аріанамъ самыми обыкновенными средствами въ борбѣ съ ихъ противниками).

Раздоры между православными и аріанами, начавщіеся при жизни Константина Великаго особенно усилились при его преемникѣ, императорѣ Констанціѣ, усердномъ приверженцѣ аріанской ереси '). Подпавши вліянію одного аріанскаго пресвитера ), Констанцій не замедлилъ въ скоромъ времени сдѣлаться слѣпымъ орудіемъ въ рукахъ аріанской партіи и поднялъ жестокое гоненіе на православныхъ). Православные епископы, твердые въ своихъ религіозныхъ убѣжденіяхъ, были повсюду лишаемы своихъ кафедръ и отправляемы въ ссылку, а ихъ мѣста предоставляемы аріанскимъ епископамъ ). Православные храмы и совершаемыя въ нихъ священнодѣйствія подвергались наглому расхищенію и оскверненію, а ихъ чтители испытывали самыя возмутительныя насилія и притѣсненія, заключались въ темницы и лишаемы были жизни.