Не так давно в полупустом местном поезде попутчик, опознавший во мне по внешнему виду священника, завел разговор о религии. Я обычно не люблю подобные встречи и разговоры с посторонними людьми, поскольку вполне трезвый мужчина никогда их не начнет – просто так, ни с того ни с сего, на ровном месте. А с «поддатым» какой разговор? Но этот человек, конечно, пропустивший пару капель через пересохшее горло, держался вполне адекватно и рассуждал так же, как и в полностью трезвом виде.

Начал он с того, что не признает христианскую веру, а придерживается славянского язычества. Правда, и это язычество он, видимо, знал лишь отрывочно. Главным пафосом его речи было то, что он, ознакомившись с другими религиями (тоже поверхностно), выбирает веру именно свою. Как будто своя вера лучше в силу одного только факта, что она своя. А языческие верования в этом смысле дают большой простор для религиозного творчества. Всякий может собирать себе свой олимп богов на свой личный вкус. И вот мой собеседник почему-то считал, что вера невыдуманная, а заимствованная целиком (да еще и у кого! – у евреев и греков), дурна просто по факту заимствования. Ему казалось, что если человек не пропустил религию через призму своего критического ума, выбросив одно, подчистив другое, добавив третье, нафантазировав четвертое, – то он даже и не может считаться вполне религиозным человеком. Когда я вставил, что моя вера – это изначальная вера христианской Церкви, ставшая и моей личной, он, похоже, просто меня не понял. Церковная и личная вера в одном человеке в его представлении не совмещались.

– Ты можешь просто войти в лес, не спросив разрешения у бога леса? Ты же понимаешь, что за деревьями стоит невидимая сущность. Или ты без спросу туда потащишься?

– Я знаю, что за природой стоит ее невидимый Создатель. И лес, и поле, и небо со звездами – это все иконы Творца. Бог и у леса, и у дальних галактик, и у моей души – это один и тот же Создатель, Которого и нужно славить.

Дальше следовало много достаточно яростных фраз, что этот христианский Бог велел убивать невинных женщин по обвинению в колдовстве, что Его святой Владимир – Красное Солнышко (это имя звучало вообще через скрежещущие зубы) крестил Русь огнем и мечом. Но я привык все это слышать и на такие провокации не поддавался. Решил сразу: не буду ни о чем говорить, кроме как только о Творце, и не стану забегать вперед.

Тимофей Алфёров — Почему именно Иисус

Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. – 304 с.

ISBN 978-966-491-280-5

Тимофей Алфёров - Почему именно Иисус - Содержание