Книга «История и практика собраний в Ранней Церкви» является переработанной, дополненной и адаптированной для русскоязычного читателя версией моей докторской диссертации, которая была написана и защищена в Лейденском университете в 2009 году. В данном издании были учтены замечания членов комиссии, высказанные во время защиты работы, а также рецензии и пожелания специалистов, ознакомившихся с исследованием в течение последних шести лет.

Некоторые главы работы прошли соответствующую переработку с учетом исследований, опубликованных то данной теме после 2009 года. В библиографический указатель были также включены издания переводов античных и раннехристианских источников на русский язык, которые использовались в данном издании. Некоторые из переводов древних источников на русский язык были адаптированы в целях более точной передачи смысла оригинальных источников.

Валерий Александрович Аликин - История и практика собраний в Ранней Церкви Серия «Монографии СПбХУ». Санкт-Петербург: Издательство СПбХУ, 2017. - 416 с. ISBN 978-966-8957-55-0 Фотография на обложке: Фреска «Вечеря любви» в Катакомбах Святых Петра и Марцеллина в Риме, Италия.

Валерий Аликин - История и практика собраний в Ранней Церкви - Содержание ПРЕДИСЛОВИЕ СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ВВЕДЕНИЕ 1. Новый подход к изучению раннехристианских собраний

2. Краткий обзор исследований раннехристианских собраний

3. Краткое содержание данного исследования ГЛАВА 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОБРАНИЙ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ Введение 1. Собрания ранних христиан в контексте греко-римской культуры а. Собрания добровольных сообществ б. Собрания языческих культовых сообществ в. Собрания иудейских сообществ г. Собрания христианских общин

2. Время и место проведения собраний в Ранней Церкви.. а. Воскресенье - день проведения христианских собраний.. б. Место проведения христианских собраний

3. Содержание и порядок проведения собраний в Ранней Церкви а.Трапеза на собраниях христианских общин б. Христианский симпосий в. Порядок христианских собраний

4. Руководители собраний в Ранней Церкви

Заключение ГЛАВА 2. УТРЕННИЕ СОБРАНИЯ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ Введение 1. Происхождение утренних собраний в Ранней Церкви 2. Утренние собрания в Ранней Церкви во II-III веках н.э.

Заключение ГЛАВА 3. ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ Введение

1. Ранняя история Вечери Господней а. Форма проведения и функция Вечери Господней б. Вечеря Господня и Евхаристия в посланиях Павла и в Дидахе в. Вечеря Господня и Тайная Вечеря в Евангелиях

2. Евхаристия на христианских собраниях во II-III веках н.э а. Евхаристия во II веке н.э б. Евхаристия в III веке н.э

Заключение ГЛАВА 4. ЧТЕНИЕ ПИСАНИЯ НА ХРИСТИАНСКИХ СОБРАНИЯХ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ Введение

1. Истоки чтения Писания на христианских собраниях а. Публичное чтение текстов на греко-римских пирах б. Чтение Писания в иудейских собраниях в. Чтения Писания на христианских собраниях

2. Развитие практики чтения Писания на христианских собраниях а. Чтение Писания на собраниях в 1веке н.э б. Чтение Писания на собраниях во II веке н.э в. Чтение Писания на собраниях в III веке н.э

3. Институт чтецов

Заключение ГЛАВА 5. ПРОПОВЕДЬ НА СОБРАНИЯХ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ Введение

1. Происхождение проповеди на христианских собраниях

2. Развитие проповеди на собраниях в Ранней Церкви а. Проповедь на собраниях в 1веке н.э б. Проповедь на собраниях во II веке н.э в. Проповедь на собраниях в III веке н.э

3. Проповедники на собраниях в Ранней Церкви

Заключение ГЛАВА 6. ПЕНИЕ И МУЗЫКА НА СОБРАНИЯХ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ Введение

1. Происхождение и место песнопений на христианских собраниях

2. Пение и музыка на христианских собраниях в I-III веках н.э

Заключение ГЛАВА 7. МОЛИТВА НА СОБРАНИЯХ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ Введение

1. Происхождение молитвы на христианских собраниях.

2. Развитие евхаристических молитв в I-III веках н.э

3. Неевхаристические молитвы на христианских собраниях в I-III веках н.э

Заключение ГЛАВА 8. ПРОЧИЕ ОБРЯДЫ НА СОБРАНИЯХ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ Введение

1. Святой поцелуй

2. Возложение рук и поставление на служение

3. Омовение ног и помазание елеем

4. Пожертвования, десятины и приношения

5. Исцеление и экзорцизм

6. Литургические восклицания и доксологии

Заключение ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЯ УКАЗАТЕЛЬ ДРЕВНИХ ИСТОЧНИКОВ ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ Валерий Аликин - История и практика собраний в Ранней Церкви - Введение Собрания христианской Церкви имеют долгую и непростую историю. в настоящем исследовании делается попытка воссоздать самые ранние этапы этой истории. Как социальное и религиозное явление собрания ранних христиан не появились в культурном вакууме. Греко-римский мир был насыщен культами, религиозными обществами, движениями и традициями, каждое из которых имело свои собственные собрания, обычаи, церемонии и обряды. Формы проведения раннехристианских собраний развивались в атмосфере пестрого разноцветья религиозного окружения. Любая попытка проследить историю появления христианских собраний должна учитывать это окружение. Истоки и раннее развитие христианских собраний необходимо рассматривать в свете социальной и религиозной культуры греко-римского мира, часть которой составляли христиане и иудеи. в частности, поскольку в период формирования христианских собраний в центре находилась трапеза, то и происхождение самих собраний необходимо рассматривать в контексте тех традиций совместных трапез, которых придерживались различные группы в греко-римском мире в период зарождения христианства. Как правило, всякий раз, когда первые христиане собирались вместе, у них проходила вечерняя трапеза. в этом они не отличались от других групп и сообществ окружающего их мира. Практически все сообщества, коллегии и товарищества в греко-римском мире проводили периодические собрания, в которых совместная трапеза и пир (симпосий) играли ключевую, если не главную, составляющую. Эти совместные трапезы имели традиционный, в большей или меньшей степени, формат и соответствовали определенным обычаям и правилам, в сущности одинаковым для большинства совместных ужинов. В греко-римском мире пир, или традиционная вечерняя трапеза, являлись важными социальными установлениями. Формальная трапеза в культуре Средиземноморья эллинистического или римского периода приобрела установившуюся, по большей части фиксированную, форму. Застольные обычаи могли изменяться в деталях в зависимости от местности или. группы людей, однако существующие источники дают все основания утверждать, что формальные трапезы наподобие совместного ужина и пира очень сильно напоминали друг друга по своему содержанию, и в большинстве своем одинаково рассматривались и истолковывались всеми слоями греко-римского общества.

Новый подход к изучению раннехристианских собраний

С появлением критической библейской школы в XVIII веке многочисленные исследователи обратились к вопросу о происхождении христианских собраний. [1] Не так давно интерес к данной теме снова усилился. Различные монографии и научные статьи за последние два десятилетия свидетельствуют об интересе к проблеме истоков христианских собраний. Специалисты по изучению Нового Завета и истории христианской литургии непрестанно разыскивают более удовлетворительные ответы на этот интригующий вопрос.

За последние пятнадцать лет исследование регулярных собраний первых христиан претерпело значительные изменения. Преимущественно литературный подход уступил место подходу социологическому. [2] Долгое время исследования в области происхождения и развития раннехристианских собраний в основном проводились в литературно-критическом и традиционно-историческом ключе с исследованием текстов, повествующих о Вечере Господней или Евхаристии. В течение XIX-XX веков эти исследования стали включать в себя форму и развитие эллинистических совместных ужинов, равно как и материальную культуру, относящуюся к приему пищи в древности.

Изменения в исследовании стали происходить с появлением работы под названием Gemeinschaftsmahl und Mahlgemeinschaft, написанной Маттиасом Клингхардтом (1996) и продолжились в изучениях Хенка Яна де Йон-ге (2001, 2006, 2007, 2016) и Денниса Смита (2003). Несколько авторов, ранее изучавших Евхаристию с помощью текстуального и литературного подходов, такие как Пол Брэдшоу (2002, 2004, 2010, 2012) и Герард Раухорст (2006, 2007, 2008, 2009, 2016), стали в определенной мере постепенно склоняться к социологическому подходу. Существует несколько недавно опубликованных сборников статей, которые освещают последние результаты исследований участниками семинаров Общества Библейской Литературы (SBL) о греко-римских трапезах. Эти статьи, наряду со многими другими, проясняют различные аспекты того, какую функцию выполняли трапезы в греко-римском мире, и какое это имеет значение для изучения собраний и трапез в Ранней Церкви.

Суть нового подхода можно сформулировать следующим образом: поместные раннехристианские общины как социокультурное явление действовали как добровольные религиозные сообщества наряду со многими другими сообществами греко-римского мира в I веке н.э. В поддержку этого существует достаточно свидетельств первых двух веков н.э.