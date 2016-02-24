Джеймс Алисон - Постижение Иисуса - Доступное введение в христологию

Алисон - Постижение Иисуса
Работа богослова — медленная. Чтобы она принесла плод читателю, от богослова требуется глубокая проницательность, достигаемая долгим и терпеливым трудом.
Большую часть последних двадцати пяти лет я стремился приблизиться именно к такой проницательности. В этом мне помогли идеи Рене Жирара (Girard) относительно подражательного характера желания и механизма «козла отпущения».
Говоря кратко, идеи Жирара и мои собственные дальнейшие исследования прояснили для меня то, каким образом Иисус оказывается единственной аналогией, которую мы можем приложить к Богу. Жизнь, смерть и воскресение Иисуса содержат в себе грандиозный акт сообщения Богом самого себя и сами являются этим актом. Вследствие этого акта самосообщения Бога мы можем начать осознавать то, о чем большинство из нас обычно не думает: что наши образы Бога — это идолы, порождаемые нашими проекциями и элементами того насилия, которое мы сами проявляем в мире.
Из самой сердцевины этого мира насильственных проекций внезапно поднимается голос, который оказывается намного более подлинным и изначальным, нежели все это насилие, являя Бога, который вовсе не состязается с нами, а желает дать нам понять, как сильно Он нас любит. Распятый и воскресший Иисус — единственная аналогия, которую мы можем приложить к Богу. И насколько неуловимо тонка эта аналогия!
Если бы первым поводом для аналогии по отношению к Богу был Закон, и Бог был бы в первую очередь Законодателем, то мы были бы обречены на бесконечный морализм и на бесконечную жестокость по отношению друг к другу, воображая себе ужасную благость, присущую кому-то, кто пребывает над нами, кому мы никогда не сможем соответствовать. Если бы нашим первым поводом для аналогии по отношению к Богу являлся «текст», у нас в большой степени возникала бы та же проблема: мы вновь были бы обречены на бесконечные окольные дискуссии, начинающиеся и заканчивающиеся нами самими и нашими насильственными проекциями благости.
Вместо этого Бог дал нам свою собственную аналогию — не закон, не текст, а отдающую себя жертву, продолжающую жить среди нас в качестве прощения.
Динамичное присутствие, которое любит нас и полностью преображает наши умы и сердца, меняя наши представления о том, что такое благо и как надо любить. Сила, которая столь велика, что ни в коем случае не состязается с нами и потому способна достигать нас «снизу». Бог сообщает себя нам, приходя к нам в любви сквозь нашу всеобщую низость, сквозь наш позор, наше бесчестие и нашу ненависть к самим себе.
Джеймс Алисон - Постижение Иисуса - Доступное введение в христологию
Перевод с английского Сергея Малахова
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010 г. — xvi+134c.
ISBN 978-5-89647-229-2
Джеймс Алисон - Постижение Иисуса - Доступное введение в христологию - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие
Введение
1 ВОСКРЕСЕНИЕ
2 ОСОЗНАННОСТЬ ЖЕРТВЫ
3 ВСЕМИРНАЯ ЖЕРТВА
4 СТРУКТУРА ПОЗНАНИЯ
Предметный указатель
Джеймс Алисон - Постижение Иисуса - Доступное введение в христологию - Предисловие Роуэнa Уильямса
В языке христиан есть всем знакомые вопросы, ответы на которые кажутся очевидными: предполагается, что смысл их доступен каждому. Джеймс Алисон в своей книге рассматривает один из таких вопросов и с блеском добивается того, к чему должен стремиться каждый хороший учитель. Он делает тему свежей, незнакомой, увлекательной и зовущей к поискам. «Чувствуете ли вы личную связь с Иисусом?» или, проще говоря, «Знаете ли вы Иисуса» — это один из тех вопросов, ответ на который, как мы привыкли думать, нам известен. Независимо от ответов, которые мы могли бы дать, независимо от того, уместным или неуместным мы считаем этот вопрос сам по себе, мы, как правило, не слишком тщательно его анализируем. В результате мы часто попадаем в своего рода умственный тупик.
Обычно христиане, настроенные консервативно, настаивают на необходимости переживания живого индивидуального присутствия Иисуса здесь и сейчас, подобно присутствию живого друга или соседа, а либеральные христиане не согласны с таким подходом, считая наши отношения с Иисусом хотя и всеобъемлющими (при всей их неуловимости), но основанными исключительно на воспоминаниях о нем.
Предположения Джеймса Алисона заставят обе стороны этого разногласия еще раз задуматься. Нет, мы не встречаем Иисуса так же, как другого человека, но он и не просто субъект вдохновляющих историй. Мы встречаем Иисуса как человека воскресшего, человека, который после того, как самые близкие ему люди предали его и оставили его умирать в одиночестве, возвращается как источник благодати и надежды к своим ненадежным и напуганным друзьям. Это означает, что Иисус появляется как посредник совершенно бескорыстной любви, и не по расчету, не ради наград и наказаний человеческих, не торгуясь о жизненном пространстве, как это принято в обычном человеческом мире, одним из основных положений которого является то, что мы все живем друг за счет друга. И нам становится ясно, как никогда прежде, насколько все это далеко зашло, и это заставляет нас по-новому взглянуть на тех, за чей счет мы живем, — на наших жертв.
Воскресение Иисуса не позволяет нам принять на веру то, что мир — это не что иное, как система мучителей и жертв, бесконечный круг взаимного насилия. Мы вольны осознать себя и других людей по- новому, как живущих во взаимном даре, а не как угрозу друг другу. Мы можем сосуществовать в отношениях, начальным импульсом для которых стало воскресение, в отношениях прощения, равенства и заботы. И если мы оценим как оковы наши обычные взаимоотношения, в которых мы наносим или получаем раны, и вместе нащупаем в нашей жизни твердую опору в отношениях, разбивающих эти оковы, только тогда мы можем сказать, что «постигли Иисуса».
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