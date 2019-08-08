Альтер Ребе – Тания – Уроки по книге

Человек религиозный, конечно же, уверен в том, что у мира есть Тв-рец, что Тв-рец этот однажды открылся людям на горе Синай и изложил Свою Волю в Торе. Но, как непросто выполнить порой эту Волю. Как же так, ведь в самой Торе сказано, что заповеди близки нам и даже очень?! А Тора - это абсолютная истина, это откровение Самого Создателя. Значит, потребности, рождённые материальным миром и кажущиеся нам такими естественными, на самом деле лишь скрывают нашу сущность.

А она - эта сущность, эта б-жественная душа - заключает в себе нашу жизненную миссию, личный путь каждого в раскрытии Света Тв-рца на земле. Постижение своего пути как раз и лежит через знакомство с собственной б-жественной душой, с частицей Тв-рца в каждом из нас. Дорогу к этому указывает нам сегодня книга Тания. Наверное, поэтому пятый Любавический ребе - ребе Рашаб сравнил книгу Тания с Пятикнижием Моше.

Интересно отметить, что сам автор называл свою книгу "Собранием высказываний", а первую её часть "Книгой средних". Но уже во втором издании, опубликованном в Румынии (без участия Альтер ребе) книга названа "Святой Танией". Здесь надо, наверное, напомнить, что слово святой - на иврите "кадош" - означает "выделенный". И, действительно, книга очень и очень необычна.

Как отметил внук Альтер ребе - Цемах Цедек - уже только само изучение Тании пробуждает к действию великие силы души. Более чем за полторы тысячи лет до Альтер ребе величайший каббалист - раби Шимон бар Йохай - писал, что «тания» - это название клипы, то есть силы, пытающейся скрыть Свет Тв-рца. И клипа эта гнездится в сердце и всячески старается удержать еврея от изучения скрытой части Торы, её тайн. А разбить эту клипу можно именно изучением тайн Торы.

И вот, пришёл Альтер ребе и начал свою великую книгу словом Тания. И изучением этой книги, раскрывающей тайны Торы, мы разбиваем клипу, Свет Тв-рца наполняет наш разум и чувства. Слово "тания" на иврите состоит из тех же букв, что и слово "эйтан" - могучий. А в нашей традиции включать в первые слова книги её основное содержание, они являются как бы ключом ко всей книге. Это подобно тому, как голова человека содержит все его устремления.

Альтер Ребе – Тания – Уроки по книге

Ликутей амарим

Врата Единства и веры

Послание о покаянии

С переводом и объяснениями на русском языке

Издательство – «Яхад» – 698 с.

Иерусалим – 2016 г.

Альтер Ребе – Тания – Уроки по книге – Содержание

Введение

Предисловие составителя

Часть вторая, называемая "Воспитание малых"

Врата единства и веры

Послание о покаянии

Альтер Ребе – Тания – Уроки по книге – Глава первая

У каждого еврея есть две души, определение праведника, злодея и среднего происходит в зависимости от соотношения сил этих двух душ. (Ликутей Амарим, часть 1) Сказано в Барайте (в конце гл. 3 трактата Нида): "Заклинают его - будь праведником и не будь грешником. Согласно агаде, еврейская душа, перед тем, как прийти в наш мир, готовится к этому целый год. Она изучает всю Тору, а затем ангелы заклинают будущего еврея, чтобы он был праведником и не был злодеем. Заклиная, ангелы дают Б-жественной душе дополнительные силы, чтобы властвовать над животным началом.

И даже если весь мир говорит тебе, что ты праведник, смотри на себя как на грешника". Но нужно также понять выражение Мишны (Авот, 2): "И не считай себя грешником". К тому же если человек будет смотреть на себя как на грешника, это стеснит его сердце, им овладеет печаль, и для него станет невозможным служение Б-гу в радости и сердечной доброте. А если его сердце совсем этим не будет опечалено, он может прийти к легкомыслию, сохрани Б-г. Как же так, ведь в трактате Мишны «Пиркей авот» («Поучения отцов»), чётко сказано, что не должен человек считать себя грешником?!

Поясняет здесь Альтер ребе, что даже простая логика подсказывает, что если еврей будет считать себя грешником, то это резко снизит уровень его служения Тв-рцу. Это либо может привести его к печали и не позволит исполнять заповеди в радости (а именно такое исполнение требует от нас Тора). Либо, если осознание себя нечестивцем совсем не будет его волновать, то начнёт и вовсе пренебрегать заповедями, ведь всё равно терять-то нечего! Чтобы разобраться в этом придётся подробнее рассмотреть самую первую фразу. Помните: «Заклинают его - будь праведником и не будь грешником».

Казалось бы, есть тут некоторая тавтология: если человек праведник, то, само собой разумеется, что не грешник. Но нет. Тавтологии нет и в помине. Быть праведником и не быть грешником - это, как говорят в Одессе - две большие разницы. И в чём состоит отличие как раз и объясняется в первой главе Тании. Однако в объяснение этому мы находим в Гмаре разделение людей на пять категорий: "праведник, которому хорошо", "праведник, которому плохо", "грешник, которому хорошо", "грешник, которому плохо" и средняя ступень - "бейнони".