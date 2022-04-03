Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Плантинга - Аналитический теист - Философская теология

Аналитический теист - антология Алвина Плантинги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Составитель предлагаемого вниманию читателя сборника (Дж. Сеннет) выбрал все значимые работы автора по эпистемологии и философии религии.
Этот выбор был мудрым, поскольку тяжело было найти менее технически сложные и более репрезентативные работы автора, о чем в «Послесловии» свидетельствует и сам Плантинга.
В целом же (и это я постараюсь показать ниже) вся работа Алвина Плантинги может быть охарактеризована таким, на первый взгляд, сомнительным определением, как «христианская философия».

Аналитический теист - антология Алвина Плантинги

Сост. Дж. Ф. Сеннет; пер. с англ. К. В. Карпова; науч. ред. В. К. Шохин
Ин-т философии РАН.— М.: Языки славянской культуры, 2014. —568 с.
ISBN 978-5-9905762-2-3

Аналитический теист - антология Алвина Плантинги - Содержание

Христианская философия Алвина Плантинги (К. В. Карпов)
Предисловие составителя
Алвин Плантинга. Основные даты биографии
Введение. Аналитический теист. Признательность (Дж. Ф. Сеннет)
I. ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЕОЛОГИЯ И АТЕОЛОГИЯ
1. Бог и аналогия
2. В защиту свободы воли
3. Онтологическое доказательство
4. Иррационален ли натурализм?
II. РЕФОРМАТСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
5. Разум и вера в Бога
6. Обоснование и теизм
7. В защиту религиозного эксклюзивизма
III. БОЖЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА И АТРИБУТЫ
8. Необходимое сущее
9. Есть ли природа у Бога?
10. О решении Оккама
IV. ХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
11. Совет христианским философам
12. Мошенничество Шиэна: как теология превращается в шутовство
13. Христианская философия в конце XX века
Послесловие (А. Плантинга)
Алвин Плантинга: библиография
Благодарность издательствам

Аналитический теист - антология Алвина Плантинги - Из введения

Как хорошо известно, в 30-50-х гг. XX в. в аналитической философии господствовала такая критика религии и метафизики, основу которой составлял логический позитивизм и идея фальсификации критического рационализма. В отличие от критики религии века XIX-го, когда такими известными мыслителями, как Л. Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс, утверждалась социальная вредность религии и раздавались в связи с этим призывы к ее упразднению, позитивисты века ХХ-го пошли несколько дальше: они стали утверждать, что религия не просто вредна, а вообще не имеет никакого значения.
Так, большинство утверждений религии (например, «Бог — необходимо существующая сущность») были провозглашены простыми языковыми злоупотреблениями, т. е. ошибочными логико-синтаксическими конструкциями естественного языка. О тех же утверждениях, которые выглядели безупречно с точки зрения логико-синтаксического анализа (например, «Бог любит людей»), объявлялось, что ихневозможно эмпирически проверить. За подобными утверждениями религии и метафизики закреплялась некая эмотивная, эстетическая ценность, но с точки зрения познания, знания об устройстве мира, предоставляемого наукой, все это объявлялось не имеющим положительно никакого значения.
Да и эстетическая ценность таких высказываний, как считали логические позитивисты, также невысока: согласно известному изречению Р. Карнапа, «метафизики — музыканты без музыкальных способностей»[1]. Другим вызовом этого времени была критика со стороны критических рационалистов (К. Поппера, X. Альберта и др.), которые, однако, сместили акценты в своих рассуждениях: религиозные и метафизические утверждения не просто бессмысленны с познавательной точки зрения, а нефаль-сифицируемы.
Если уверенность религиозного человека в том, что «Бог любит людей», не могут поколебать те или иные ужасающие исторические события, то в этом проявляется косность верующего, а само это заявление в корне отлично от эпистемологически значимых утверждений эмпирической науки: ученые отказываются от них или изменяют свои взгляды под действием критики или новых эмпирических данных, т. е. их утверждения принципиально допускают возможность опровержения (фальсификации), а в случае религии это невозможно.
[1] Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Вестник МГУ I Пер. Кезина А. В. Сер. 7 «Философия». № 6. М., 1993. С. 26.
Views 2 664
Rating 4.6 / 5
Added 03.04.2022
Author brat Dorian
Rate this publication:
4.6/5 (19)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books