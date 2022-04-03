Составитель предлагаемого вниманию читателя сборника (Дж. Сеннет) выбрал все значимые работы автора по эпистемологии и философии религии.

Этот выбор был мудрым, поскольку тяжело было найти менее технически сложные и более репрезентативные работы автора, о чем в «Послесловии» свидетельствует и сам Плантинга.

В целом же (и это я постараюсь показать ниже) вся работа Алвина Плантинги может быть охарактеризована таким, на первый взгляд, сомнительным определением, как «христианская философия».

Аналитический теист - антология Алвина Плантинги

Сост. Дж. Ф. Сеннет; пер. с англ. К. В. Карпова; науч. ред. В. К. Шохин

Ин-т философии РАН.— М.: Языки славянской культуры, 2014. —568 с.

ISBN 978-5-9905762-2-3

Аналитический теист - антология Алвина Плантинги - Содержание

Христианская философия Алвина Плантинги (К. В. Карпов)

Предисловие составителя Алвин Плантинга. Основные даты биографии Введение. Аналитический теист. Признательность (Дж. Ф. Сеннет) I. ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЕОЛОГИЯ И АТЕОЛОГИЯ 1. Бог и аналогия 2. В защиту свободы воли 3. Онтологическое доказательство 4. Иррационален ли натурализм? II. РЕФОРМАТСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ 5. Разум и вера в Бога 6. Обоснование и теизм 7. В защиту религиозного эксклюзивизма III. БОЖЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА И АТРИБУТЫ 8. Необходимое сущее 9. Есть ли природа у Бога? 10. О решении Оккама IV. ХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 11. Совет христианским философам 12. Мошенничество Шиэна: как теология превращается в шутовство 13. Христианская философия в конце XX века Послесловие (А. Плантинга) Алвин Плантинга: библиография Благодарность издательствам Аналитический теист - антология Алвина Плантинги - Из введения

Как хорошо известно, в 30-50-х гг. XX в. в аналитической философии господствовала такая критика религии и метафизики, основу которой составлял логический позитивизм и идея фальсификации критического рационализма. В отличие от критики религии века XIX-го, когда такими известными мыслителями, как Л. Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс, утверждалась социальная вредность религии и раздавались в связи с этим призывы к ее упразднению, позитивисты века ХХ-го пошли несколько дальше: они стали утверждать, что религия не просто вредна, а вообще не имеет никакого значения.

Так, большинство утверждений религии (например, «Бог — необходимо существующая сущность») были провозглашены простыми языковыми злоупотреблениями, т. е. ошибочными логико-синтаксическими конструкциями естественного языка. О тех же утверждениях, которые выглядели безупречно с точки зрения логико-синтаксического анализа (например, «Бог любит людей»), объявлялось, что ихневозможно эмпирически проверить. За подобными утверждениями религии и метафизики закреплялась некая эмотивная, эстетическая ценность, но с точки зрения познания, знания об устройстве мира, предоставляемого наукой, все это объявлялось не имеющим положительно никакого значения.

Да и эстетическая ценность таких высказываний, как считали логические позитивисты, также невысока: согласно известному изречению Р. Карнапа, «метафизики — музыканты без музыкальных способностей» [1] . Другим вызовом этого времени была критика со стороны критических рационалистов (К. Поппера, X. Альберта и др.), которые, однако, сместили акценты в своих рассуждениях: религиозные и метафизические утверждения не просто бессмысленны с познавательной точки зрения, а нефаль-сифицируемы.

Если уверенность религиозного человека в том, что «Бог любит людей», не могут поколебать те или иные ужасающие исторические события, то в этом проявляется косность верующего, а само это заявление в корне отлично от эпистемологически значимых утверждений эмпирической науки: ученые отказываются от них или изменяют свои взгляды под действием критики или новых эмпирических данных, т. е. их утверждения принципиально допускают возможность опровержения (фальсификации), а в случае религии это невозможно.