Исследования по истории русской мысли Тема конференции «русская философия: история, методология, жизнь» претендует на некое обобщение. Эта претензия оправдана не столько нашими научными амбициями, сколько объективным ходом исторического времени. Вот уже двадцать лет мы живём в новом политическом и социальном пространстве, и этот факт имеет прямое отношение к, казалось бы, чисто академическому предмету нашего интереса.

По крайней мере, три взаимосвязанных исторических трансформации наложили свой существенный отпечаток на развитие той области знаний, которой мы посвящаем сегодня свои исследования (не ошибусь, очевидно, если скажу, что очень многие и обратились к этой области именно в результате этих трансформаций)/

Геннадий Евгеньевич Аляев - Русская философия вокруг С. Л. Франка. Избранные статьи

(Исследования по истории русской мысли. Т. 23)

Москва: Модест Колеров, 2020 г. - 736 с.

ISBN 978-5-905040-53-5

Геннадий Евгеньевич Аляев - Русская философия вокруг С. Л. Франка. Избранные статьи - Содержание

Предисловие

Вместо введения

Русская философия в историческом, методологическом и смысложизненном измерении

Проблема определения и периодизации классической парадигмы в истории русской философии

Часть І. Семён Людвигович Франк: жизнь, идеи, Люди

Образ философии в философствовании С. Л. Франка

Записные книжки С. Л. Франка как источник изучения творческой биографии философа

К вопросу об атрибуции текстов С. Л. Франка

«Ранний Франк»: к уточнению этапов творческой биографии

Семён Франк в Крыму

Петербургский период жизни и творчества Семёна Франка

Дискуссия о христианском социализме: забытая статья С. Франка

Творчество в контексте войны («Мысли в страшные дни» С. Франка)

«Религия в пределах только опыта»: ненаписанная книга С. Франка (или написанная?)

С. Л. Франк. <из записной книжки 1944 года>

Послесловие к публикации

Познание Пушкина: философская пушкиниана Семёна Франка

С. Франк и С. Булгаков: эскиз к картине «общения целой жизни»

Г. Е. Аляев, Т. Н. Резвых. С. Л. Франк и н. а. Бердяев: эпизоды эмиграции

Русские философы в эмиграции: С. Л. Франк о Л. П. Карсавине (по материалам частной переписки)

Метафизик об экзистенциалисте: взгляд С. Франка на Л. Шестова

Идея вселенской церкви и «католицизм» Вл. Соловьёва в восприятии и творчестве позднего С. Франка

«Царство духа должно быть свободным и многоцветным» (Леонид Габрилович и Семён Франк)

Н. О. Лосский. Письма к С. Л. Франку и Т. С. Франк (1925–1958)

С. Франк как историк русской философии: концепция и эволюция

Приложение. С. Л. Франк. [рецензия на:] Прот. В. В. Зеньковский. история русской философии. Т. І.

Дополнение. Концептуальное и биографическое пояснение к рецензии С. Л. Франка на І том «Истории русской философии» В. В. Зеньковского

Часть ІІ. Персоны русской Философии

Истина патриотизма или патриотизм истины? размышления о П. Чаадаеве

Выбранные места из исповеди душевной, или Христианская философия Н. В. Гоголя

У истоков советской философии. Богданов contra Ленин: наука против веры?

Двойственность национального сознания как экзистенциал и предмет анализа (опыт В. В. Зеньковского)

Философия культа против лицемерия философии (П. Флоренский vs и. Кант)

Религиозно-философское credo н. Бердяева («Основы религиозной философии»: источниковедческие разыскания)

Философия высшего образования Сергея Гессена

Приложение. С. Л. Франк. [рецензия на:] С. И. Гессен. Основы педагогики

Эпизод из жизни философа: а. Ф. Лосев в Полтаве

Философская проза А. Лосева: музыка слова и слово о музыке

Часть ІІІ. из Личного архива

«Крестьянский рай» — фантазия и предвидение (Подзабытое «Путешествие…» Александра Чаянова)

Вместо заключения

Ицхак, или Божий смех

Библиография работ Г. Е. Аляева

Геннадий Евгеньевич Аляев - Русская философия вокруг С. Л. Франка. Избранные статьи – Предисловие

Признаюсь — предложение редактора и издателя Модеста Алексеевича Колерова подготовить и издать сборник моих статей застало меня врасплох и повергло в состояние глубокого сомнения. Сомнение состояло (и состоит), прежде всего, в том, что, работая в настоящее время над издательским и исследовательским проектом «Полное собрание сочинений С. Л. Франка», я стараюсь крайне экономно расходовать рабочее время на какие-то другие начинания, тем более такие, которые имеют объективно низшую научную ценность. К таковым, несомненно, можно отнести переиздание моих собственных писаний.

И всё-таки я решился это предложение реализовать. При этом, конечно, я не мог идти по пути механического собрания текстов, многие из которых были уже переосмыслены, или так или иначе были использованы в моей недавней монографии о С. Л. Франке в серии «Мыслители прошлого», а также в большой статье (совместно с А. С. Цыганковым) для Электронной философской энциклопедии. В результате — как это ни странно — в предлагаемое собрание почти не вошли статьи теоретического характера о философии Франка. Основой его стали тексты, которые скорее можно назвать «исследовательскими», т. е. сочетающими в себе теоретический анализ с результатами биографических, библиографических, даже топографических разысканий, — что, как мне кажется, больше соответствует формату «исследований по истории русской мысли». Также включены статьи, посвящённые пересечениям творческих и жизненных судеб Франка и некоторых его ближайших коллег по философскому цеху. В результате сформировалась первая часть сборника. во вторую часть включены некоторые — значимые для меня — статьи, посвящённые другим персоналиям русской философии. Наконец, я решил достать из личного архива одну очень давнюю газетную статью, посвящённую не вполне философской персоналии (а. в. Чаянову), но касающуюся вполне философской темы социальных утопий (прошу, однако, не судить этот текст эпохи моего «критического марксизма» слишком строго). вместо введения я использую два небольших текста методологического характера о русской философии, а вместо заключения — вроде бы и не относящуюся к тематике собрания статью (хотя её написание было инспирировано чтением книги Льва Шестова), которая, если читателю по прочтению моей книжки захочется посмеяться, поможет ему сделать это с осознанием природы и смысла своего смеха.

В сборник вошла лишь небольшая часть работ последнего времени, посвящённых публикации и комментированию архивных текстов С. Л. Франка. Причины две: во-первых, в большинстве они написаны в соавторстве (сделано — с разрешения соавтора — только одно исключение, но оно не относится к архивным публикациям3); во-вторых, как правило, они тесно связаны с соответствующими архивными текстами, и без них были бы оскоплёнными (а место этих архивных текстов Франка — в его Полном собрании сочинений!). всё-таки я включил два таких предисловия к публикациям, которые, как мне кажется, смотрятся и самостоятельно, а в одном случае оставил небольшой архивный текст, без которого послесловие — важное само по себе, — не читается.

Отдельно следует сказать ещё об одной архивной публикации — письмах н. О. Лосского. я включил их, поскольку до сих пор не удосужился написать специальное исследование о пересечении жизненных траекторий Лосского и Франка — которое, учитывая близость их философских систем, представляется благодатной темой. но, чтобы хоть как-то восполнить этот пробел, я решил дополнить свою публикацию части этих писем6 теми письмами, которые ранее были опубликованы П. Шалимовым, — при этом, конечно, заново сверив тексты по автографам, дополнив и обновив примечания, — и представить, таким образом, в одном месте все письма н. О. Лосского к Семёну Людвиговичу и Татьяне Сергеевне Франк, хранящиеся в Бахметевском архиве.