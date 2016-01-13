Название дисциплины «основное богословие» возникло не так уж давно, в XIX столетии.

Собственно, это перевод немецкого названия — Fundamental theologie.

Возможно, этот перевод, хотя и привычный, несколько не точен по сути, на что уже неоднократно указывалось в богословской литературе.

Ведь исходя из названия, можно предположить, что существует, мол, некое «основное» богословие, и наряду с ним существуют также некие «второстепенные» богословия. Разумеется, это не так. Основное богословие является «основным», потому что оно изучает основополагающие истины христианской веры.

Но, скажем мы, основные истины, или догматы веры изложены в Символе веры и более или менее подробно истолкованы в катехизисах, а также изучаются догматическим богословием и историей догматов. В чем же их различие с основным богословием?

Если не вдаваться в детали, то различие состоит в следующем: катехизисы и догматическое богословие в своей аргументации опираются на Божественное Откровение, представленное Священным Писанием и Священным Преданием. Авторитет Писания и Предания уже предполагает наличие веры. Иначе обстоит дело с основным богословием.

Оно, рассматривая самые фундаментальные, самые базисные истины веры и даже феномен самой веры, — апеллирует к естественному человеческому разуму и к общепринятому логическому мышлению. Тем самым основное богословие является как бы философским и мировоззренческим фундаментом веры.

Иными словами, задача основного богословия состоит в систематическом оправдании принципов и характеристик христианской веры перед судом естественного разума, который склонен всегда сомневаться.

свящ. Димитрий Лушников - Основное богословие - Учебное пособие

Санкт-Петербургская православная духовная академия

СПб. : Изд-во СПбПДА, 2015. - 228 с.

ISBN 978-5-906627-14-8

свящ. Димитрий Лушников - Основное богословие - Учебное пособие - Содержание

Введение. Основное богословие, его предмет и задачи

1. О сущности и происхождении религии

1.1. Понятие о религии

1.1.1. Понятие о религии согласно этимологии слова

1.1.2. Понятие о религии с психологической (субъективной) точки зрения

1.2. Религия и деятельность человека

1.2.1. Религия и наука

1.2.2. Религия и нравственность

1.2.3. Религия и эстетика

1.3. О происхождении религии

1.3.1. Учение софистов о религии

1.3.2. Теория страха

1.3.3. Анимистическая гипотеза

1.3.4. Учение о религии Фейербаха

1.4. О сущности религии с точки зрения немецкой философии

1.4.1. Учение Канта о религии (моралистический взгляд на религию)

1.4.2. Учение о религии Гегеля (рационалистический взгляд на религию)

1.4.3. Учение о религии Шлейермахера (религия как чувство)

2. Рациональное обоснование основных религиозных истин

2.1. Онтологическое доказательство бытия Божия

2.2. Космологическое доказательство бытия Божия

2.3. Телеологическое доказательство бытия Божия

2.4. Нравственное доказательство бытия Божия

2.5. Истина бессмертия души

3. О сверхъестественном Откровении

3.1. Понятие о естественном и сверхъестественном Откровении

3.2. Анализ критики сверхъестественного Откровения

4. Об отношении Бога и мира

4.1. Деизм и его критика

4.2. Пантеизм и его критика

4.3. Философское обоснование теизма

5. Естественная человеческая мысль и богооткровенная религия в учении о Боге и мире

5.1. Политеизм

5.2. Дуализм

5.2.1. Метафизический дуализм

5.2.2. Этический дуализм

5.3. Ветхозаветное учение о Боге (учение о Боге в бо-гооткровенной религии)

5.4. Ветхозаветное учение о творении мира

6. Понерология

6.1. Естественная мысль в решении вопроса о происхождении зла

6.1.1. Пессимистический взгляд

6.1.2. Оптимистический взгляд

6.2. Библейский взгляд на сущность и происхождение зла

Список литературы

свящ. Димитрий Лушников - Основное богословие - Учебное пособие - Введение. Основное богословие, его предмет и задачи

В общей системе богословских наук основное богословие имеет важное значение. Как наука оно рассматривает и изучает главные, или основные, истины религиозной веры, без усвоения которых изучение и других богословских наук может оказаться беспочвенным. Это истины бытия Божия и бессмертия души, на основании которых становится возможным осмысление мировоззренческих вопросов о смысле бытия человека и мира как такового. Основное богословие также занимается решением вопросов о сущности и происхождении религии как таковой, об отношении ее к различным сторонам человеческой деятельности (к науке, искусству, нравственности). В целом, поскольку основное богословие помогает сформировать полноценное религиозное мировоззрение, оно есть наука о существе и основах нашей веры в Бога и ответ на вопрос, почему мы считаем ее истинной. «Если религия как таковая — это вопросы веры, то наука о религии, или основное богословие, имеет дело с вопросами сомнений в вере».

В настоящее время, во многом бездуховное и развращенное, когда попираются не только христианские, но и общечеловеческие ценности, с особой силой и напряженностью возрастает необходимость противостояния разрушительной силе грубого неверия, стремящегося уничтожить основы религиозно-нравственной жизни не только отдельных лиц, но и целых народов и государств. «Когда христианская вера трактуется как суеверие, а церковь Христова — как партийное учреждение, препятствующее прогрессу и свободному развитию человечества, враждебное науке и просвещению, мешающее делу свободного устройства общественной и государственной жизни», нельзя ограничиться только одним положительным или догматическим раскрытием бого-откровенного христианского учения.

Требуется знание таких истин и умение оперировать такими аргументами, которые могли бы защитить нашу веру и укрепить убедительность христианского мышления. Поэтому основное богословие — не просто отвлеченное теоретизирование, каким оно может показаться на первый взгляд, но наука, имеющая непреходящее практическое значение как для будущего священнослужителя, так и для человека, желающего иметь прочные действительные основания своей религиозной веры.