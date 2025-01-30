Аман – Повседневная жизнь первых христиан - книги и модуль BibleQuote
Историк, взявшийся исследовать столь отдаленный период, как второй век христианства, должен испытывать такое чувство, будто углубляется в пещеру, покидая свет ради тьмы. Ни одного отчетливого очертания, все покрыто мраком.
Сперва надо дать глазам обвыкнуться, прежде чем исследовать и открывать. Этот поиск подобен раскладыванию длинного пасьянса, зато вознаграждает дивными открытиями: он позволяет увидеть и вернуть к жизни то, что казалось безвозвратно утраченным!
Историк словно берется решать диковинную головоломку: надо собрать воедино разрозненные, неполные, покалеченные временем фрагменты, если хочешь возродить картину Церкви в самый начальный ее период.
Именно тогда свершилось то, что Ренан назвал «эмбриогенезом христианства».
В то время «у ребенка уже сформировались все органы; он представляет собой нечто отдельное от своей матери; отныне он будет жить своей собственной жизнью».
Альдальбер-Гюстав Аман - Повседневная жизнь первых христиан 95–197 гг. - Живая история
Москва: Молодая гвардия, 2003. — 322 с.
ISBN: 5-235-02518-0
Альдальбер-Гюстав Аман - Повседневная жизнь первых христиан 95–197 гг. - Живая история - Содержание
-
В.Д. Балакин. Предисловие переводчика
-
Введение
Первая часть. Окружающая обстановка
-
Глава первая. Географические рамки
-
Географическая карта Церкви во II веке
-
Облик Церкви в 112 году
-
Церковь при Марке Аврелии
-
-
Глава вторая. Пути и способы распространения христианства
-
Путешествия
-
Путешественники
-
Постоялые дворы
-
Гостеприимство
-
Письма, крепящие узы
-
-
Глава третья. Социальная среда
-
Социальные истоки
-
Профессии
-
Положение женщины
-
Вторая часть. Присутствие в мире
-
Глава первая. Заразительность веры
-
Спасение приходит от евреев
-
Метод проповеди Евангелия
-
Мотивы обращения в христианство
-
-
Глава вторая. Противостояние с государством
-
Столкновение с античным государством
-
Обвинения, доносившиеся с улицы
-
Доводы разума
-
Третья часть. Облик церкви
-
Глава первая. Церкви и Церковь
-
Организационная структура
-
Институт и харизма
-
Единство и многообразие
-
Главенство Рима
-
-
Глава вторая. Одно сердце, одна душа
-
Принятие в общину
-
Вдова и сирота
-
Господь благословляет убогих
-
Покойники, не обретшие погребения
-
Страдающие за правду
-
«Страдает один член? Все страдают вместе с ним»
-
Ресурсы общины
-
-
Глава третья. Семейные портреты
-
Епископ-мученик: Игнатий Антиохийский
-
Философ Юстин
-
Бландина, рабыня из Лиона
-
Епископ и миссионер: Ириней Лионский
-
Молодая мать из Африки: Перпетуя
-
Четвертая часть. Повседневный героизм
-
Глава первая. Ритм дней
-
День: работа, молитва, досуг
-
День Господний
-
О ночь, ты светлее дня!
-
-
Глава вторая. Этапы жизни
-
Посвящение в христиане
-
Созидающие Церковь
-
Святость и милосердие
-
Словно заря
-
-
Заключение. От мечты к реальности
-
Библиографические примечания
-
Библиография на русском языке
Альдальбер-Гюстав Аман - Повседневная жизнь первых христиан 95–197 гг. - Живая история - Введение
Смерть Марка Аврелия в 180 году в известном смысле знаменовала собой конец античности, во II веке еще блиставшей ни с чем не сравнимой славой, и наступление нового мира.
В III веке ситуация изменится — как для Церкви, так и для Империи. Отныне процветающие христианские общины будут оставлять впечатляющие следы в истории. Это эпоха великих христианских дел, великих христианских личностей, даже гениев. Карфаген и Александрия становятся средоточием расцветавшего христианства.
Ничего похожего невозможно обнаружить во II веке. Один за другим отошли в мир иной апостолы — Иоанн был последним из них. Их преемники, подхватившие эстафету христианского учения, преисполненные воспоминаний об апостолах, сочетали верность с отвагой, дабы приносило свои плоды наследственное достояние и открывались широкие горизонты грядущим поколениям. В конце века Ириней Лионский еще помнил слова апостола Иоанна, услышанные из уст его непосредственного ученика, Поликарпа. Не помышляя о том, чтобы отгородиться от мира, Церковь громко заявляла о себе во взаимоотношениях с государством и философами. Ее словно подстегивали собственная молодость и переполнявшие ее жизненные силы. Она не страшилась столкновений: каким бы ни был исход, победа или поражение венчали дело, она всегда извлекала пользу для себя.
В географическом плане Церковь тогда была средиземноморской, не выходя за пределы Империи. Она пользовалась имевшимися средствами сообщения, сухопутными и морскими, безопасность которых гарантировал «римский мир». Ремесла и торговля процветали, вызывая потребность в поездках с целью обмена. Первыми вестниками Евангелия и были безвестные торговцы из Малой Азии, торговавшие коврами и специями в Марселе и Лионе, Александрии и Карфагене.
Как для Церкви, так и для Империи Средиземное море в равной мере служило важнейшим средством сообщения и обмена — коммерческого, культурного и религиозного. Оно было не столько морем, сколько «чередой водных пространств, сообщавшихся между собой посредством более или менее крупных гаваней». Распространение евангельского учения подчинялось сезонам навигации и ритмам пребывания судов в гаванях, в которых выгружались привезенные товары и производилась загрузка провианта, после чего суда продолжали свой путь от утеса до утеса, «от отрогов до островов и от островов до отрогов».
Христиане жили той же повседневной жизнью, что и прочие люди их времени. Они обитали в тех же городах, прогуливались в тех же садах, посещали те же общественные места (правда, их можно было реже встретить в термах или в театре), передвигались по тем же дорогам, были пассажирами тех же самых судов. Они расширяли свои контакты, проявляя готовность в любой момент оказать услугу и подвергнуть себя риску, занимаясь всеми ремеслами, кроме тех, что были несовместимы с их верой. Они, как и все прочие, вступали в брак, отдавая предпочтение своим единоверцам, дабы иметь возможность блюсти вместе с ними нормы строгой морали и взаимной верности.
Эта повседневная жизнь, как правило, не находит отражения в трудах историков, больше уделяющих внимания великим событиям и незаурядным личностям.
Для адептов Христа не составляло труда сочетать Небо и Землю, ибо даже самый банальный поступок в их глазах был полон значения. Они были связаны со зримым миром, в то же время порывая с ним во имя мира незримого, что обусловливало неловкость их положения: присутствие в этом мире и одновременно уход от него, участие в делах сограждан и вместе с тем одиночество, симпатия и взаимное отторжение.
Мы должны будем постоянно учитывать эту двойственность, равно как и не упускать из виду человеческое и социальное окружение первых христиан, если хотим воссоздать картину их жизни. На сей счет имеются определенные указания и многочисленные намеки, однако они становятся понятны лишь в том случае, если мы обратимся к общим источникам — сочинениям историков, географов и писателей той эпохи, дающим материал для реконструкции социального и политического контекста, в котором рождалась и росла Церковь.
А мне понравилась очень.
Если бы мне нужны были академические познания, я бы последовал совету выше.
Спасибо.