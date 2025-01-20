Евангелие Иисуса Христа постепенно распространялось в религиозном мире. В ту эпоху каждый город-государство имел свое собственное божество, в чьи обязанности входили обеспечение процветания и защита от врагов.

Афины надеялись на Афину Палладу, Рим полагался на могущество Юпитера, а в Эфесе славили Артемиду. Но ни один бог и ни одна богиня не претендовали на единственность, напротив, число их непрерывно росло с расширением Римской империи.

Поклонялись обычно конкретному изображению, изготовленному с большим искусством и украшенному драгоценными металлами. Идолы устанавливались в храмах или иных местах для молитвы и надежно закрывались тяжелыми дверями для защиты от воров и осквернителей, так что увидеть их было почти невозможно.

Лишь в особые дни, например, на ежегодном празднике данного бога или по случаю победы в битве, в честь окончания стихийного бедствия или при угрозе нападения врагов, врата храма отпирались. Делали это особые избранники или жрецы в присутствии большого числа людей.

Народ собирался в святилище, а кому места не хватало — толпились вокруг, в прилегавшей к храму роще или во дворе. После торжественного открытия дверей следовали соответствующие случаю ритуалы. Часто это была торжественная процессия по улицам города, иногда жертвоприношения, для чего перед входом стоял каменный алтарь. Устраивались праздничные зрелища, игры, спортивные состязания, пляски.

Стюарт Дж. Холл - Учение и жизнь ранней церкви

Новосибирск: Посох, 2000 г. 324 с.

ISBN 5 - 93958 - 001 -7

Стюарт Дж. Холл - Учение и жизнь ранней церкви - Содержание

Предисловие к русскому изданию

От автора

Глава 1. БОГ И БОГИ

Религия в Римской империи — В состоянии войны — Правительство и общество — Империя и христианство

Глава 2. ОБЩЕСТВО И МОРАЛЬ

Обращение и его причины — Крещение — Евхаристическая жертва

Глава 3. БЛАГАЯ ВЕСТЬ И БЛАГОВЕСТНИКИ

Библейский канон — Толкование Писания — Церковное руководство глазами «Дидахе» — Церковное руководство глазами Климента Римского, Игнатия и Иринея

Глава 4. РАЗНОМЫСЛИЕ

Ереси и расколы — Маркион — Гностицизм — Сирийское христианство — Монтанизм

Глава 5. РАННИЕ АПОЛОГЕТЫ

Апологеты и апологетика — Обвинения и опровержения — Бог и Слово — Святой Дух и Троица

Глава 6. ТРАДИЦИЯ И ИСТИНА: ИРИНЕЙ ЛИОНСКИЙ

Роль Иринея в укреплении ортодоксального христианства — Апостольская преемственность — «Правило истины» — Бог и Христос — Человечество и искупление грехов

Глава 7. НАЧАЛО ЛАТИНСКОГО БОГОСЛОВИЯ: ТЕРТУЛЛИАН

Тертуллиан как верующий — Тертуллиан как член церкви — Тертуллиан как богослов

Глава 8. СЕКТАНТСТВО И ВЛАСТЬ ЕПИСКОПА

Дионисий Коринфский, Серапион и Димитрий — Римская церковь при епископе Викторе — Богословские споры: Ипполит — Порядок и дисциплина: Калликст — Примирение и новые гонения

Глава 9. ОДНА ЦЕРКОВЬ, ОДНО КРЕЩЕНИЕ: КИПРИАН

Гонения и вопрос об отступниках — Раскол и единство — Киприан о падших епископах и о крещении

Глава 10. АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ: КЛИМЕНТ

Александрия и Климент — Климент как учитель — Познание Бога

Глава 11. ОРИГЕН БОГОСЛОВ

Немного о жизни Оригена — Догматика и Священное Писание — Священные тексты и иносказание — Бог и Троица — Человеческая природа Христа — Влияние Оригена на Дионисия Александрийского и Павла Самосатского

Глава 12. ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН

Гонения при Тетрархии — Донатизм — Церковь и Империя

Глава 13. АРИЙ И НИКЕЙСКИЙ СОБОР

Истоки арианства — Вмешательство Константина — Антиохийский собор 325 г. — Маркелл Анкирский — Никейский собор и символ веры — Постановления Никейского собора и их последствия

Глава 14. СОБОРЫ И СПОРЫ: 327-361 гг

Власть евсевиан — Противостояние между Востоком и Западом — Победа Востока

Глава 15. ШАГИ НА ПУТИ К ЕДИНСТВУ: 361-380 гг

Эпоха императора Юлиана — Духоборы — Аполлинарий и его учение — Каппадокийские отцы — Каппадокийские отцы о Троице — Каппадокийские отцы о Христе и спасении

Глава 16. ФЕОДОСИЙ I И ЦАРЕГРАДСКИЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Феодосии и западное богословие — Разделение никейцев на Востоке — Цареградский собор: каноны — Цареградский собор и символ веры — Западная церковь

Глава 17. МОНАШЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Зарождение монашества — Пахомий и совместная жизнь — Сирийское монашество — Вклад Василия — Евагрий Понтийский — Влияние египетских идей на Западе

Глава 18. ОРИГЕНИЗМ У ИЕРОНИМА И ИОАННА ЗЛАТОУСТА

Иероним — Руфин — Иоанн Златоуст

Глава 19. АВГУСТИН АВРЕЛИЙ

Жизнь и «Исповедь» — Детство в Африке, увлечение манихейством — Амвросий и неоплатонизм — Избрание монашеского пути и обращение — Августин о Троице — Церковь и донатизм — Пелагианство — «О граде Божием»

Глава 20. КИРИЛЛ, НЕСТОРИЙ И ЭФЕССКИЙ СОБОР 431 г

Кирилл и Несторий — Споры вокруг термина — «Второе послание Кирилла к Несторию» — «Третье послание Кирилла к Несторию» — Осуждение Нестория — «Согласительное исповедание»

Глава 21. ЕВТИХИЙ, ЛЕВ I И ХАЛКИДОНСКИЙ СОБОР

Новые лица — Лев I — Феодорит — Евтихий — «Том» Льва Великого — Эфесский собор 449 г. — Халкидонский собор 451 г. — Халкидонское вероопределение — Ценность Халкидонского вероопределения

Глава 22. РАННЕБОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Имперская Церковь — Развитие догмы — Библейские истоки христианского учения Алфавитный указатель

Стюарт Дж. Холл - Учение и жизнь ранней церкви - Предисловие к русскому изданию

Появление книги Стюарта Холла «Учение и жизнь ранней Церкви» в русском переводе может вызвать скептические замечания у некоторых читателей: зачем издавать произведение английского автора, когда имеется великолепный отечественный учебник «Вселенские соборы» А. В. Карташева? Однако не стоит спешить с выводами. Работа С. Холла ни в коем случае не дублирует труд российского коллеги, хотя охватывает сходный исторический период.

Во-первых, книга А. В. Карташева, написана эмоционально и доступно, адресована широкой публике. Учебник С. Холла — глубокое научное исследование, рассчитанное на студентов, изучающих историю, философию и религию. Все приводимые сведения автор подкрепляет ссылками на первоисточники, снабжая читателя бесценными материалами по раннехристианской литературе. Он не боится цитат на греческом и латинском языках, хотя знающие люди утверждают, что появление иностранных слов на страницах книги снижает число ее потенциальных читателей вдвое. Любое имя или термин обязательно сопровождаются пояснением.

Во-вторых, при самом искреннем стремлении к объективности любая историческая работа является отражением определенного мировоззрения. Книга «Вселенские соборы» представляет взгляд Русской Православной Церкви и пронизана глубоким уважением к епископам и учителям, участвовавшим в составлении вероопределений и догматических постулатов. А. В. Карташев искренне восхищается великими церковными деятелями и вместе с ними клеймит тех, кто вносил смуту в христианское мышление. Будучи протестантом, С. Холл не испытывает благоговения перед причисленными к лику святых богословами и не скован авторитетностью церковного предания. Он по возможности избегает титула «Великий», известных мыслителей не называет «святыми отцами», вместо «папа» или «патриарх» обычно употребляет «епископ Римский» или «епископ Константинопольский».

Английский профессор старается не использовать ярлыков типа «еретик» или «святой», все участники исторических событий — прежде всего обыкновенные люди с их слабостями и ошибками.

С. Холл обычно не навязывает личных пристрастий при описании действующих лиц, но, по крайней мере один раз он отступил от этого правила, представив крайне неприглядный портрет Афанасия Великого. Видимо, на английского историка сильное впечатление оказали работы противников этого сложного человека, где тот обвиняется во всех смертных грехах. Но не стоит забывать, что, по свидетельству самого С. Холла, воспитанные греческими риторами спорщики были склонны преувеличивать недостатки своих соперников. Чтобы портрет Афанасия не оставался односторонним, приведем похвалу в его адрес, высказанную Григорием Богословом (или Григорием Назианзином, как называет его С. Холл).

К этому каппадокийцу английский профессор испытывает явную симпатию и даже нежность, а потому должен прислушаться к его мнению: «Хваля Афанасия, буду хвалить добродетель; ибо одно и то же — наименовать Афанасия и восхвалить добродетель, потому что все добродетели в совокупности он в себе имел» («Слово 21»). Проступки этого незаурядного богослова Григорий относит на счет хитрости врагов, заманивших того, кто был «бронею Церкви», в западню. Однако ему удалось опровергнуть наветы, устоять против соблазнов и вновь встать на защиту правоверия. Работы Афанасия о Троице, «превосходящие других любомудрием и разумением», не перестают восхищать потомков.

В целом же учебник С. Холла написан объективно и аргументировано. Автора трудно обвинить в неуважении к какой-либо конфессии: он стремится показать путь развития догмы в течение первых пяти веков истории Церкви, когда закладывались основы ортодоксального, классического христианского учения. С. Холл дает блестящий анализ богословских течений и исторических событий наряду с подробным описанием быта, морали и обычаев в церковных общинах на протяжении этого периода.

Несмотря на многочисленные конфликты, ранняя Церковь сохраняла известное единство: далеко было до «Великого раскола» между Востоком и Западом и еще дальше до Реформации. Все христиане могут назвать Иустина, Киприана, Оригена, Василия и Августина «своими» богословами, ибо благодаря им — и многим другим их современникам — наша догматика приобрела богатство и глубину, и именно их достижения объединяют нас сегодня, независимо от церковной принадлежности. Книга С. Холла позволяет всем нам лучше разобраться в событиях первых пяти веков от Рождества Христова и глубже понять основы христианского учения.