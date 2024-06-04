Амбірдж - Синдром самозванця

БОГ.

*затягується сигарою*

Так-от, є така весела тема. Якби ми були насправді амбітні, то просто пірнули б у найсуперечливішу розмову, яку тільки можна собі уявити, — з урахуванням того, що ця книжка містить усілякі суперечливі ідеї, і це аж ніяк не додає їй увічливості. (Можливо, тепер саме слушний час сходити по горілку... і, може, дефібрилятор.)

Не хвилюйтеся, це книжка не про Бога і не про Раяна Ґослінґа — його замісника. Це книжка про впливовість та про те, як належати самому собі. Не завжди легко «йти за своєю мрією» — ® — і мчати на казковому летючому килимі, зітканому з найсолодших цукерок. Нелегко цілком довіряти собі, робити сміливий вибір, з яким інші люди не погоджуються, або «жити так, як хочеш сам». Нелегко засукати рукава і так просто: «Юху-у-у-у, покину роботу і стану художником!», або «Юху-у-у-у, відкрию свою власну книжкову крамницю!», або «Юху-у-у-у, обійду всі Швейцарські Альпи, по обіді готуватиму сир у настегенній пов’язці та співатиму йодль, а свою докучливу сестру пошлю кудись подалі!». Навіть у часи, коли всі ці можливості доступні нам як ніколи, більшість із нас, по суті, просто пливе за течією, намагаючись не захворіти на рак.

Але навіть коли ми все ж наважуємося зламати шаблони та спробувати щось нове, світ зиркає на нас серйозно й несхвально.

Та за кого вона себе має?

Це ненадовго.

Це лише чергова її «грандіозна ідея».

У відповідь на цей осуд світу ми зіщулюємося. Вирішуємо ще раз усе обміркувати. І потай запитуємо себе, чи може світ мати рацію. Можливо, справді варто «не ризикувати», «чекати нагоди» та «бути вдячними за те, що маємо» — це, до речі, одна з найгірших порад у світі. Саме через удячність за те, що маємо, так багато з нас стирчить у глухому куті роботи, де має облизувати конверти в напівтемному кабінеті на шістьох працівників у передмісті Філадельфії (я пробувала); через неї так багато жінок залишається в стосунках, у яких залишатися не хоче (фе); через неї багато хто з нас веде життя, яке здається застарілим, протухлим, нудним і геть позбавленим натхнення (гм-гм); і через цю вдячність багатьом людям здається нестерпною кожна їхня хвилина з дев’ятої ранку до п’ятої вечора, вони зганяють зло на співробітниках колцентрів, закочують очі, побачивши маленьких дітей, і мріють про те, щоб їх переїхав трактор, бо тоді вони потраплять до лікарні та зможуть вирватися з цього лайна (це я зараз про себе в минулому).

Амбірдж Е. - Синдром самозванця - Як прожити неймовірне життя, на яке ви заслуговуєте

Пер. з англ. Н. Третякової. — X.: Віват, 2024. — 272 с. — (Серія «Саморозвиток», 978-966-942-827-1).

ISBN 978-966-982-936-8 (укр.)

ISBN 978-0-525-54032-8 (англ.)

Амбірдж Е. - Синдром самозванця – Зміст

Перелік гостей, або Люди, особисто запрошені прочитати цю книжку

Розділ 1. Правила вигадав якийсь хлопець на ім’я Тед, що обідає в «Макдоналдзі» та має собаку, якого звати Веджі, або Сюрприз! Ніхто насправді не розуміє, що робить

Розділ 2. 50 тисяч доларів та корпоративні знижки в Denny’s — не ключ до щастя, або В цьому розділі покажемо середній палець роботі-нудоті, що тхне нездійсненими мріями та кавою з кавомашини

Розділ 3. Ти не повинна «не рипатися*, «радіти тому, що є чи «бути вдячною, що маєш роботу, або Припини переконувати себе, що маєш полюбити життя, яке ненавидиш

Розділ 4. «Вітаємо в реальному світі — це прихований синдром крихітного пеніса, або Всі невпевнені й бояться бути дивакуватими, схибнутими, справжніми креативними особистостями

Розділ 3. Старі способи роботи відмирають, або Час віднайти новий шлях до того, щоб дати світові щось ц інне (Примітка: для цього не обов'язково потрібна вагіна)

Розділ 6, Хоч би звідки ти починала — можеш почати ще раз, або Дещо погане трапляється з добрими людьми (а також із безпритульними дівчатками з парків трейлерів)

Розділ 7. Новинка! Як знайти власну пристрасть — 52 прості кроки, або Ти не звихнутий, безвідповідальний, легковажний бабусин пиріжечок

Розділ 8. Кожна гарна ідея когось обурює, або Як поводитися з руйнівниками мрій, розповсюдниками негативу та, можливо, зі своєю мамою

Розділ 9. У світі ще не достатньо письменників, фотографів, дизайнерів, художників, майстрів із пірсингу пилок, або Ніхто не може це робити так, як ти

Розділ 10. Ти маєш бути достатньо сміливою, щоб створювати проблеми, або В цьому розділі покажемо середній палець тому, що тримає нас у пастці, наприклад фінансовим прорахунком найвищого ґатунку та чоловікам-мудакам, що вважають себе головними

Розділ 11. Поради щодо того, як красиво опуститися на дно, або Як діяти, якщо доведеться за крайньої потреби розбити скло та рятувати себе

Розділ 12. Поводься так, ніби ти вже високооплачуваний асасин, або Не квапитися — це добра порада лише на шкільному випускному

Розділ 13. Синдром самозванця — це погане дівчисько на вечірці (і ми його ненавидимо), або Ти маєш вірити, що ти достатньо добра, щоб тебе приймали

Розділ 14. Будь ласка, втілюй свої найризикованіші ідеї, або Бажати виконувати роботу, до якої маєш пристрасть, — мета не лише для самозакоханих міленіалів

Розділ 15. Продаючи себе, потрібно наполягати на тому, що ти блискуча, або Що, як твоєму зверненню будуть раді?

Розділ 16. Більше пропозицій — більше грошей, або Непристойні пропозиції отримує не лише Демі Мур

Розділ 17. Не дозволяй докоряти тобі через гроші, або Скажи, щоб стежили за словами, крихітко, бо заробляти гроші — то добра справа

Розділ 18. Перфекціонізм — це професійна деформація, або Допрацюватися до смерті — це непривабливо та недоцільно (твоя талія може це підтвердити)

Розділ 19. Нам потрібно навчатися бути мамою самим собі, або Іноді найбільше сміливості потрібно, щоб навчитися ставати м’якшою

Розділ 20. Щоб робити те, що любиш, потрібно безсоромно чесно зізнатися, що ти насправді любиш, або Можливо, ти почуваєшся дурисвіткою, бо імітуєш задоволення

Розділ 21. Зростання відбувається, коли знаходиш шляхетні можливості ділитися своєю роботою, або Як я навчилася будувати бізнес, а не в'язницю

Розділ 22. Штахетник — це не небезпечна ідея, або Це для жінки, що хоче спробувати інакший підхід до життя

Розділ 23. Цілковите право шаленіти, або Саме лиш те, що щось «має сенс», не означає, що це зробить тебе щасливою

Розділ 24. Тобі дозволено бути егоїсткою, або Ось усе інше, чого тобі дозволено хотіти більше

Розділ 25. Планам надають забагато значення, або Іноді потрібно просто переставляти по черзі ноги та вірити, що зможеш упоратися з тим, що трапиться далі

Розділ 26. У цьому буде багато чого відстійного, або В кінці всі залишаються задоволеними лише в порнофільмах та в казках

Епілог

Фінальні титри

Тії ж не підеш від мене по-англійськи, правда?