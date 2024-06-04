Амбірдж - Синдром самозванця
БОГ.
*затягується сигарою*
Так-от, є така весела тема. Якби ми були насправді амбітні, то просто пірнули б у найсуперечливішу розмову, яку тільки можна собі уявити, — з урахуванням того, що ця книжка містить усілякі суперечливі ідеї, і це аж ніяк не додає їй увічливості. (Можливо, тепер саме слушний час сходити по горілку... і, може, дефібрилятор.)
Не хвилюйтеся, це книжка не про Бога і не про Раяна Ґослінґа — його замісника. Це книжка про впливовість та про те, як належати самому собі. Не завжди легко «йти за своєю мрією» — ® — і мчати на казковому летючому килимі, зітканому з найсолодших цукерок. Нелегко цілком довіряти собі, робити сміливий вибір, з яким інші люди не погоджуються, або «жити так, як хочеш сам». Нелегко засукати рукава і так просто: «Юху-у-у-у, покину роботу і стану художником!», або «Юху-у-у-у, відкрию свою власну книжкову крамницю!», або «Юху-у-у-у, обійду всі Швейцарські Альпи, по обіді готуватиму сир у настегенній пов’язці та співатиму йодль, а свою докучливу сестру пошлю кудись подалі!». Навіть у часи, коли всі ці можливості доступні нам як ніколи, більшість із нас, по суті, просто пливе за течією, намагаючись не захворіти на рак.
Але навіть коли ми все ж наважуємося зламати шаблони та спробувати щось нове, світ зиркає на нас серйозно й несхвально.
Та за кого вона себе має?
Це ненадовго.
Це лише чергова її «грандіозна ідея».
У відповідь на цей осуд світу ми зіщулюємося. Вирішуємо ще раз усе обміркувати. І потай запитуємо себе, чи може світ мати рацію. Можливо, справді варто «не ризикувати», «чекати нагоди» та «бути вдячними за те, що маємо» — це, до речі, одна з найгірших порад у світі. Саме через удячність за те, що маємо, так багато з нас стирчить у глухому куті роботи, де має облизувати конверти в напівтемному кабінеті на шістьох працівників у передмісті Філадельфії (я пробувала); через неї так багато жінок залишається в стосунках, у яких залишатися не хоче (фе); через неї багато хто з нас веде життя, яке здається застарілим, протухлим, нудним і геть позбавленим натхнення (гм-гм); і через цю вдячність багатьом людям здається нестерпною кожна їхня хвилина з дев’ятої ранку до п’ятої вечора, вони зганяють зло на співробітниках колцентрів, закочують очі, побачивши маленьких дітей, і мріють про те, щоб їх переїхав трактор, бо тоді вони потраплять до лікарні та зможуть вирватися з цього лайна (це я зараз про себе в минулому).
Амбірдж Е. - Синдром самозванця - Як прожити неймовірне життя, на яке ви заслуговуєте
Пер. з англ. Н. Третякової. — X.: Віват, 2024. — 272 с. — (Серія «Саморозвиток», 978-966-942-827-1).
ISBN 978-966-982-936-8 (укр.)
ISBN 978-0-525-54032-8 (англ.)
Амбірдж Е. - Синдром самозванця – Зміст
Перелік гостей, або Люди, особисто запрошені прочитати цю книжку
- Розділ 1. Правила вигадав якийсь хлопець на ім’я Тед, що обідає в «Макдоналдзі» та має собаку, якого звати Веджі, або Сюрприз! Ніхто насправді не розуміє, що робить
- Розділ 2. 50 тисяч доларів та корпоративні знижки в Denny’s — не ключ до щастя, або В цьому розділі покажемо середній палець роботі-нудоті, що тхне нездійсненими мріями та кавою з кавомашини
- Розділ 3. Ти не повинна «не рипатися*, «радіти тому, що є чи «бути вдячною, що маєш роботу, або Припини переконувати себе, що маєш полюбити життя, яке ненавидиш
- Розділ 4. «Вітаємо в реальному світі — це прихований синдром крихітного пеніса, або Всі невпевнені й бояться бути дивакуватими, схибнутими, справжніми креативними особистостями
- Розділ 3. Старі способи роботи відмирають, або Час віднайти новий шлях до того, щоб дати світові щось ц інне (Примітка: для цього не обов'язково потрібна вагіна)
- Розділ 6, Хоч би звідки ти починала — можеш почати ще раз, або Дещо погане трапляється з добрими людьми (а також із безпритульними дівчатками з парків трейлерів)
- Розділ 7. Новинка! Як знайти власну пристрасть — 52 прості кроки, або Ти не звихнутий, безвідповідальний, легковажний бабусин пиріжечок
- Розділ 8. Кожна гарна ідея когось обурює, або Як поводитися з руйнівниками мрій, розповсюдниками негативу та, можливо, зі своєю мамою
- Розділ 9. У світі ще не достатньо письменників, фотографів, дизайнерів, художників, майстрів із пірсингу пилок, або Ніхто не може це робити так, як ти
- Розділ 10. Ти маєш бути достатньо сміливою, щоб створювати проблеми, або В цьому розділі покажемо середній палець тому, що тримає нас у пастці, наприклад фінансовим прорахунком найвищого ґатунку та чоловікам-мудакам, що вважають себе головними
- Розділ 11. Поради щодо того, як красиво опуститися на дно, або Як діяти, якщо доведеться за крайньої потреби розбити скло та рятувати себе
- Розділ 12. Поводься так, ніби ти вже високооплачуваний асасин, або Не квапитися — це добра порада лише на шкільному випускному
- Розділ 13. Синдром самозванця — це погане дівчисько на вечірці (і ми його ненавидимо), або Ти маєш вірити, що ти достатньо добра, щоб тебе приймали
- Розділ 14. Будь ласка, втілюй свої найризикованіші ідеї, або Бажати виконувати роботу, до якої маєш пристрасть, — мета не лише для самозакоханих міленіалів
- Розділ 15. Продаючи себе, потрібно наполягати на тому, що ти блискуча, або Що, як твоєму зверненню будуть раді?
- Розділ 16. Більше пропозицій — більше грошей, або Непристойні пропозиції отримує не лише Демі Мур
- Розділ 17. Не дозволяй докоряти тобі через гроші, або Скажи, щоб стежили за словами, крихітко, бо заробляти гроші — то добра справа
- Розділ 18. Перфекціонізм — це професійна деформація, або Допрацюватися до смерті — це непривабливо та недоцільно (твоя талія може це підтвердити)
- Розділ 19. Нам потрібно навчатися бути мамою самим собі, або Іноді найбільше сміливості потрібно, щоб навчитися ставати м’якшою
- Розділ 20. Щоб робити те, що любиш, потрібно безсоромно чесно зізнатися, що ти насправді любиш, або Можливо, ти почуваєшся дурисвіткою, бо імітуєш задоволення
- Розділ 21. Зростання відбувається, коли знаходиш шляхетні можливості ділитися своєю роботою, або Як я навчилася будувати бізнес, а не в'язницю
- Розділ 22. Штахетник — це не небезпечна ідея, або Це для жінки, що хоче спробувати інакший підхід до життя
- Розділ 23. Цілковите право шаленіти, або Саме лиш те, що щось «має сенс», не означає, що це зробить тебе щасливою
- Розділ 24. Тобі дозволено бути егоїсткою, або Ось усе інше, чого тобі дозволено хотіти більше
- Розділ 25. Планам надають забагато значення, або Іноді потрібно просто переставляти по черзі ноги та вірити, що зможеш упоратися з тим, що трапиться далі
- Розділ 26. У цьому буде багато чого відстійного, або В кінці всі залишаються задоволеними лише в порнофільмах та в казках
Епілог
Фінальні титри
Тії ж не підеш від мене по-англійськи, правда?
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