Археология библейской земли - Амихай Мазар

На развитие человеческой культуры в Палестины в огромной степени повлияло географическое положение страны, ее топография, климат, водные и другие естественные ресурсы.

Несмотря на малые размеры страны, топография, ландшафт и экологические условия ее весьма разнообразны. Протяженность страны, от Дана на севере до Эйлата на юге, составляет 410 километров, но только 220 из них - от Дана до Беер-Шевы - пригодны для постоянного проживания людей. Чтобы пересечь страну от Средиземного моря до реки Иордан, надо проехать в среднем лишь 80 км, а в Заиорданье ширина обитаемой территории не более 40 км. В целом плодородные земли, включая полузасушливые (полуаридные) районы северного Негева и Заиорданья, составляют приблизительно 20000 квадратных километров (территория, примерно равная американскому штату Нью-Джерси).

Географическое положение этой земли обусловило ее важную роль в древней истории Ближнего Востока. С одной стороны, Палестина образует мост между двумя концами "Плодородного полумесяца" – Египтом на юге и Сирией с Месопотамией на севере; с другой стороны, она зажата между Средиземным морем на западе и пустыней на востоке. Это уникальное местоположение явилось важным фактором в истории Палестины и развитии ее культуры. Более чем какая-либо другая страна древнего мира, Палестина была прямо или косвенно связана с другими районами восточного Средиземноморья и всего Ближнего Востока. Наиболее тесные связи естественным образом поддерживались с Египтом и Сирией, но связи с Месопотамией, Анатолией, Кипром, островами Эгейского моря и Аравией также оказали значительное влияние на жизнь Палестины.

Фактически Палестину следует рассматривать как часть обширного региона, обычно называемого Левантом, который включает в себя собственно Палестину, Ливан и западную часть Сирии (или долину Оронта), а также район Халеба (Алеппо). Всему этому региону присущи сходные географические и климатические особенности. Южная часть Леванта, в которую входят Палестина, Ливан и Южная Сирия, образует особую однородную область, отвечающую библейскому определению Земли Ханаанской.

Современный палестинский ландшафт образовался в результате различных геологических процессов, в том числе наступлений моря и тектонических сдвигов; свидетелями последних из этих потрясений были уже древнейшие обитатели долины Иордана, жившие один-два миллиона лет назад.

К северу от пустыни Негев страну можно разделить на несколько продольных полос, различающихся по топографическому характеру, ширине, а также высоте над уровнем моря: Прибрежная равнина, Шфела (Шифлат-Иехуда, букв. "Иудейская низменность"), горные цепи в центре страны, Иудейская пустыня (расположенная к востоку от Иудейских гор), Иорданская впадина, Заиорданское плато к востоку от нее и восточная пустыня. Долины, простирающиеся с востока на запад, рассекают эти области и создают естественные пути, связывающие Прибрежную равнину с внутренними районами страны.

На побережье Палестины почти нет естественных бухт; исключение составляют большой Хайфский залив с портом Акко и небольшие бухты в Яффе, Доре и Атлите. На юге Прибрежная равнина довольно широка и частично покрыта песчаными дюнами. Там же на юге, но далее в глубь страны, рельеф местности начинает подниматься, появляются низкие холмы, состоящие из лёсса (мягкой наносной почвы). К северу от реки Яркой, где Прибрежная равнина носит название "Саронская долина" (Шарон), эта область значительно сужается. Две гряды песчаника (куркар) разделяют Саронскую долину на длинные узкие впадины, которые легко могут превратиться в 60- лота из-за плохого дренажа. Известно, что Саронская долина в древности была покрыта дубовыми и хвойными лесами. Около горного кряжа Кармел Прибрежная равнина сужается еще больше, а в районе Хайфы Кармел спускается прямо в море. В долине Акко и к северу от Рош ха-Никра равнина снова расширяется. Рош ха-Никра представляет собой горную гряду, проходящую по береговой линии и являющуюся естественной границей между Израилем и Ливаном.

Амихай Мазар - Археология библейской земли

Книга 1.

Иерусалим: «Библиотека-Алия», 1996. 267 с.

ISBN 965-320-872-0

Книга 2.

Иерусалим: «Библиотека-Алия», 1996. 272 с.

ISBN 965-320-872-1

Амихай Мазар - Археология библейской земли - Содержание

Книга 1

От редакции

ВВЕДЕНИЕ

Географическое положение

Телль и руины

История исследований

Стратиграфия

Методы раскопок

Обработка найденного материала

Региональные исследования

Хронология

Терминология и периодизация

Публикации

Идеология и интерпретация

Глава 1. ГЕГЕМОНИЯ ЕГИПТА ПОЗДНИЙ БРОНЗОВЫЙ ВЕК (1550 - 1200 до н.э.)

Исторический фон

Внутренняя периодизация и терминология

Характер расселения

История поселений позднебронзового бека

Ханаанское градостроительство и архитектура

Керамика и международная торговля

Металлургия

Искусство

Письмо

Погребальные обряды

Египетское присутствие в Ханаане

Конец позднего бронзового века

Глава 2. ВО ДНИ СУДЕЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК I (1200 - 1000 до н.э.)

Внутренняя периодизация и терминология

Железный век IA. Последняя фаза египетского контроля над Ханааном

Поселения филистимлян и других ״народов моря״

Исторические источники

Первоначальное расселение "народов моря"

Планы и стратиграфия городов

Филистимская двуцветная керамика

Архитектура

Культовые предметы

Глиптика и письменность

Погребальный обряд

Конец филистимской культуры

Материальная культура израильских племен в эпоху Судей

Введение

Завоевание Ханаана израильскими племенами в свете археологических свидетельств

Расселение израильтян

Планирование поселений и их архитектура

Керамика

Религиозная практика

Проблема этнической идентификации и происхождение культуры израильтян

Ханаанеи и возникновение финикийской культуры

культуры Заиорданье в железном веке I

Металлургия, искусство и письменность в железном веке I

Примечания

Сокращенные обозначения названий книг Библии

Книга 2

Глава 3. ОБЪЕДИНЕННОЕ ЦАРСТВО ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК II А (1000 - 925 до н.э.)

Введение

Исторический очерк

Археология периода Саула и Давида.

Время Соломона.

Устройство поселений и их архитектура

Поселения в Негеве

Последствия военного похода фараона Шешонка

Глава 4. РАЗДЕЛЕННОЕ ЦАРСТВО ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК II В-С (925 - 586 до н.э.)

Исторический очерк

Северное израильское царство

Самария

Главные города Израильского царства .

Другие города и крепости Северного царства.

Южное Иудейское царство

Устройство поселений

Иерусалим

Лахиш

Другие города Иудеи

Северный Негев

Центральный и южный Негев

Иудейская пустыня

Другие крепости и башни в Иудее

Ламелех и оттиски печатей-розеток

Падение Иудеи

Глава 5. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗРАИЛЬТЯН

Особенности израильской архитектуры и городского планирования

Культовая практика израильтян: храмы, алтари и атрибуты

Искусство в Израиле и Иудее

Израильская керамика

Металлургия

Торговля и внешние сношения

Письменность и надписи

Погребальные обычаи

Глава 6. СОСЕДИ ИЗРАИЛЯ ГОСПОДСТВО АССИРИИ И ВАВИЛОНА

Филистея

Финикия

Заиорданье

Ассирийское завоевание и владычество

Вавилонский период

Амихай Мазар - Археология библейской земли – От редакции

Настоящее издание представляет собой сокращенный перевод с английского книги Израильского археолога Амихая Мазара, напечатанной в США в 1990 году (A.Mazar. Archaeology of the Land of the Bible; 10,000 - 586 B.C.E.) и посвященной археологическим исследованиям на территории древней Эрец-Исраэль - в настоящее время территории Израиля, Иордании и Египта (Синайский полуостров).

Разделы, вошедшие в русское издание, охватывают исторический период от середины 16 века до н.э. (1550 г. до н.э. – изгнание гиксосов из Египта и основание XIX династии) до начала 6 века до н.э. (586 г. до н.э. – разрушение Первого храма Навуходоносором), т.е. отрезок времени, для изучения которого важнейшим историческим источником являются книги Библии. Кроме того, мы сочли необходимым сохранить в русском переводе Введение, где дано описание географических и экологических особенностей рассматриваемой территории, краткая характеристика основных типов археологических памятников, объяснение терминологии, экскурс в методику археологических раскопок, а также список основных полевых археологических исследований, проводившихся в Израиле с 1948 по 1989 годы.

Это – первая столь обширная и подробная научная книга на русском языке, посвященная исследованиям и достижениям библейской археологии за последние 40 лет. Несмотря на некоторые трудности, вынудившие нас сократить начальный объем издания, мы постарались, по возможности, максимально сохранить его богатый иллюстративный материал. В нашем издании книга выходит в двух томах, каждый из которых снабжен списком сокращений книг Библии и авторскими и редакторскими примечаниями. В самом тексте книги присутствуют немногочисленные примечания переводчика, данные в квадратных скобках.

Автор книги, профессор Амихай Мазар (род. 1942), в настоящее время возглавляет Институт археологии Еврейского университета в Иерусалиме. Он принадлежит к поколению израильских археологов, чья активная научная деятельность началась после Шестидневной войны. На формирование А. Мазара как ученого, безусловно, оказала влияние личность его дяди, недавно скончавшегося профессора Биньямина Мазара, представителя старшего поколения археологов Израиля, бывшего в свое время ректором Еврейского университета.

Проф. А. Мазар руководил раскопками многих археологических объектов, среди которых наиболее известны Тель Касиле, Тель Баташ (библейск. Тимна), Гило. В последние годы А. Мазар руководил раскопками библейского Бет-Шеана (совместный проект Еврейского университета в Иерусалиме и Департамента древностей Израиля).