Амининежад - Онтология исламского мистицизма - Сафави - Практический мистицизм

Все вопросы теоретического мистицизма можно разделить на три группы: 1. Мистическая теология (ходашенаси-йи ирфа-ни) или частное единство бытия, ее необходимые предпосылки и вторичные вопросы. 2. Знакомство со степенью самости (мартаба-йи зат) и иерархией манифестаций (таджалли), описание различных миров с точки зрения мистиков. 3. Мистическая антропология (инсаншенаси-йи ирфани), или совершенный человек (инсан-и камил) и его место в системе бытия.

Во второй части речь идет в основном о мистической теологии, которая выкристаллизовывается в мистическом проекте в виде «индивидуального единства бытия» (вахдат-и шахсийа-йи вуджуд). В начале данного раздела мы должны напомнить, что самым основным и важным вопросом в исламском мистицизме является особый взгляд мистиков на Всевышнего или принцип «частного единства бытия». С другой стороны, это один из самых трудных и сложных вопросов исламского мистицизма, да и всех остальных богословских наук. Абу Хамид ат-Турка аль-Исфахани в начале своего труда Кава'ид ат-таухид («Правила единобожия») говорит: «Воистину, рассмотрение и разъяснение вопроса единобожия, как его понимают мистики и как указали на него обретшие истину (мухаккикин), представляет собой один из самых трудных вопросов, который не удалось осмыслить ученым, знатокам калама и диалектики (ожидал) и который не смогли постигнуть умы мудрецов и мастеров полемики»

Именно поэтому при осмыслении данного вопроса были допущены многочисленные ошибки, часть которых будут рассмотрены нами далее.