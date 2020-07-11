Корбен - История исламской философии
Ислам: классика и современность
На Западе весьма распространено утверждение, что в Коране нет ничего ни мистического, ни философского и что философы и мистики ничем ему не обязаны. Вопрос, однако, заключается не в том, что западные люди находят или не находят в Коране, а в том, что в нем нашли мусульмане.
Исламская философия представляет собой, прежде всего, творение мыслителей, принадлежащих к религиозной общности, характеризующейся кораническим выражением ахл ал-китаб: люди, обладающие Святой Книгой, т. е. люди, религия которых основана на Книге, «ниспосланной с неба», Книге, открытой пророку и преподанной этим пророком. «Люди Книги» — это иудеи, христиане и мусульмане (зороастрийцы, благодаря Авесте, в большей или меньшей степени пользовались этой привилегией; тем, кого называют сабеями Харрана, повезло меньше).
Анри Корбен - История исламской философии
[Ислам: классика и современность]
М.: Академический Проект; ООО «Садра», 2016 г. — 367 с.
ISBN 978+5+8291-1535-7 (Академический Проект)
ISBN 978-5-906016-92-8 (ООО «Садра»)
Анри Корбен - История исламской философии - Содержание
От научного редактора (Я.Эшотс)
Об авторе
Основные работы Анри Корбена
Рекомендуемая литература об Анри Корбене
Предисловие
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ ДО СМЕРТИ АВЕРРОЭСА (595/1198)
I. Источники философской мысли в исламе
1. Духовная экзегеза Корана
2. Переводы
II. Шиизм и пророческая философия
Предварительные замечания
А. Шиизм двенадцати Имамов
1. Периоды и источники
2. Эзотеризм
3. Профетология
4. Учение об Имамах
5. Гносеология
6. Священная история и метаистория
7. Скрытый Имам и эсхатология
Б. Исмаилизм
Периоды и источники. Протоисмаилизм
I. Фатимидский исмаилизм
1. Диалектика тавхида
2. Драма в Небе и рождение времени
3. Циклическое время: священная история и иерархия
4. Учение об Имамах и эсхатология
II. Реформированный исмаилизм Аламута
1. Периоды и источники
2. Понятие Имама
3. Учение об Имамах и философия Воскресения
4. Исмаилизм и суфизм
III. Суннитский калам
А. Мутазилиты
1. Истоки
2. Учение
Б. Абу-л-Хасан ал-Аш‘ари
1. Жизнь и произведения ал-Аш‘ари
2. Учение ал-Аш‘ари
В. Ашаризм
1. Судьба ашаритской школы
2. Атомизм
3. Вераиразум
IV. Философия и науки о природе
1. Герметизм
2. Джабир ибн Хаййан и алхимия
3. Энциклопедия «Чистых братьев»
4. Разес(Рази), врач и философ
5. Философия языка
6. Бируни
7. Хорезми
8. Ибнал-Хайсам
9. Шахмардан Рази
V. Эллинствующие философы
Введение
1. Ал-Кинди и его ученики
2. Фараби
3. Абу-л-Хасан ал-‘Амири
4. Авиценна и авиценнизм
5. Ибн Маскуйа. Ибн Фатик. Ибн Хинду
6. Абу-л-Баракат Багдади
7. Абу Хамид Газали и критика философии
VI. Суфизм
1. Предварительные замечания
2. Абу Йазид Бистами
3. Джунайд
4. Хаким Тирмизи
5. Халладж
6. Ахмад Газалии «чистая любовь»
VII. Сухраварди и философия света
1. Возрождение мудрости Древнего Ирана
2. Восток Светов (Ишрак)
3. Иерархия миров
4. Западное изгнание
5. Ишракиййун
VIII.В Андалусии
1. Ибн Масарра и альмерийская школа
2. Ибн Хазмиз Кордовы
3. Ибн Баджжа (Авемпаций) из Сарагосы
4. Ибн ас-Сидиз Бадахоса
5. Ибн Туфайлиз Кадиса
6. Аверроэс и аверроизм
ПЕРЕХОД
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОТ СМЕРТИ АВЕРРОЭСАДО НАШИХ ДНЕЙ
Общий очерк
I. Суннитская мысль
А. Философы
1. Абхари
2. Ибн Саб‘ин
3. Катиби Казвини
4. Рашидад-Дин Фадлаллах
5. Кутбад-Дин Рази
Б. Богословы калама
1. Фахрад-Дин Рази
2. Ал-Иджи
3. Тафтазани
4. Гургани
В. Противники философии
Ибн Таймийа и его ученики
Г. Энциклопедисты
1. Закария Казвини
2. Шамсад-Дин Мухаммад Амули
3. Ибн Халдун
II. Метафизика суфизма
1. Рузбихан Бакли Ширази
2. ‘Аттар из Нишапура
3. ‘Умар Сухраварди
4. Ибн ‘Араби и его школа
5. Наджм ад-Дин Кубра и его школа.
6. Симнани
7. ‘Али Хамадани
8. Джалал ад-Дин Руми и Мавлавийа
9. Махмуд Шабистари и Шамс ад-Дин Лахиджи
10. ‘Абд ал-Карим Гили
11. Ни‘матоллах Вали Кирмани
12. Хуруфиты и бекташи
13. Джами
14. Хусейн Кашифи
15. ‘Абдал-Гани Наблуси
16. Нур ‘Али-Шах и обновление суфизма в конце XVIII в.
17. Захабиты
III. Шиитская мысль
1. Насир ад-Дин Туси и шиитский калам
2. Исмаилиты
3. Ишракизм
4. Шиизм и алхимия: Джалдаки
5. Интеграция идей Ибн ‘Араби в шиитскую метафизику
6. Садр ад-Дин Даштаки и Ширазская школа
7. Мир Дамад и Исфаханская школа
8. Мир Финдириски и его ученики
9. Мулла Садра и его ученики
10. Раджаб‘Али Тебризи и его ученики
11. Кади Са‘ид Кумми
12. От Исфаханской школы к Тегеранской
13. Шейх Ахмад Ахса’и и шейхитская школа в Кирмане
14. Джа‘фар Кашфи
15. Школы Хорасана
Перспектива
Избранная библиография
Первая часть
Вторая часть
Дополнения к библиографии
Антологии
Энциклопедии
Периодические издания
Библиографические справочники
Домашние страницы в Интернете
Анри Корбен - История исламской философии - Предисловие
Сначала следует в нескольких строках объяснить заглавие и структуру данного исследования. Работая над ним, мы практически не имели предшественников, которые проложили бы нам путь.
1. Прежде всего, мы говорим об «исламской философии», а не об «арабской философии» (термин, преобладавший долгое время, начиная со средневековья). Пророк ислама был, конечно же, арабом из Аравии; литературный арабский является языком коранического Откровения, литургическим языком молитвы, понятийным языком и инструментом, которыми пользовались как арабы, так и не арабы для создания одной из богатейших литератур мира, в которой выражает себя исламская культура. Однако смысл этнических определений по прошествии столетий постепенно меняется. В наше время термин «арабский» — как в повседневном, так и в официальном употреблении — выражает совершенно определенное этническое, национальное и политическое понятие, не тождественное ни исламу как религиозному концепту, ни границам исламской ойкумены. Арабские и арабизированные народы составляют меньшинство в исламском мире. Универсальность ислама как религиозного концепта не может быть ограничена рамками какого-либо профанного концепта — национального или этнического. Это очевидно для каждого, кто жил в неарабской мусульманской стране.
Нам, конечно, могут возразить, что термин «арабская философия» относится только к философским трудам, написанным на арабском языке — т. е. на том литературном арабском, который и по сей день является литургической связкой как между не арабами, членами исламской общины, так и между различными группами, принадлежащими к арабской нации, каждая из которых отличается от других своим особым диалектом. К сожалению, это «лингвистическое» объяснение неадекватно и недостаточно. Если его принять, то становится непонятным, как классифицировать таких иранских мыслителей, как исма‘илитский философ Насир Хусрав (XI в.) или Афдал ад-Дин Кашани (XIII в.), ученик Насир ад-Дина Туси, все произведения которых написаны на персидском языке, не говоря уже о тех философах, начиная с Авиценны и Сухраварди и заканчивая Миром Дамадом (XVII в.), Хади Сабзевари (XIX в.) и нашими современниками, которые творили и творят как на персидском, так на литературном арабском. Персидский язык никогда не прекращал играть роль языка культуры (или даже «языка литургического» — например, у исмаилитов Памира). Кроме того, хотя Декарт, Спиноза, Кант и Гегель некоторые свои трактаты писали на латыни, их нельзя рассматривать в качестве «латинских» или «римских» философов.
Для того чтобы дать определение тому интеллектуальному миру, о котором мы будем говорить ниже, необходимо представить более широкую дефиницию, позволяющую сохранить духовную универсальность понятия «ислам» и одновременно оставить понятие «арабский» на высоте того пророческого горизонта, на котором оно явило себя в истории вместе с кораническим Откровением. Оставляя в стороне «ортодоксальные» взгляды, ставящие под сомнение «мусульманство» того или иного философа, мы будем говорить об исламской философии как о философии, чье развитие и свойства сущностно связаны с религиозной и духовной истиной ислама и само существование которой свидетельствует о том, что ислам ни в коем случае не находит свое полное и окончательное выражение, как это иногда неверно утверждается, исключительно в каноническом праве (фикх).
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