Ислам: классика и современность На Западе весьма распространено утверждение, что в Коране нет ничего ни мистического, ни философского и что философы и мистики ничем ему не обязаны. Вопрос, однако, заключается не в том, что западные люди находят или не находят в Коране, а в том, что в нем нашли мусульмане.

Исламская философия представляет собой, прежде всего, творение мыслителей, принадлежащих к религиозной общности, характеризующейся кораническим выражением ахл ал-китаб: люди, обладающие Святой Книгой, т. е. люди, религия которых основана на Книге, «ниспосланной с неба», Книге, открытой пророку и преподанной этим пророком. «Люди Книги» — это иудеи, христиане и мусульмане (зороастрийцы, благодаря Авесте, в большей или меньшей степени пользовались этой привилегией; тем, кого называют сабеями Харрана, повезло меньше).

Анри Корбен - История исламской философии

[Ислам: классика и современность]

М.: Академический Проект; ООО «Садра», 2016 г. — 367 с.

ISBN 978+5+8291-1535-7 (Академический Проект)

ISBN 978-5-906016-92-8 (ООО «Садра»)

Анри Корбен - История исламской философии - Содержание

От научного редактора (Я.Эшотс)

Об авторе

Основные работы Анри Корбена

Рекомендуемая литература об Анри Корбене

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ ДО СМЕРТИ АВЕРРОЭСА (595/1198)

I. Источники философской мысли в исламе

1. Духовная экзегеза Корана

2. Переводы

II. Шиизм и пророческая философия

Предварительные замечания

А. Шиизм двенадцати Имамов

1. Периоды и источники

2. Эзотеризм

3. Профетология

4. Учение об Имамах

5. Гносеология

6. Священная история и метаистория

7. Скрытый Имам и эсхатология

Б. Исмаилизм

Периоды и источники. Протоисмаилизм

I. Фатимидский исмаилизм

1. Диалектика тавхида

2. Драма в Небе и рождение времени

3. Циклическое время: священная история и иерархия

4. Учение об Имамах и эсхатология

II. Реформированный исмаилизм Аламута

1. Периоды и источники

2. Понятие Имама

3. Учение об Имамах и философия Воскресения

4. Исмаилизм и суфизм

III. Суннитский калам

А. Мутазилиты

1. Истоки

2. Учение

Б. Абу-л-Хасан ал-Аш‘ари

1. Жизнь и произведения ал-Аш‘ари

2. Учение ал-Аш‘ари

В. Ашаризм

1. Судьба ашаритской школы

2. Атомизм

3. Вераиразум

IV. Философия и науки о природе

1. Герметизм

2. Джабир ибн Хаййан и алхимия

3. Энциклопедия «Чистых братьев»

4. Разес(Рази), врач и философ

5. Философия языка

6. Бируни

7. Хорезми

8. Ибнал-Хайсам

9. Шахмардан Рази

V. Эллинствующие философы

Введение

1. Ал-Кинди и его ученики

2. Фараби

3. Абу-л-Хасан ал-‘Амири

4. Авиценна и авиценнизм

5. Ибн Маскуйа. Ибн Фатик. Ибн Хинду

6. Абу-л-Баракат Багдади

7. Абу Хамид Газали и критика философии

VI. Суфизм

1. Предварительные замечания

2. Абу Йазид Бистами

3. Джунайд

4. Хаким Тирмизи

5. Халладж

6. Ахмад Газалии «чистая любовь»

VII. Сухраварди и философия света

1. Возрождение мудрости Древнего Ирана

2. Восток Светов (Ишрак)

3. Иерархия миров

4. Западное изгнание

5. Ишракиййун

VIII.В Андалусии

1. Ибн Масарра и альмерийская школа

2. Ибн Хазмиз Кордовы

3. Ибн Баджжа (Авемпаций) из Сарагосы

4. Ибн ас-Сидиз Бадахоса

5. Ибн Туфайлиз Кадиса

6. Аверроэс и аверроизм

ПЕРЕХОД

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОТ СМЕРТИ АВЕРРОЭСАДО НАШИХ ДНЕЙ

Общий очерк

I. Суннитская мысль

А. Философы

1. Абхари

2. Ибн Саб‘ин

3. Катиби Казвини

4. Рашидад-Дин Фадлаллах

5. Кутбад-Дин Рази

Б. Богословы калама

1. Фахрад-Дин Рази

2. Ал-Иджи

3. Тафтазани

4. Гургани

В. Противники философии

Ибн Таймийа и его ученики

Г. Энциклопедисты

1. Закария Казвини

2. Шамсад-Дин Мухаммад Амули

3. Ибн Халдун

II. Метафизика суфизма

1. Рузбихан Бакли Ширази

2. ‘Аттар из Нишапура

3. ‘Умар Сухраварди

4. Ибн ‘Араби и его школа

5. Наджм ад-Дин Кубра и его школа.

6. Симнани

7. ‘Али Хамадани

8. Джалал ад-Дин Руми и Мавлавийа

9. Махмуд Шабистари и Шамс ад-Дин Лахиджи

10. ‘Абд ал-Карим Гили

11. Ни‘матоллах Вали Кирмани

12. Хуруфиты и бекташи

13. Джами

14. Хусейн Кашифи

15. ‘Абдал-Гани Наблуси

16. Нур ‘Али-Шах и обновление суфизма в конце XVIII в.

17. Захабиты

III. Шиитская мысль

1. Насир ад-Дин Туси и шиитский калам

2. Исмаилиты

3. Ишракизм

4. Шиизм и алхимия: Джалдаки

5. Интеграция идей Ибн ‘Араби в шиитскую метафизику

6. Садр ад-Дин Даштаки и Ширазская школа

7. Мир Дамад и Исфаханская школа

8. Мир Финдириски и его ученики

9. Мулла Садра и его ученики

10. Раджаб‘Али Тебризи и его ученики

11. Кади Са‘ид Кумми

12. От Исфаханской школы к Тегеранской

13. Шейх Ахмад Ахса’и и шейхитская школа в Кирмане

14. Джа‘фар Кашфи

15. Школы Хорасана

Перспектива

Избранная библиография

Первая часть

Вторая часть

Дополнения к библиографии

Антологии

Энциклопедии

Периодические издания

Библиографические справочники

Домашние страницы в Интернете

Анри Корбен - История исламской философии - Предисловие

Сначала следует в нескольких строках объяснить заглавие и структуру данного исследования. Работая над ним, мы практически не имели предшественников, которые проложили бы нам путь.

1. Прежде всего, мы говорим об «исламской философии», а не об «арабской философии» (термин, преобладавший долгое время, начиная со средневековья). Пророк ислама был, конечно же, арабом из Аравии; литературный арабский является языком коранического Откровения, литургическим языком молитвы, понятийным языком и инструментом, которыми пользовались как арабы, так и не арабы для создания одной из богатейших литератур мира, в которой выражает себя исламская культура. Однако смысл этнических определений по прошествии столетий постепенно меняется. В наше время термин «арабский» — как в повседневном, так и в официальном употреблении — выражает совершенно определенное этническое, национальное и политическое понятие, не тождественное ни исламу как религиозному концепту, ни границам исламской ойкумены. Арабские и арабизированные народы составляют меньшинство в исламском мире. Универсальность ислама как религиозного концепта не может быть ограничена рамками какого-либо профанного концепта — национального или этнического. Это очевидно для каждого, кто жил в неарабской мусульманской стране.

Нам, конечно, могут возразить, что термин «арабская философия» относится только к философским трудам, написанным на арабском языке — т. е. на том литературном арабском, который и по сей день является литургической связкой как между не арабами, членами исламской общины, так и между различными группами, принадлежащими к арабской нации, каждая из которых отличается от других своим особым диалектом. К сожалению, это «лингвистическое» объяснение неадекватно и недостаточно. Если его принять, то становится непонятным, как классифицировать таких иранских мыслителей, как исма‘илитский философ Насир Хусрав (XI в.) или Афдал ад-Дин Кашани (XIII в.), ученик Насир ад-Дина Туси, все произведения которых написаны на персидском языке, не говоря уже о тех философах, начиная с Авиценны и Сухраварди и заканчивая Миром Дамадом (XVII в.), Хади Сабзевари (XIX в.) и нашими современниками, которые творили и творят как на персидском, так на литературном арабском. Персидский язык никогда не прекращал играть роль языка культуры (или даже «языка литургического» — например, у исмаилитов Памира). Кроме того, хотя Декарт, Спиноза, Кант и Гегель некоторые свои трактаты писали на латыни, их нельзя рассматривать в качестве «латинских» или «римских» философов.

Для того чтобы дать определение тому интеллектуальному миру, о котором мы будем говорить ниже, необходимо представить более широкую дефиницию, позволяющую сохранить духовную универсальность понятия «ислам» и одновременно оставить понятие «арабский» на высоте того пророческого горизонта, на котором оно явило себя в истории вместе с кораническим Откровением. Оставляя в стороне «ортодоксальные» взгляды, ставящие под сомнение «мусульманство» того или иного философа, мы будем говорить об исламской философии как о философии, чье развитие и свойства сущностно связаны с религиозной и духовной истиной ислама и само существование которой свидетельствует о том, что ислам ни в коем случае не находит свое полное и окончательное выражение, как это иногда неверно утверждается, исключительно в каноническом праве (фикх).