Амонашвили - Иисус Христос и eгo ученики

Новый Завет, как в составе Библии, так и отдельно, был издан у нас за последнее время неоднократно, значительными тиражами, тем не менее на прилавках не залеживается. Нельзя сказать, что он прочтен. Несмотря на множество изданий, эта книга до сих пор остается запечатленной. Не так легко в нее войти, подступиться к ней. Множество новозаветных выражений живут у нас в языке, но в каком искаженном, изувеченном виде. Обезбоженная жизнь современного человека образовала выжженное поле между ним и Священным Писанием. Пустыня, живущая в душе человеческой, подобна той чисто выметенной евангельской горнице, где вместо одного беса поселились семь страшнейших.

Врата адовы самой Церкви, по обетованию Божьему, не одолели; богослужения в храмах продолжались. Но культурная традиция, преемственность культуры были грубо прерваны. Репринты старых книг, которых издано за последние годы немало, обращены к существенно иным людям. Понять их далеко не так просто, как может поначалу показаться.

Изменился даже язык. Русскому, да и всем прочим языкам, за последний век нанесен колоссальный ущерб. Искажены и исковерканы, опустошены слова: смысл изолган, суть заболтана. Медвежью услугу оказали в этом смысле средства массовой информации. Речь девальвирована, потеряла внятность, точность и отчетливость смысла, разложена всеразъедающей иронией и скепсисом, а потому расслаблена и немощна. Но не так изменился язык, как люди на нем говорящие.

Мир, в котором жили наши предки, был вовсе не примитивен и прост, достойная жизнь в нем требовала от человека значительных внутренних усилий, огромной концентрации духа, ума и воли. Поразительна открытость ушедших людей жизни и творческому началу в ней , чудесна незамутненность взора, удивительна цельность душевного склада. Они не боялись того, что нам подчас может представиться несуразицей и нестерпимой фальшью, потому что в простоте и чистоте сердца умели увидеть за мишурой настоящее и подлинное. В душе у них все-таки жило святое. С детства они был и укоренены в великой традиции. Даже когда отступали умом, у них не отступало, точнее до конца не отступало сердце, сохранялся внутренний резерв, неразменный золотой запас души. Напряженной энергией тысячелетнего нравственного усилия была напитана их воля.

Амонашвили Шалва Александрович - Иисус Христос и eгo ученики

Серия "Антология гуманной педагогики"

М.: Издательский Дом Шалмы Амонашвили, 2002. - 224 с.

ISBN 5-89147-005-5

Амонашвили Шалва Александрович - Иисус Христос и eгo ученики - Содержание

Предисловие