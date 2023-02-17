Амвросий Медиоланский - Две книги о покаянии
Сколь нужна эта добродетель, доказывается лучше всего примером любви и кротости Господней. Но так как новациане отказались от этой добродетели, то они не могут называться учениками Христовыми: отчего их гордость и немилосердие усугубляются. Когда цель добродетелей состоит преимущественно в том, чтобы видеть пользу многих, то умеренность почитается изящнейшей из всех добродетелей: ибо она и самим тем, кого осуждает, не причиняет обиды и делает осужденных достойными прощения. Она одна распространила Церковь, искупленную кровью Христовой, учреждая спасительную цель искупления так, чтобы она была сносна ушам человеческим, приятна мыслям и не противна сердцам.
Амвросий Медиоланский - Две книги о покаянии
Москва, Издание Учебно-информационного экуменического центра ап. Павла, 1997
Серия “Учители неразделенной Церкви”
ISBN 0-922792-41-0
Амвросий Медиоланский - Две книги о покаянии - Содержание
Никитин В. А. Амвросий - светильник единой Церкви. Библиография
Амвросий Медиоланский Две книги о покаянии
КНИГА ПЕРВАЯ
Глава 1. Похвала умеренности
Глава 2. То, что новациане отлучают падших, не согласно ни с Писанием, ни с их собственным учением
Глава 3. Святой учитель опровергает мнение нова- циан, утверждающих, что не следует прощать тяжких преступников
Глава 4. Доказывает Евангельским словом, что Божеское милосердие больше, нежели Его гнев. И отрекшиеся от Христа перед людьми не должны почитаться все за одно, что объясняет на примере борцов
Глава 5. Отвечает на утверждение еретиков, основанное на том, что Бог неизменен Глава 6. Поскольку новациане не допускают грешников к Вечери Христовой, они являются подражателями не благочестивого самаритянина, но гордого законника
Глава 7. Доказывает, что новациане не могут принимать участия в Вечери Христовой
Глава 8. Новациане сами себя обличают тем, что возлагают руки и совершают крещение: ибо грехи отпускаются равно в крещении, как и в покаянии
Глава 9. Объясняет следующие слова Святого Писания: если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? И, приводя другие места, доказывает, что слова эти не означают, будто о таком грешнике никто не должен молиться, но надо только искать достойного молитвенника, какими были Моисей и Иеремия, ради молитв которых Бог простил израильскому народу
Глава 10. Показывает, что святой Иоанн не совсем запрещает молиться о совершивших смертный грех
Глава 11. Упомянутые слова Иоанновы объясняются другим его свидетельством, которым верующим во Христа обещается спасение
Глава 12. Доказывает словами евангелиста Иоанна, что жизнь обещана не только тому, кто всегда хранит заповеди Господни, но кто и по падении будет их также хранить
Глава 13. Доказывает словами апостола Павла, что совершивших какой-либо смертный грех следует не оставлять, но предавать покаянию
Глава 14. Змий поедает плоть, преданную сатане на истязание, когда душа чужда бывает плотских страстей
Глава 15. Объясняет, что значит придти с палицей или с духом кротости
Глава 16. Новациане ставят себя наравне с апостолом, и как хорошо подходит им слово Господне: не знаете, какого вы духа
Глава 17. Строгость должна быть смягчена благочестием: как апостол Павел поступил в Коринфе
КНИГА ВТОРАЯ
Глава 1. Святой Амвросий убеждает приносить покаяние заблаговременно
Глава 2. Объясняет апостольские слова, предложенные еретиками как возражение против покаяния
Глава 3. Святой Амвросий первое решение свое подтверждает Евангельской притчей о блудном сыне
Глава 4. Другое возражение, взятое от хулы на Духа Святого, обращается против самих новациан и доказывает, что за такой хулой нужно распознавать неправую веру
Глава 5. Опровергается возражение противников, будто бы апостол Петр прямо не обещал прощения Симону волхву
Глава 6. Взывает к покаянию оставивших веру и непорочность и учит, чего надлежит им ожидать от Бога и что сами они должны делать
Глава 7. Взывает к оплакиванию и исповеданию грехов, уверяя, что Христос слезами грешника и Церкви побуждается к прощению, что доказывает примером воскресшего Лазаря
Глава 8. Сперва взывает к исповеданию и слезам, а потом обращает речь к самому себе
Глава 9. В каком смысле вера нужна для покаяния, и что для этого нужно ?
Глава 10. Объясняет, каким образом следует приносить покаяние
Глава 11. Убеждает не откладывать покаяния
Две книги О преставлении брата его Сатира
Книга первая
Книга вторая: О надежде воскресения
Слово утешительное На смерть императора Валеитиииаиа Младшего
Слово На смерть Феодосия Великого
Церковь, мистическая Ева
Гимны святителя Амвросия Медиоланского
Приложение:
Блаженый Августин о св. Амвросии
Карло Кремона Встреча с Амвросием
Изложение доклада Карло-Марии кардинала Мартини, архиепископа Миланского о св. Амвросии Медиоланском
спасибо