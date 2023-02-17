Сколь нужна эта добродетель, доказывается лучше всего примером любви и кротости Господней. Но так как новациане отказались от этой добродетели, то они не могут называться учениками Христовыми: отчего их гордость и немилосердие усугубляются. Когда цель добродетелей состоит преимущественно в том, чтобы видеть пользу многих, то умеренность почитается изящнейшей из всех добродетелей: ибо она и самим тем, кого осуждает, не причиняет обиды и делает осужденных достойными прощения. Она одна распространила Церковь, искупленную кровью Христовой, учреждая спасительную цель искупления так, чтобы она была сносна ушам человеческим, приятна мыслям и не противна сердцам.

Москва, Издание Учебно-информационного экуменического центра ап. Павла, 1997

Серия “Учители неразделенной Церкви”

ISBN 0-922792-41-0

Никитин В. А. Амвросий - светильник единой Церкви. Библиография

Амвросий Медиоланский Две книги о покаянии

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава 1. Похвала умеренности

Глава 2. То, что новациане отлучают падших, не согласно ни с Писанием, ни с их собственным учением

Глава 3. Святой учитель опровергает мнение нова- циан, утверждающих, что не следует прощать тяжких преступников

Глава 4. Доказывает Евангельским словом, что Божеское милосердие больше, нежели Его гнев. И отрекшиеся от Христа перед людьми не должны почитаться все за одно, что объясняет на примере борцов

Глава 5. Отвечает на утверждение еретиков, основанное на том, что Бог неизменен Глава 6. Поскольку новациане не допускают грешников к Вечери Христовой, они являются подражателями не благочестивого самаритянина, но гордого законника

Глава 7. Доказывает, что новациане не могут принимать участия в Вечери Христовой

Глава 8. Новациане сами себя обличают тем, что возлагают руки и совершают крещение: ибо грехи отпускаются равно в крещении, как и в покаянии

Глава 9. Объясняет следующие слова Святого Писания: если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? И, приводя другие места, доказывает, что слова эти не означают, будто о таком грешнике никто не должен молиться, но надо только искать достойного молитвенника, какими были Моисей и Иеремия, ради молитв которых Бог простил израильскому народу

Глава 10. Показывает, что святой Иоанн не совсем запрещает молиться о совершивших смертный грех

Глава 11. Упомянутые слова Иоанновы объясняются другим его свидетельством, которым верующим во Христа обещается спасение

Глава 12. Доказывает словами евангелиста Иоанна, что жизнь обещана не только тому, кто всегда хранит заповеди Господни, но кто и по падении будет их также хранить

Глава 13. Доказывает словами апостола Павла, что совершивших какой-либо смертный грех следует не оставлять, но предавать покаянию

Глава 14. Змий поедает плоть, преданную сатане на истязание, когда душа чужда бывает плотских страстей

Глава 15. Объясняет, что значит придти с палицей или с духом кротости

Глава 16. Новациане ставят себя наравне с апостолом, и как хорошо подходит им слово Господне: не знаете, какого вы духа