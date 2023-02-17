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Амвросий Медиоланский - Две книги о покаянии

Амвросий Медиоланский - Две книги о покаянии
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology

Сколь нужна эта добродетель, доказывается лучше всего примером любви и кротости Господней. Но так как новациане отказались от этой добродетели, то они не могут называться учениками Христовыми: отчего их гордость и немилосердие усугубляются. Когда цель добродетелей состоит преимущественно в том, чтобы видеть пользу многих, то умеренность почитается изящнейшей из всех добродетелей: ибо она и самим тем, кого осуждает, не причиняет обиды и делает осужденных достойными прощения. Она одна распространила Церковь, искупленную кровью Христовой, учреждая спасительную цель искупления так, чтобы она была сносна ушам человеческим, приятна мыслям и не противна сердцам.

Амвросий Медиоланский - Две книги о покаянии

Москва, Издание Учебно-информационного экуменического центра ап. Павла, 1997

Серия “Учители неразделенной Церкви”

ISBN 0-922792-41-0

Амвросий Медиоланский - Две книги о покаянии - Содержание

Никитин В. А. Амвросий - светильник единой Церкви. Библиография

Амвросий Медиоланский Две книги о покаянии

КНИГА ПЕРВАЯ

  • Глава 1. Похвала умеренности

  • Глава 2. То, что новациане отлучают падших, не согласно ни с Писанием, ни с их собственным учением

  • Глава 3. Святой учитель опровергает мнение нова- циан, утверждающих, что не следует прощать тяжких преступников

  • Глава 4. Доказывает Евангельским словом, что Божеское милосердие больше, нежели Его гнев. И отрекшиеся от Христа перед людьми не должны почитаться все за одно, что объясняет на примере борцов

  • Глава 5. Отвечает на утверждение еретиков, основанное на том, что Бог неизменен Глава 6. Поскольку новациане не допускают грешников к Вечери Христовой, они являются подражателями не благочестивого самаритянина, но гордого законника

  • Глава 7. Доказывает, что новациане не могут принимать участия в Вечери Христовой

  • Глава 8. Новациане сами себя обличают тем, что возлагают руки и совершают крещение: ибо грехи отпускаются равно в крещении, как и в покаянии

  • Глава 9. Объясняет следующие слова Святого Писания: если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? И, приводя другие места, доказывает, что слова эти не означают, будто о таком грешнике никто не должен молиться, но надо только искать достойного молитвенника, какими были Моисей и Иеремия, ради молитв которых Бог простил израильскому народу

  • Глава 10. Показывает, что святой Иоанн не совсем запрещает молиться о совершивших смертный грех

  • Глава 11. Упомянутые слова Иоанновы объясняются другим его свидетельством, которым верующим во Христа обещается спасение

  • Глава 12. Доказывает словами евангелиста Иоанна, что жизнь обещана не только тому, кто всегда хранит заповеди Господни, но кто и по падении будет их также хранить

  • Глава 13. Доказывает словами апостола Павла, что совершивших какой-либо смертный грех следует не оставлять, но предавать покаянию

  • Глава 14. Змий поедает плоть, преданную сатане на истязание, когда душа чужда бывает плотских страстей

  • Глава 15. Объясняет, что значит придти с палицей или с духом кротости

  • Глава 16. Новациане ставят себя наравне с апостолом, и как хорошо подходит им слово Господне: не знаете, какого вы духа

  • Глава 17. Строгость должна быть смягчена благочестием: как апостол Павел поступил в Коринфе

КНИГА ВТОРАЯ

  • Глава 1. Святой Амвросий убеждает приносить покаяние заблаговременно

  • Глава 2. Объясняет апостольские слова, предложенные еретиками как возражение против покаяния

  • Глава 3. Святой Амвросий первое решение свое подтверждает Евангельской притчей о блудном сыне

  • Глава 4. Другое возражение, взятое от хулы на Духа Святого, обращается против самих новациан и доказывает, что за такой хулой нужно распознавать неправую веру

  • Глава 5. Опровергается возражение противников, будто бы апостол Петр прямо не обещал прощения Симону волхву

  • Глава 6. Взывает к покаянию оставивших веру и непорочность и учит, чего надлежит им ожидать от Бога и что сами они должны делать

  • Глава 7. Взывает к оплакиванию и исповеданию грехов, уверяя, что Христос слезами грешника и Церкви побуждается к прощению, что доказывает примером воскресшего Лазаря

  • Глава 8. Сперва взывает к исповеданию и слезам, а потом обращает речь к самому себе

  • Глава 9. В каком смысле вера нужна для покаяния, и что для этого нужно ?

  • Глава 10. Объясняет, каким образом следует приносить покаяние

  • Глава 11. Убеждает не откладывать покаяния

Две книги О преставлении брата его Сатира

  • Книга первая

  • Книга вторая: О надежде воскресения

Слово утешительное На смерть императора Валеитиииаиа Младшего

Слово На смерть Феодосия Великого

Церковь, мистическая Ева

Гимны святителя Амвросия Медиоланского

Приложение:

  • Блаженый Августин о св. Амвросии

  • Карло Кремона Встреча с Амвросием

  • Изложение доклада Карло-Марии кардинала Мартини, архиепископа Миланского о св. Амвросии Медиоланском

Views 393
Rating 5.0 / 5
Added 17.02.2023
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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