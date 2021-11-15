Священник Массимо Камизаска - Отец - Сохранятся ли священники в будущем Церкви ?

Минуло двадцать пять лет, срок жизни поколения: с ускорением новейшей истории страницы переворачиваются все быстрее. После двадцати пяти лет священник, достигший зрелости служения, пытается подвести итог и осмеливается дать прогноз. Сегодня этот священник — настоятель Братства Святого Карла. Он был также ректором семинарии. Прогноз мрачный, но точный: в Европе и Северной Америке многие священники утратили вкус к призванию. Сегодня их жизнь обременена серьезными проблемами: над ними довлеет одиночество, им угрожает опасность оставить служение. Что делать? Ответ прост, очевиден и, одновременно, ужасно смел: реформа! Слова «реформа» произнести трудно. С одной стороны, мы видим, что положение дел не может оставаться таким и впредь, есть опасность, что народ Божий останется без пастырей, в крайнем случае — без пастырей, подготовленных к императивам того, что Иоанн Павел II называл «новой евангелизацией». С другой стороны, история научила, что для того, чтобы реформа принесла свои истинные плоды, необходимо стечение немалого числа факторов. И вот, в нас зарождается чувство недоверия, уныния: возможно ли это? Пришло ли время? Действительно ли следует выбрать этот путь? Говорю совершенно искренне: меня поразила спокойная уверенность монсеньора Камизаска. Это впечатление у меня сложилось еще под влиянием наших встреч, в частности, когда он деликатно пригласил меня познакомиться с семинаристами Братства. Чувство укрепилось у меня, когда я читал эти страницы, словно я воочию увидел своего рода очевидность, безграничную уверенность.

Да, в книге нет ни социологического описания, ни богословского размышления, хотя именно богословия в ней достаточно. Намерения автора намного шире: добраться до корней. Речь идет о том, чтобы, словно фотоаппаратом, сфокусироваться на цели, на бесконечном или, лучше сказать, на вечности, для того, чтобы различные планы соотносились друг с другом в реализме веры. Я себя спросил, к какому жанру можно отнести эту книгу. По некоторым признакам это — свидетельство, но отнюдь не автобиография. Автор будто бы пытается укрыться за личными мыслями, и поэтому, нужно рассматривать их как таковые. Книга начинается как духовные упражнения. Речь идет о возвращении к сердцевине, к сути, а суть раскрывается только лишь после длительного пути медитации. После долгого ruminatio (лат.: пережевывания - Прим. пер.). Именно это и предлагает нам автор. Исходный пункт определить легко: секуляризованное общество не знает, к чему еще пригодны священники, кроме живописных ролей, отведенных им в книгах и кино. Упраздняя всякую перспективу вечности, оно размывает и затуманивает их образ. Секулярное, т.е. мирское, одно лишь мирское, ничего помимо мирского, гласит его этимология. Пруст представлял человека странником вечности. Священник - свидетель этой вечности. Бог избрал его, чтобы навести мост между небом и землей. Если, как утверждает секуляризация, небо пусто, что же останется от священнической миссии?

Священник Массимо Камизаска - Отец - Сохранятся ли священники в будущем Церкви ?

Культурный центр «Духовная библиотека» Москва 2011

Перевод: Ольга Карпова

Священник Массимо Камизаска - Отец - Сохранятся ли священники в будущем Церкви - Содержание

Предисловие

Введение