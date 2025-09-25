Современное богословие

Термин «католичество», или «кафоличество» чаще всего используется применительно к особому опыту христианства, сформированному верующими, пребывающими в общении с Римской церковью. В этом общепринятом смысле слово «католичество» относится к определенному сообществу верующих, к видимой исторической церкви, чьи корни уходят в прошлое, к церкви апостольской. В широком смысле термин «кафоличество» иногда распространяется и на другие церкви, православные и некоторые англиканские, сохранившие значительную часть католической традиции. Не отрицая, что эти и другие церкви частично разделяют католическую традицию, мы принимаем в данном случае более распространенный смысл термина «католичество» —учение церкви, которая называется попросту Католической.

Прилагательное «католическая», или «кафолическая» (от греческого kath'holou— «относящийся ко всему, к целому»), впервые было применено к церкви в значении «единая», или «вселенская», Игнатием Антиохийским около 115 г, Константинопольский собор (381) добавил его в символ веры, к определению церкви как «единой, святой, вселенской (кафолической) и апостольской». После раскола в 1054 г. восточные церкви начали называть себя православными, в то время как церковь Запада продолжала именоваться Католической. Со времени Реформации XVI в. в повсеместный обычай вошло добавление к термину Католическая слова Римская, но церковь продолжила в своих официальных документах определять себя просто: Католическая церковь.

Однако что значит термин «католичество» для самих членов Католической церкви? В первую очередь он означает неотъемлемо присущий им экклезиальный (церковный) способ переживания и познания христианской веры. Церковь для католиков — нечто гораздо большее, нежели земное религиозное учреждение. Это явление глубочайшего, мистического, таинственного значения, распространяющее на своих членов (и через них) таинственную божественную жизнь. Начиная самое позднее со II в., люди постигают наставническую миссию церкви зачастую через систему «материнских» образов: сначала она дает им новое рождение через крещение, потом наставляет с помощью Слова и углубляет их жизнь во Христе посредством таинств.