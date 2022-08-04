Исаак Амвросий – На Христа взирая

Взошедшее для исцеления Солнце праведности теперь садится в багряное облако. Здесь мы должны определить объект нашего внимания, и, сделав это, устремить свои взоры на него. Объектом нашего внимания является Христос, несущий служение по нашему спасению в Своих страданиях и в смерти Своей. Мы постараемся тщательнейшим образом последовательно рассмотреть то, что довелось перенести нашему Господу.

Поскольку служение по спасению человека чрезвычайно объемно, то мы условно делим его на части, а потому не можем не задержать свой взор на каждой из них, которая имело свое место в определенное время в период от вечности до вечности. Время наступления страстей Христовых не зависело от воли человека, люди много раз пытались убить Его, как, например, Ирод, который хотел лишить Его жизни в младенчестве (Мтф. 2:16). Сколько раз евреи хотели побить Его камнями в зрелом возрасте (Ин. 8:59), они даже пытались сбросить Его с горы, чтобы Он разбился насмерть (Лк. 4:29). Но тогда Его время еще не пришло. Мы читаем о пасхальном агнце, который должен быть заклан в определенное время — в четырнадцатый день первого месяца Авива, или Нисана (Исх. 12:2, 6).

В полнолуние вечером — кто-то думает, что это было в марте, а кто-то — в апреле, но это не важно, а важно то, что именно в этот день должно было прийти время страстей нашего Пасхального Агнца. Полнота луны указывает на полноту времени. Этот день приходит весной, когда свет побеждает тьму — светлое время дня становится длиннее темного, природа оживает, и Христос своими страдания ми разрушает тьму, в которой мы раньше жили, и саму смерть. Он несет свет и жизнь, благодать и славу. Христос — Пасха наша — должен быть заклан в тот же самый час, что и Его прообраз — пасхальный агнец. Мы должны помнить, что евреи разделяли день на четыре части: с шестого часа до девятого, с девятого по двенадцатый, с двенадцатого по третий и с третьего по шестой.

Последняя часть считалась вечером дня, а последующие три часа — вечером ночи. Именно в вечерний час ночи и следовало резать пасхального агнца. После заклания он должен был быть приготовлен целиком. Так и Христос в четвертую часть дня около девятого часа по иудейскому исчислению времени (по нашему в три по полудню), "возопив громким голосом, испустил дух" (Мтф. 27:50). Чтобы не запутаться во времени страстей Христовых я отойду от естественного исчисления времени, которое было принято в Иудее, и привяжу их к привычному нам времяисчислению — день состоит из двадцати четырех часов. Тут следует вспомнить, что евреи начинали считать дни с вечера (как в Бытии 1:5: "И был вечер, и было утро: день один"). Переложив события на наше время, мы имеем следующую картину.

1. Около шестого часа вечера (18 часов — прим, пер.) Христос праздновал и ел пасху с учениками; в это время было дано установление о праздновании Вечери Господней. Ужин продолжался до восьми часов вечера.

2. Около восьмого часа Иисус умыл ноги ученикам, а потом указал на Иуду, который предаст Его. Этот отрезок времени завершился в девятом часу.

3. Около девятого часа вечера (вторая стража) Иуда-предатель оставил учеников. Иисус произносит духовную проповедь и молится (это отмечено в главах 14, 15, 16,17 Евангелия от Иоанна). Проповедь с пением псалмов продолжалось до десятого часа. За этим сразу же начинаются страсти Христовы. О них мы и будем говорить дальше. Господь страдал ночь и день.

Что касается ночи, то страдания можно разделить на три части.

1. В десять часов вечера Он переходит поток Кедрон, направляясь в Гефсиманский сад, где молится, и пот, как капли крови, выступает на Нем.

2. С двенадцати до трех ночи Его арестовывают. Иисус предан, воины связывают Его и ведут в Иерусалим в дом Анны, который был одним из первосвященников.

3. После трех часов утра Иисуса ведут от Анны к Каиафе, где собрались священники. Тут Петр трижды отрекается от Христа. Синедрион в полном составе к шести часам утра осуждает Христа.

4. Ночь сменяется днем. Около шестого часа при восходе солнца нашего Спасителя ведут к Пилату. В это время вешается Иуда Искариот, потому что он предал кровь невинную. В семь Иисуса ведут к Ироду,

Исаак Амвросий – На Христа взирая

Перевод с английского – миссия «Приди и помоги»

Издательство – «СОАН» – 2012 г. / 184 с.

Исаак Амвросий – На Христа взирая – Содержание

Глава I

Раздел I. О дне страданий Христа детально и по часам

Раздел II. О потоке, который перешел Иисус

Раздел III. О том саде, в который входит Христос

Раздел IV. О молитве Иисуса Христа

Раздел V. О мучительных страданиях Христа.

Раздел VI. О предательстве Иуды, аресте Христа и о Его приводе к Анне

Раздел VII. О допросе Христа и о суде над Ним

Глава II

Раздел I. Приговор Христу и ужасный конец Иуды

Раздел II. Христа отправляют к Ироду, что там происходит

Раздел III. О Христе и о Варавве; о споре Пилата с евреями

Раздел IV. О раздевании Христа, порке, одевании в багряницу и венчании терном

Раздел V. Христа выводят и приговаривают

Раздел VI. О распятии Христа

Раздел VII. О последствиях распятия Христа

Глава Ш