Эта книга родилась нежданно-негаданно из синхронистичного стечения нескольких событий. Авторы этой книги — аналитики-юнгианцы — имели давний интерес к народным сказкам, что не удивительно: юнгианская психология уделяет особое внимание традиционным символическим текстам, в которых запечатлено богатство коллективного бессознательного. По словам Юнга, изучение сказок — один из лучших подходов к пониманию «анатомии» коллективного бессознательного.

Мы набрели на сказку, сюжет которой нам не был знаком, и, к большому своему удивлению, обнаружили, что таких сказок огромное множество, причем в первую очередь у славянских народов и у их ближайших соседей. И сказки эти, при наличии общего сюжета и структуры, очень разнообразны и часто совсем не похожи одна на другую. Было не понятно, почему при такой распространенности в фольклорном материале эти сказки относительно неизвестны современному человеку.

И мы увидели в сюжете этих сказок так часто встречающуюся в нашей аналитической работе и так трудно поддающуюся терапии внутреннюю коллизию, а также выраженные символически пути ее разрешения психикой.

Мы решили собрать сказки с таким сюжетом по возможности полно, исследовать их и представить в этой книге.

Все исследователи сказок подчеркивают ценность вариаций одного сюжета. Например, М. А. Азадовский так писал об этом: «Каждая сказка, рассказанная мастером-сказителем, является в какой-то степени неповторимой, а полный учет всех существовавших и существующих вариаций абсолютно немыслим. Но каждый вариант обогащает наши сведения и углубляет наше понимание жизни сказки» (Азадовский, 1978. С. 147). Еще более категоричен А. И. Никифоров: «Только неспециалист может думать, что одинаковые сюжеты сказок разных мест лишают варианты интереса. Для фольклориста каждый вариант бесконечно ценен, и чем больше вариантов одного и того же сюжета, тем шире открывается исследовательская проблематика и тем прочнее возможные выводы. Кроме того, каждый вариант всегда есть уникум, если брать не только текст, а сопутствующие ему элементы бытования. <…> Все без исключения варианты имеют особенный интерес, даже дефектные и разрушенные» (Никифоров, 1935. С. 413–414).

Тем не менее попытки собрать сказки одного типа предпринимались довольно редко. В отечественной литературе можно отметить книгу А. И. Никифорова «Победитель змея. Севернорусские сказки» (М.: ОГИ, 2009) и сборник «Русские народные сказки о мачехе и падчерице» (Новосибирск: Наука, 1993).

Слесарева Е.А., Калиненко В.К. - Звериное молоко: инициация при трансгенерационной травме (юнгианское исследование народных сказок): В 2 т. Т. 1

М.: Академический проект, 2020. — 685 с.

ISBN 978-5-8291-2755-8

ISBN 978-5-8291-2729-9 (Т. 1)

Слесарева Е.А., Калиненко В.К. - Звериное молоко – Том 1 – Содержание

Предисловие

Юнгианское исследование народных сказок

Введение

Сказка и ее вариации

Экспозиция и первичная перипетия

1. Бычок-спаситель - 2. Обещанный ребенок - 3. Лишение наследства - 4. Неполные варианты - 5. Мать и сын - 6. Муж и жена

Центральная часть (основная перипетия)

1. Классический сюжет - 2. Новеллистический сюжет - 3. Смешанный сюжет - 4. Другие варианты

Заключительная часть (вторичная и окончательная перипетии и развязка)

1. Классический вариант - 2. Варианты с возвращением зрения - 3. Варианты с оживлением героя - 4. Другие варианты

Реконструкция психического процесса

Тексты

Русские сказки

1. Сказка об Иване-богатыре, мужицком сыне - 2. Сказка о Невзоре-королевиче - 3. Звериное молоко – 1 - 4. Иван-царевич и Марья-царевна - 5. Звериное молоко – 2 - 6. Звериное молоко – 3 - 7. Звериное молоко – 4 (Князь-княжевич, Иван-королевич) - 8. Притворная болезнь – 1 - 9. Притворная болезнь – 2 - 10. Волк и Марья-царевна - 11. Иван-царевич и его охота - 12. Иван-царевич и змей - 13. Царь-медведь - 14. Волк Медный Лоб - 15. Как Ивана Ивановича, русского царевича, сестра с неким злодеем загубить хотела - 16. Коварная сестра - 17. Поповская дочь - 18. Звериное молоко - 19. [Иванушка, коварная мать и Рапский король] - 20. Иван — купеческий сын - 21. О двойне — сестре с братом и об его охоте - 22. Об Иване — крестьянском сыне - 23. Об идолище и об Иване — царском сыне - 24. Вася да Ваня - 25. Брат и сестра - 26. Крестьянский силач Ваня - 27. Про лева-зверя [Брат и сестра] - 28. Иван-царевич и Бурзачило поганое - 29. Димитрий-царевич - 30. Дети, обещанные водяному царю - 31. Брат и сестра-лиходейка - 32. Иван-царевич и змей - 33. Кривой Ерахта - 34. Сестра-изменница - 35. Сын от цаловка (Звериное молоко) - 36. Обещанный сын (Брат и сестра) - 37. Брат и сестра - 38. Хайдук Хайдукович - 39. Как сестра хотела погубить брата - 40. Сказка про Алешу Поповича - 41. Сказка про царя Самоеда - 42. Иван — русской богатырь - 43. Про железного медведя - 44. Марфа-царевна и Иван-барашок - 45. [Баба Ягабова] - 46. [Иван-царевич и Елена Прекрасная] - 47. Иванушка и Настенька - 48. Зверье-спасители - 49. [Муж, жена, поп и цыган] - 50. Богатырь Миша (из древних лет) - 51. Жестокая барыня - 52. Иван — кузнецкий сын - 53. Страх-богатырь - 54. Иван Медведевич - 55. Чертов завод - 56. Иван-скороход - 57. Про охоту - 58. Иван-царевич и Алихон-богатырь - 59. Иван-царевич и Олихон-богатырь - 60. Сказка про Ванюшку-Ванюшку - 61. Богатырь Иван Яблочкин - 62. Есаул и сестра - 63. Олеша Попович - 64. Про Алешу Поповича - 65. Про охотника - 66. Ломаюшко - 67. Чудесная охота - 68. Как звери спасли охотника - 69. Купец - 70. Иван-чудо - 71. Брат с сестрой - 72. Про волшебную мельницу - 73. [Звериное молоко] - 74. Страх-Богатырь - 75. Иван-царевич и Марфа-царевна - 76. Иван-царевич и ворон - 77. Иван-царевич - 78. Башня — зайти и не выйти - 79. Волк-шадр - 80. Про Ивана-царевича - 81. Мишка, левка, два кобылька и голубь - 82. Про Гарынзу, его «охоту» и неверную жену - 83. Отсуленные дети - 84. Иван-царевич, Марья-царевна, медведь и харты - 85. Звериное молоко - 86. Жена-ведьма - 87. Ванюшка золотые кудрецы - 88. Про любиму охоту - 89. Звериное молоко - 90. Подкарнус - 91. Мельница у семи озер - 92. Про юношу-богатыря и его мать-злодейку - 93. Иван — гражданский сын и нечиста сила - 94. От Понедельника до Субботы

Белорусские сказки

95. Премудрый Соломон - 96. Несчастное дитя - 97. Пуща дремучая - 98. Хортки - 99. Медный волк - 100. Юда — беззаконный черт - 101. [Юда] - 102. Иван Иванович, русский царевич - 103. [Поповна, ее сын Иван Иванович и черт] - 104. Иван Златоус - 105. [Сивчик-бурчик] - 106. Развалигора, Развалистена, Сломайжелезо - 107. Железный волк - 108. О сестре-изменнице - 109. О грифе и чертовом зубе - 110. О человеке, который взял в жены дочку разбойника - 111. О железном волке - 112. О человеке с железным носом - 113. О стрельце Рыгоре - 114. О страшных змеях - 115. Железный пояс - 116. Мать и сын - 117. Князь Лазарь и его сын - 118. Золотой зуб - 119. Про девушку — баранья шкура

Слесарева Е.А., Калиненко В.К. - Звериное молоко: инициация при трансгенерационной травме (юнгианское исследование народных сказок): В 2 т. Т. 2

М.: Академический проект, 2020. — 710 с.

ISBN 978-5-8291-2755-8

ISBN 978-5-8291-2730-5 (Т. 2)

Слесарева Е.А., Калиненко В.К. - Звериное молоко – Том 2 – Содержание

Украинские сказки

120. Брат и сестра - 121. Сказка о Соловье-разбойнике и о слепом царевиче - 122. Змей - 123. Змей - 124. Как паренек, убив змея, женился на королевне и свою лукавую сестру покарал (Сказка о том, что сестра любила черта и хотела своего брата погубить) - 125. Царевич Навешний - 126. Брат и сестра в лесу - 127. Настасья Прекрасная - 128. Иван Иванович, русский царевич, его сестра и змей - 129. Про царевича Ивана и царевну Марусю - 130. Про охоту - 131. Злая мать и сестра Середа - 132. Злая мать и сын - 133. Вероломная сестра - 134. Вероломная сестра - 135. Иван Попович - 136. О вероломной сестре - 137. Брат, сестра и змей - 138. Адамик - 139. Сестра-изменница - 140. Бабий сын дурь-голова - 141. Благодарные звери, царевна и змей - 142. Семилеток - 143. Вероломная мать, ее любовник и сын - 144. Вероломная сестра, червонный витязь и Янчи - 145. Мать — изменница собственного сына - 146. Чудесные псы - 147. Недобрая мать и сын - 148. Мать-изменница - 149. Про змея и Ивана-царевича - 150. Вероломная сестра - 151. Брат со зверями и неблагодарная сестра - 152. Божий крестник - 153. Про хлопца и его плохую мать - 154. Хлопец-вещун и его сестра-изменница - 155. Охотник, его сестра, разбойник и змей - 156. Сын трактирщика - 157. Неверная мать - 158. Неверная жена - 159. Иванко — царь зверей - 160. Про царя Поганина, который хотел жениться на своей дочери - 161. Сказка про Ивана Ружу - 162. Про неверную жену - 163. Звериный царь - 164. Мать, сын и разбойники - 165. Мать, сын и разбойники - 166. Иван и его вероломная сестра Анця - 167. Двенадцать братьев - 168. Сказка про Барты Йожку-королевича и его мать - 169. Исан - 170. Злая мать и добрый сын - 171. Сестра-изменница - 172. Про плохую маму и сына Василя - 173. Про хорошего сына - 174. Фотунь-Фотунь-Фурмос - 175. Василь Глигоров - 176. Победитель Гараба Бузатого - 177. Славный сын кузнеца - 178. Про злого разбойника и недобрую мать - 179. Сказка про доброго сына и предавшую его мать - 180. Как сестра предала брата - 181. Про Ивана и его лихую мать - 182. Сказка о волшебном ремне и злой матери - 183. Приключения капитана - 184. Про брата Иванко и сестру Маричку - 185. Про Йогана и Марысю-изменницу - 186. Про брата, сестру и головореза - 187. Про Иванка и злую мать - 188. Приключения Ивана-Царевича - 189. Судьба Ивана - 190. Про Иванко и злую сестру Марийку - 191. Иванко и Маричка (брат и сестра) - 192. О злой матери - 193. Про хлопца, псов и зайчика - 194. Мать и сын - 195. [Запроданные дети] - 196. Про брата, сестру и змея - 197. Про брата и сестру - 198. Про хорошего сына и нехорошую мать - 199. Василь-королевич - 200. Про плохую мать - 201. Звериное молоко - 202. Измену не прощают - 203. Волшебный пояс - 204. О Касе и Ясе - 205. О происхождении долин и холмов - 206. Василь Всесильный

Польские сказки

207. Меч победы - 208. Про Юзефека - 209. Чудесный пояс

Молдавские сказки

210. Базилик Фэт-Фрумос и Иляна-Косынзяна, сестра Солнца - 211. Фэт-Фрумос и железный волк

Румынские сказки

212. Судят не по словам, а по делам

Чешские сказки

213. Про солдата, кузнецкого сына

Словацкие сказки

214. Мельник Янко с тремя псами - 215. [Яничко и Ганничка] - 216. [Янко и его злая сестра] - 217. [Брат, сестра, разбойник и верные звери]

Карельские сказки

218. Иван Куропеевич - 219. Лесные животные-помощники

Финские сказки

220. Брат и сестра

Латышские сказки

221. Вероломная сестра – 1 - 222. Вероломная сестра – 2 - 223. Вероломная сестра – 3 - 224. Вероломная сестра – 4 - 225. Вероломная мать

Башкирские сказки

226. Кыркатар-батыр - 227. Развратный отец и развратная мать

Калмыцкие сказки

228. Два брата

Абазинские сказки

229. Великан и сын вдовы

Грузинские сказки

230. Сын орла - 231. Любовница дэва и ее сын

Кетские сказки

232. Брат и сестра

Тувинские сказки

233. Паавылдай Баатыр с конем леопардовой масти - 234. Паавылдай Мерген с конем леопардовой масти - 235. Гунан Хара Баатыр - 236. Бесстрашный Хан-Хулюк

Обских угров сказки

237. Семь лебедей

Марийские сказки

238. Сестра-предательница

Таджикские сказки

239. Старухи и див - 240. Брат и сестра

Эвенские сказки

241. Чолэрэ

Приложение 1. Список сказок

Русские сказки - Белорусские сказки - Украинские сказки - Польские сказки - Молдавские сказки - Румынские сказки - Чешские сказки - Словацкие сказки - Карельские сказки - Финские сказки - Латышские сказки - Башкирские сказки - Калмыцкие сказки - Абазинские сказки - Грузинские сказки - Кетские сказки - Тувинские сказки - Обских угров сказки - Марийские сказки - Таджикские сказки - Эвенские сказки

Приложение 2. Источники сказок

Приложение 3. И. В. Туржанский. Украинские сказки сюжетных типов AT 315 и AT 590: к постановке вопроса об их фольклористическом анализе

Приложение 4. Отрывок из примечаний к «Русским народным сказкам» А.Н. Афанасьева (4-е изд., 1914. С. 95–98)

Приложение 5. Из каталога Ю.Е. Березкина и Е. Н. Дувакина «Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам»

Приложение 6. Словарь диалектных и малоупотребительных слов

Приложение 7. Словарь аналитических и психологических терминов

Литература