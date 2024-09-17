Аналитическая психология в изгнании

Первый известный документ из переписки между Эрихом Нойманном и К. Г. Юнгом, длившейся с 1933 по 1959 год, это короткая записка Юнга к Нойманну от 11 сентября 1933: «Дорогой доктор, я зарезервировал время для встречи с Вами во вторник, 3 октября, в 4 часа дня. С уважением, К. Г. Юнг». К сожалению, мы не располагаем письмом Нойманна, предваряющим эту записку и, тем самым, инициирующим переписку с Юнгом. До этого момента они встречались летом, когда Юнг был в Берлине, проводя свой известный семинар (26 июня – 1 июля 1933 г.).1 Рукописные книги записи посетителей содержат около 145 имен, в том числе Эриха Нойманна и его друга Герхарда Адлера.

Записка Юнга к Нойманну была направлена по следующему адресу: Веймаришештрассе, 17, Берлин-Вильмерсдорф. Эрих Нойманн родился в 1905 году и вырос в Берлине. Его отец, Эдуард, был купцом, женился на Зельме. Эрих был их третьим ребенком. Адлер рассказывает о молодости Эриха Нойманна в Берлине:

«Мы с Эрихом Нойманном были связаны тесной дружбой на протяжении почти 40 лет. Наши отношения зародились еще в студенческие годы. Уже в молодости, в студенческие годы в нем ярко и впечатляюще проявились все черты творческой личности. Мы принадлежали к одному кругу друзей, интересовались всеми жизненно важными проблемами послевоенного периода, которые были в центре внимания всей Германии в то время: нас привлекали философия, психология, поэзия, искусство, и наконец, что немаловажно, еврейский вопрос, — вот всего лишь несколько тем, глубоко затронувших наши сердца. Сколько ночей мы провели в оживленных бесконечных беседах о разнообразных животрепещущих жизненных вопросах! И во всех этих случаях глубина и широта точки зрения Эриха, интенсивность его страстной натуры, способствовали нахождению оригинальных и творческих ответов».

Эта творческая сторона характера Нойманна проявилась и в литературных опытах: он начинает писать поэзию уже с 1921 и продолжает до 1929 года. Тогда его творчество выражается в романе «Начало» (Der Anfang, 1932). Не оставляя литературных амбиций, он учится в Берлинском университете, где посещает курсы психологии, философии, педагогики, истории искусства, литературы и семитологии (1923–26 гг.). В 1926 году Нойманн отправился в Нюрнберг, чтобы закончить изучение философии и психологии в Университете Эрлангена диссертацией по философии мистического языка Иоганна Арнольда Канне (1773–1824). Он также написал комментарии к роману Кафки «Замок» и пятнадцать коротких рассказов, которые послал Мартину Буберу. Его постоянно возрастающий интерес к психоанализу и психротерапии7 привел к изучению медицины в университете Фридриха-Вильгельма в Берлине (Шарите). Нойманн завершил свое обучение, но не смог пройти интернатуру из-за введенных нацистами законов расового ограничения.

1933 год стал во многих отношениях поворотным моментом в жизни Эриха Нойманна. В отличие от своего отца, Эрих был преданным сионистом9 и готовился покинуть Германию вместе со своей женой Джулией (урожденная Блюменфельд), когда Гитлер захватил власть в январе 1933 года. К счастью, семья уехала из Германии вместе с годовалым сыном Михой. Первой остановкой на пути в Палестину стал Цюрих, где произошла встреча с К. Г. Юнгом. В этот момент написано (отсутствующее) письмо Нойманна Юнгу. Ответ Юнга в сентябре 1933 года стал приглашением, последовавшим за этим письмом. Итак, Эрих Нойманн и его семья оставили Германию, переехав в Цюрих в конце сентября 1933 года.

Аналитическая психология в изгнании

Переписка К. Г. Юнга и Эриха Нойманна. - М.: Клуб Касталия. 2017. — 332 с.

ISBN 978-5-519-60707-0

Аналитическая психология в изгнании – Содержание

БЛАГОДАРНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

I. Первая встреча

II. К. Г. Юнг в 1930-е гг

III. Переписка между Палестиной и Цюрихом, 1934–40 гг

Сионизм, еврейский народ и Палестина

Архетип земли

Обсуждение антисемитизма

Полемика между Киршем и Нойманном

Рецензия на статью Розенталя

Последний раз в Цюрихе

IV. Длительный перерыв 1940-45 гг

V. Переписка между Израилем и Цюрихом, 1945-60 гг

Возобновление связи с Европой

Возвращение в Швейцарию

Враги в Цюрихе: Новая этика

Частичное примирение с Цюрихом

Позднее признание

VI. Наследие Эриха Нойманна

VII. Замечания редактора

Замечания переводчика английского издания

ПЕРЕПИСКА

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ II