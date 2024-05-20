Ананда - Шторм – Метамодернизм - Будущее теории

Метамодерн - это продолжение и вызов модернизму и постмодернизму.

Раньше гуманитарные науки предполагали возможность интеллектуального прогресса, но вот уже несколько десятилетий множество ученых ставят под сомнение универсальность дисциплинарных объектов и их полезность в качестве аналитических категорий. Концептуальный анализ - некогда основа философской деятельности - потерпел крах. Во многих академических кругах теперь кажется наивным предполагать согласованность таких категорий, как "искусство", "литература" или "религия", не говоря уже о возможности прогресса или знания. Венцом многих дисциплин в гуманитарных науках - часто предназначенных для студентов старших курсов и аспирантов - является то, что их основные концептуальные категории скомпрометированы с интеллектуальной или этической точки зрения. В большинстве колледжей и университетов студенты неосознанно переходят с кафедры нерелигии на кафедру нелитературы, а затем на кафедру антропологии (на которой им лучше не пытаться оценивать культуру).

На какое-то время возбуждение этих негативных позиций и, соответственно, тревоги по их поводу были облечены в термин "постмодернизм". В нем они столкнулись с другими формами скептицизма: эписте- мологическим, лингвистическим и этическим. Даже те дисциплины, которые избежали критики категорий, часто оказывались втянутыми в так называемую постмодернистскую проблематику. Распространились всевозможные скептические догмы. Сомнение превозносилось над пониманием. Истина, как утверждалось, была фикцией. Знание было не более чем властью. Философские проблемы были переосмыслены как проблемы языка, но затем сам язык стал проблемой. Общение стало подозрительным. Перевод считался невозможным. Схоласты стали скептически относиться к способности слова отражать мир.

В то время как в науках утверждалось, что этика несовместима с объективным научным исследованием или моральным релятивизмом. Но этический негативизм процветал и в ака-демическом морализаторстве, если теперь он выражался в основном в терминах пренебрежения и осуждения. На какое-то время многие ученые вообразили себя мастерами подозрительности. И сегодня все кажется проблематичным, а почти каждый мыслитель - морально сомнительным. Такой цинизм может быть парализующим.

Это интеллектуальная жизнь под знаком негатива.

Постмодернистский скептицизм должен был стать освобождающим, но он нас подвел. Столкнувшись со скептическим арсеналом "деконструкции", наука по всем гуманитарным дисциплинам на какое-то время оказалась во власти своего рода постструктуралистской поэзии и политического позерства, укорененного в игре гомонимов. Хуже того, в последнее время, как обратная реакция, ее захлестнули волны радикальной конкретности, в целом враждебной по отношению ко всем обобщениям. Оба эти шага - ошибки, которые заводят нас в интеллектуальные тупики. Не стоит удивляться тому, что по мере распада аналитических объектов центробежные силы все больше отдаляют нас друг от друга. Даже теория, которая когда-то стремилась стать грандиозным междисциплинарным синтезом, начала раскалываться по демографическим линиям. Интерсекциональность слишком часто заменяется классовым и расовым редукционизмом.2 Действительно, за последние несколько десятилетий ученые все чаще отказываются от возможности общения и значимых обобщений, а наука поддается фрагментарной гиперспециализации.

Джейсон Ананда, Джозефсон Шторм – Метамодернизм - Будущее теории

Перевод этой книги подготовлен сообществом "Книжный импорт". – Б.в.д. – 326 с.

Джейсон Ананда, Джозефсон Шторм – Метамодернизм - Будущее теории – Содержание

Предисловие и благодарности

Примечание к текстам и цитатам

Открытие

Часть 1: Метареализм

1: Как реальный мир стал сказкой, или Реалии социального конструирования

Часть 2: Онтология процессов

2: Концепции дезинтеграции и стратегии сноса

3: Социальная онтология процесса

4: Социальные виды

Часть 3: Гилосемиотика

5: Hylosemiotics: Дискурс вещей

Часть 4: Знания и ценности