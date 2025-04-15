Трокме Андре - Ісус і ненасильницька революція

На сторінках книжки автор намагається знайти відповіді на ті питання, які тривожать наше покоління. З одного боку, зростання людського роду утруднює мирне розв’язання проблем голоду національної незалежності, виховання мас та соціальної справедливості саме тоді, коли над майбутнім людства нависає загроза зруйнування атомною бомбою.Слід перечитати Біблію в цій новій перспективі. З іншого боку Ганді показав, що практичне виконання Нагірної проповіді, яке самі християни впродовж тривалого часу сприймали як утопію, іноді здатне розв’язати проблему взаємин між групами людей. Біблію слід перечитати також і в цій новій перспективі. Розрив між ментальністю наших сучасників, змодельованою індустріальною цивілізацією, у якій людина є володарем природи, та традиційним богослов’ям, зародженим в епоху сільського життя, коли міць природи гнула людину поглиблюється дедалі більше. Тоді як машина перевертає умови людського існування, християнська думка, налякана відповідальністю, яку вона мала б узяти на себе, стає дибки й відмовляється побачити в Євангелії щось інше, крім послання про індивідуальне спасіння. Більш того, певні богословські тенденції засуджують як зухвалу та фарисейську будь-яку спробу діяти на благо фізичного порятунку людського роду та будь-яке зусилля до власне християнської покори в столітті, що прирікає коритися силі техніки та зброї! Таке перекручення вчення Ісуса Христа вимагає виправлення. Без цього виправлення християнські Церкви можуть бути дискваліфікованими як провідники людського роду що вже на межі самогубства. Не будучи ні професором історії, ні богослов’я, автор лише трохи торкатиметься цих галузей. Достатньо того, що пофліртувавши, як усі автори його покоління, з системами богослов’я та філософії відчаю, він сьогодні відкидає їхню отруту. Він не дасть більше підманути себе діалектикою відносного та абсолютного, горизонтального та вертикального, диявола та Господа Бога. Він ситий по горло ясним аналізом, який висвітлює проблеми, але ніколи не запропонує мужньої покори, здатної ці проблеми розв’язати.

Андре Трокме - Ісус і ненасильницька революція

Пер. з фр. Д. Каратеева. — Київ: ДУХ І ЛІТЕРА — 2021. — 252 с.

ISBN 978-966378-868-5

Андре Трокме - Ісус і ненасильницька революція - Зміст

Розділ І. Ісус як єврейський пророк

Розділ II. Ісус і проголошення Ювілею

Розділ III. Значення Ювілею

Розділ IV. Ісусова «політика»

Розділ V. Ювілейна революція та мораль ранньої Церкви

Розділ VI. Від Іллі до Ірода (870-4 до Р.Х.)

Розділ VII. Доба; сучасна Ісусові

Розділ VW. Єврейські соціальні групи та партії

Розділ IX. Єврейський національний рух

Розділ X. Рух ненасильницького опору

Розділ XI. Вибух вибрання

Розділ XII. Суботня революція проти людського передання

Розділ XIII. Спокуса насильства і спокуса неучасті

Розділ XIV. Ісусове ненасильство; або відкриття особистості

Розділ XV. Чи помилився Ісус у датах?

Розділ XVI. Ісус і Ганді; або чи можна здійснювати Нагірну проповідь на практиці

Висновок

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