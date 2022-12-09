Александр Радиевич Андреев - История Иерусалима

Иерусалим (лат. Hierosolyma, в клинообразных надписях Ursalimmu, в иероглифах Schalam, еврейск. Jeruschalajim, турецк. Soliman или KudsiScherif, араб. EL-Kuds, т. е. святой) — главн. гор. древней Палестины, ныне областной гор. Дамасского вилайета (генерал-губернаторства) в Сирии (в Турецкой империи), у ручья Кедрона, на склонах трех отрогов иудейских гор: Акра, Сион и Мориа. Долины, разделявшие эти отроги, были ранее довольно глубоки, но теперь они засыпаны, застроены и мало заметны. За долинами — пустынная местность, бесплодные голые скалы. С С к Ю город перерезан оврагом. Высшая точка Иерусалима — 784 м над ур. моря. Современный Иерусалим окружен зубчатою каменною стеною, в 12 м высоты, с 34 бастионами и башнями и 7 воротами (Яффские на 3, Сионские — или Давидовы — и Грязные на Ю, Золотые и Гефсиманские на В, Иродовы и Дамасские на Q. Город делится на половины зап. (на холме Сионском) и восточную (с высотами Мориа, Акра и Везефа) и состоит из 4 кварталов: 1) христианского — на СЗ, с церковью Св. Гроба; 2) армянского — на ЮЗ, где Сион, с цитаделью, и протестантская церковь; 3) еврейского — на ЮВ, между Сионом и Морией, и 4) магометанского — на СВ, со старой площадью храма, скорбным крестным путем, мечетью Омара и домом паши, с 1840 г. имеющего постоянное местопребывание в Иерусалиме.

Улицы узкие, грязные, дурно мощенные; многие из них глухие; движение по ним возможно только пешком или верхом; местами улицы затемнены перекинутыми поперек арками и сводами (базары). Из 170 улиц нет ни одной совершенно прямой или вполне удобной для экипажной езды. Главная улица — Дамасская, или Базарная, идущая с С к Ю, отделяет сначала христианский квартал от магометанского, потом еврейский от армянского. Другая главная улица, ведущая с 3 от Яффских ворот на В к Храму, отделяет сперва христианский квартал от армянского, затем мусульманский от еврейского. Площадей всего 3. Дома массивные, некрасивой архитектуры и небольших размеров, каменные или глиняные, с куполообразными крышами и квадратными двориками, где имеются цистерны для собирания дождевой воды. Речной и родниковой воды нет, но с древних времен сохранились два общественных водохранилища, довольно значительных размеров.

Александр Радиевич Андреев - История Иерусалима

М.: Изд-во Эксмо, Изд-во Алгоритм, 2004. — 416 с. — (Истоки).

ISBN 5-699-07644-1

Александр Радиевич Андреев - История Иерусалима – Содержание