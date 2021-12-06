Алексей Андреев - Переосмысление объекта «Поиска исторического Иисуса» в XX — начале XXI века

Рассматривается вопрос об историческом Иисусе как объекте библейских исследований. Доказывается, что начиная с Реймаруса, считающегося основателем проекта «Поиск исторического Иисуса», вплоть до середины XX в. участники «Поиска.» считали, что они реконструируют жизнь, учение и личность «реального» Иисуса из Назарета. Как демонстрируется в статье, подобное понимание объекта исследования порождало полемику между участниками «Поиска.» и большинством традиционных богословов, которые считали, что попытка изменить евангельский образ Христа подрывает сами основы вероучения. Во второй половине XX в. Дж. Робинсон и Дж. Мейер предложили переосмыслить объект «Поиска.». Оба ученых доказывали, что с учетом нового понимания исторической науки, сложившегося к середине XX в., а также по причине весьма малого объема научно-верифицируемого евангельского материала, в программе «Поиска исторического Иисуса» необходимы парадигмаль- ные изменения. Робинсон и Мейер доказывали, что в современном контексте «исторический Иисус» более не может пониматься как «реальный» Иисус из Назарета; наименование «исторический Иисус» должно стать специальным термином, означающим фрагментарный теоретический конструкт, основанный на современных методах исторической науки. В статье рассматриваются аргументы Робинсона и Мейера, а также показывается, каким образом концептуальное переосмысление понятия «исторический Иисус» может повлиять на взаимоотношения традиционной конфессиональной теологии и проекта «Поиска».

В массиве исследовательской и научно-популярной литературы об историческом Иисусе в названиях работ очень часто можно встретить слово «реально» / «действительно» (real). Коллективные работы «Семинара по Иисусу» обещают поведать читателю о том, что «в действительности» говорил [1] и «действительно» делал [2] исторический Иисус. О том, кем «в действительности» был Иисус, пишут как крайние скептики, такие как Герд Людеман [3] , так и наиболее консервативные авторы, например Люк Тимоти Джонсон [4] Однако из множества авторов, писавших и доныне пишущих об историческом Иисусе и активно использующих данное наименование, лишь немногие пытались осмыслить и отрефлексировать, Кто (или что) стоит за понятием «исторический Иисус». В данной статье предпринимается попытка прояснить, как понимали понятие «исторический Иисус» исследователи, на протяжении 250 лет участвовавшие в его «Поиске», а также указать на необходимость переосмысления данного концепта, для того чтобы «Поиск...» мог продуктивно развиваться в будущем. historische Jesus u nd der geschichtliche, biblische Christus», 1892). В качестве специального термина наименование «исторический Иисус» («Der historische Jesus», «the historical Jesus», «le Jesus historique») стало общеупотребительным в библеистике после публикации фундаментальной работы Альберта Швейцера [5] в 1906 г., хотя и ранее использовалось немецкоязычными авторами, например Мартином Келером («Der sogenanntend der geschichtliche, biblische Christus», 1892). Как это часто случается в истории науки, специальный термин появился несколько позднее, чем обозначился сам объект исследования. Традиционно начало «Поиска исторического Иисуса» относят к работе Г. С. Реймаруса (1694—1768) «О целях Иисуса и Его учеников» (опубликована Лессингом в 1774—1778 гг., написана, вероятно, за 20 лет до этого). Как пишет Швейцер, «до Реймаруса никто не пытался взяться за историческую реконструкцию жизни Иисуса» [6] . Несмотря на то что сам Реймарус не использовал термин «исторический Иисус», последующая научная традиция однозначно определила, что именно его работа положила начало разработке этого концепта. Подтверждением этому может служить программное утверждение: «Я полностью уверен, что необходимо полностью отделить то, что писали апостолы в своих работах, от того, что говорил и чему Иисус учил на самом деле» [7] . Во многом Реймарус, как представитель деизма, был весьма критично настроен по отношению к традиционному христианству, и, вероятно, данный постулат был сформулирован Реймарусом для обоснования своих антихристианских взглядов [8] . Однако именно на основании этой исходной интуиции зарождается «Поиск исторического Иисуса» как отдельное направление библейских исследований. Сам же Реймарус в своей работе пытался доказать, что «в действительности» Иисус проповедовал совсем не о том, что было вложено в Его уста раннехристианской традицией. На основании доступных для него исторических данных Реймарус утверждал, что целью провозвестия Иисуса было свержение Римского владычества и установление нового политического режима в Израиле («Царство Божие», которое возвещал Иисус, немецкий автор трактовал как сугубо посюстороннее понятие [9] ).

Тем самым Реймарус задал весьма определенный тренд, который с теми или иными нюансами будут продолжать последующие поколения исследователей: в библейском материале необходимо отделить позднейшие вставки, выделив тем самым исторически аутентичный материал; данный материал необходимо интерпретировать в адекватном для него историко-культурном контексте; тем самым можно реконструировать образ «исторического Иисуса» — того самого Иисуса, Который действительно жил и проповедовал в Галилее, Чей образ еще не замутнен позднейшей церковной традицией. Очевидно, что для традиционного христианского богословия (без различия между деноминациями) эта исследовательская программа подрывала фундамент всего вероучения. Именно поэтому первые поколения участников «Поиска исторического Иисуса» были людьми либо с открыто антихристианскими воззрениями (как сам Реймарус или Б. Бауэр в последние годы своей жизни), либо с весьма неортодоксальными богословскими взглядами (напр., Д. Ф. Штраус или Г. Э. Г. Паулюс). Для большинства авторов XVIII—XIX вв. «исторический Иисус» понимался как реальный «Иисус истории», то есть тот самый человек [10] , который действительно жил в начале I в. и чью жизнь, учение и личность можно описать, используя сформированные в Новое время методы исторического и филологического исследования. Это понимание «исторического Иисуса» вписывалось в просвещенческое восприятие исторической науки, которая, по известным словам Леопольда фон Ранке, должна была показать, «как все было на самом деле» (wie es eigentlich gewesen). стиан Герман Вей с («Критическое и философское исследование евангельской истории» В XIX в. складывается базовая методологическая программа, на основании которой многочисленные европейские исследователи реконструируют образ исторического Иисуса. Во-первых, материал Евангелия от Иоанна отвергается как не аутентичный, о чем впервые заявил Бруно Бауэр в работе «Критика евангельской истории Иоанна» (1840). В 1838 г. независимо друг от друга два немецких исследователя — Готтлоб Вильке («Первоевангелист, экзегетическое критическое исследование взаимоотношений первых трех Евангелий» [11] ) и Крис («Критическое и философское исследование евангельской истории» [12] ) — выдвигают гипотезу о первенстве Евангелия от Марка. Классическая формулировка теории двух источников (Марка и Q [13] ) была сформулирована Генрихом Юлиусом Хольтцманном в работе «Синоптические Евангелия. Их происхождение и историческая характеристика» (1863).

Тем самым исследователи XIX — начала XX в. считали, что они нашли твердое основание для реконструкции образа исторического Иисуса. Хронология жизни Иисуса основывалась на повествовании Марка, провозвестие реконструировалось преимущественно на материале Q. В работу над «Поиском исторического Иисуса» активно включаются представители немецкого либерального протестантизма, такие как Альбрехт Ричль и Адольф фон Гарнак. При этом большинство авторов этого периода (вторая половина XIX — начало XX в.) абсолютно уверены в том, что для реконструкции жизни, учения и личности реального Иисуса из Назарета достаточно лишь базового литературно-критического метода; исследователь может интуитивно понять, где евангельское повествование сохраняет аутентичный материал и отражает реальное учение Иисуса, а где текст является лишь позднейшей вставкой раннехристианского богословия. Вот как пишет об этом Гарнак: «Мы видим, что благая весть Евангелия есть нечто до того простое и с такой силой обращающееся к нам, что трудно ошибиться, отыскивая ее. Для того чтобы найти к ней дорогу, нет нужды в пространных методологических указаниях и обширных введениях. Ее не может не увидеть и не отличить от облачений, надетых на нее эпохой, всякий, кто обладает здоровою восприимчивостью ко всему жизненному и истинною чуткостью ко всему подлинно великому» [14] . Если первые «неортодоксальные» участники «Поиска...» пытались реконструировать образ исторического Иисуса (понимаемого как Иисуса реальной истории) для того, чтобы продемонстрировать несостоятельность христианского вероучения, то либеральные протестанты подключились к данному проекту, чтобы доказать, что их богословские взгляды основываются не на чем ином, как на истинном провозвестии Самого Иисуса. Но уже в первом десятилетии XX в. многие ученые перестали разделять оптимизм либерального проекта «Поиск исторического Иисуса». Оценивая результаты работы предыдущего поколения исследователей, Альберт Швейцер приходит к неутешительному заключению: «Образ Иисуса, который описывали эти авторы, был полностью предопределен интеллектуальным климатом и религиозным горизонтом шестидесятых годов XIX века. Все они описывали Иисуса “либеральной теологии”, с тем лишь отличием, что одни авторы были более внимательны к деталям; обладали большим литературным дарованием; в большей степени задумывались о богословских выводах своих исследований, чем их коллеги» [15]

Таким образом, первые 150 лет «Поиска исторического Иисуса» исследователи пытались реконструировать образ реального Иисуса, жившего в Палестине в начале I в. Работа ученого походила на работу реставратора: как последний слой за слоем снимает с древнего полотна позднейшие слои краски, чтобы увидеть за ними реальную руку мастера, так и исследователь отделяет от образа реального Иисуса из Назарета различные богословские и вероучительные смыслы, добавленные более поздней традицией. Именно поэтому реконструируемый образ исторического (реального) Иисуса понимался как отличный от Христа традиционного вероучения и богословия.

Алексей Андреев - Переосмысление объекта «Поиска исторического Иисуса» в XX — начале XXI века

Вестник ПСТГУ Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2019. Вып. 84. С. 11-26 DOI: 10.15382/sturI201984.11-26

Алексей Андреев - Переосмысление объекта «Поиска исторического Иисуса» в XX — начале XXI века - Содержание

1. Постановка проблемы

2. «Исторический Иисус» как «реальный Иисус»: работы XVIII — середины XX века

3. «Исторический Иисус» как научный концепт: работы второй половины XX — начала XXI в.

4. Вывод