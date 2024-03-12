Андрей, архиепископ Кесарийский – Апокалипсис – Толкование

Появление публикаций о пришествии антихриста весьма симптоматично для нашего смутного, полного тревожных ожиданий времени.

Тема новозаветных апокалиптических пророчеств всегда занимала особое место в сознании верующих, привлекала к себе внимание таинственностью, необычностью, масштабностью грядущих событий в жизни Церкви и всего мира. Разброс в богословских мнениях и эмоционально-психологических отношениях к этим предсказаниям всегда был огромный. Достаточно вспомнить светлое и радостное ожидание второго пришествия Господа первыми христианами, засвидетельствованное апостолами Иоанном Богословом и Павлом: «Ей, гряди, Господи Иисусе» (Апок. 22, 20); «… потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5, 9). И полное ужаса, реализующее здравый смысл ожидание, бегство в лес и самосожжение русских старообрядцев перед лицом якобы пришедшего антихриста. Сам антихрист на протяжении истории воспринимался то как конкретная историческая личность, противоборствующая Христу, то как персонализация духа времени, эпохи всеобщей безрелигиозности и безнравственности, отступления от Бога. Кого только не прочили на роль антихриста: здесь и Нерон, и Магомет, и Наполеон, и Петр Великий, и Сталин и пр. На протяжении почти уже двух тысяч лет каждый век, каждый христианский народ стремился увидеть в современных ему грозных явлениях жизни исполнение ранее предвозвещенных Откровением пророчеств. Можно сказать, что люди постоянно проверяют по апокалиптическому лекалу жизнь своего времени и, если находят точки совпадения, то это придает им уверенности, что время всеобщего конца близко или уже наступило. Особенно эти настроения характерны для кризисного времени, для времени бурных религиозных, общественных, политических и экономических потрясений. Когда рушится привычный, устоявшийся уклад жизни, то, естественно, меняются и общественное сознание и психология людей. В состоянии неустойчивости, распада старых форм жизни невольно начинает казаться, что само время сжимается, кончается, что продолжение жизни невозможно. Сейчас человечество в очередной раз переживает такое время.

В связи с этим необходимо остановиться, по крайней мере, на двух очень важных и взаимосвязанных вопросах: об апокалиптических временах и сроках и о христианском православном отношении к проблеме «последнего времени».

Андрей, архиепископ Кесарийский – Апокалипсис – Толкование

Издание 4-е Киево-Печерской Лавры. – К.: Типография Киево-Печерской Лавры, 2015. – 330 с.

Андрей, архиепископ Кесарийский – Апокалипсис – Толкование – Содержание

«Ей, гряди, Господи Иисусе!»

Предисловие

Слово 1

Глава 1 Откр. 1, 1–9 Откровение св. Иоанну Богослову

Глава 2 Откр. 1, 10–20 Видение, в котором видел посреди семи золотых светильников Облеченного в подир

Глава 3 Откр. 2, 1–7 Написанное Ангелу Ефесской Церкви

Слово 2

Глава 4 Откр. 2, 8–11 Открытое Ангелу Смирнской церкви

Глава 5 Откр. 2, 12–17 Открытое Ангелу Пергамской церкви

Глава 6 Откр. 2, 18–29 Открытое Ангелу Фиатирской церкви

Слово 3

Глава 7 Откр. 3, 1–6 Открытое Ангелу Сардийской церкви

Глава 8 Откр. 3, 7–13 Открытое Ангелу Филадельфийской церкви

Глава 9 Откр. 3, 14–22 Открытие Ангелу Лаодикийской церкви

Слово 4

Глава 10 Откр. 4, 1–10 О видении на Небе двери и о 24 старцах и о прочем

Глава 11 Откр. 5, 1–5 О книге, запечатанной семью печатями, которую никто не мог открыть

Глава 12 Откр. 5, 6–14 О видении того, что посреди Престола, и четырех животных

Слово 5

Глава 13 Откр. 6, 1–2 Снятие первой печати, означающее апостольское учение

Глава 14 Откр. 6, 3–4 Снятие второй печати, означающее вражду неверных против верующих

Глава 15 Откр. 6, 5–6 Снятие третьей печати, показывающее отпадение от Христа тех, которые не твердо веровали в Него

Слово 6

Глава 16 Откр. 6, 7–8 Снятие четвертой печати, показывающее язвы, наводимыя на нечестивых

Глава 17 Откр. 6, 9–11 Снятие пятой печати, показывающее вопль святых душ к Господу о конце

Глава 18 Откр. 6, 12–17 Снятие шестой печати, означающее язвы, ниспосылаемые при конце

Слово 7

Глава 19 Откр. 7, 1–8 О ста сорока четырех тысячах людей, которые не потерпели вреда от язвы четырех Ангелов

Глава 20 Откр. 7, 9–17 О бесчисленном из языков народе, носящем белые одежды

Глава 21 Откр. 8, 1–6 Снятие седьмой печати, показывающее, что Ангельские силы приносят Богу молитвы святых, как фимиам

Слово 8

Глава 22 Откр. 8, 7 О семи Ангелах и о том, что, когда вострубил первый из них, на землю пали град, огонь и кровь

Глава 23 Откр. 8, 8–9 О втором Ангеле и о гибели живущих в море

Глава 24 Откр. 8, 10–11 О третьем Ангеле и о гибели многих от горечи речных вод

Слово 9

Глава 25 Откр. 8, 12–13 О четвертом Ангеле и о затмении светил

Глава 26 Откр. 9, 1–12 О пятом Ангеле и о мысленной саранче

Глава 27 Откр. 9, 13–21 О шестом Ангеле и об Ангелах, разрешенных при Евфрате

Слово 10

Глава 28 Откр. 10, 1–7 Об Ангеле, облеченном в облако и радугу

Глава 29 Откр. 10, 8–11, 2 О том, как Евангелист взял книжку от Ангела

Глава 30 Откр. 11, 3–10 О Енохе и Илии

Слово 11

Глава 31 Откр. 11, 11–14 О том, как воскреснут умерщвленные антихристом эти два пророка

Глава 32 Откр. 11, 15–18 О седьмой трубе и о святых, славословящих Бога за будущий Суд

Глава 33 Откр. 11, 19–12, 6 О прежних гонениях на Церковь и о гонениях от антихриста

Слово 12

Глава 34 Откр. 12, 7–12 О борьбе Ангелов и демонов и о ниспадении сатаны

Глава 35 Откр. 12, 13–17 О гонении змия на Церковь

Глава 36 Откр. 13, 1–10 О семиглавом и десятирогом звере

Слово 13

Глава 37 Откр. 13, 11–17 О лжепророке

Глава 38 Откр. 13, 18 О скверном имени антихриста

Глава 39 Откр. 14, 1–5 Об Агнце и ста сорока четырех тысячах стоящих с Ним на Сионской горе

Слово 14

Глава 40 Откр. 14, 6–7 Об Ангеле, возвещающем близость Суда

Глава 41 Откр. 14, 8 О втором Ангеле, возвещающем падение духовного Вавилона

Глава 42 Откр. 14, 9–13 О третьем Ангеле, убеждающем верных не принимать антихриста

Слово 15

Глава 43 Откр. 14, 14–16 О том, как Сидящий на облаке пожнет серпом земные произрастания

Глава 44 Откр. 14, 17–20 О четвертом Ангеле, обрезывающем лозу горечи

Глава 45 Откр. 15, 1–8 О семи Ангелах, насылающих язвы на людей, и о стеклянном море

Слово 16

Глава 46 Откр. 16, 1–2 О излиянии первой чаши на поклоняющихся антихристу

Глава 47 Откр. 16, 3 О излиянии второй чаши на находящихся в море

Глава 48 Откр. 16, 4–7 О излиянии третьей чаши в реки и о превращении воды в кровь

Слово 17

Глава 49 Откр. 16, 8–9 О излиянии четвертой чаши

Глава 50 Откр. 16, 10–11 О излиянии пятой чаши

Глава 51 Откр. 16, 12–16 О излиянии шестой чаши в реку Евфрат

Слово 18

Глава 52 Откр. 16, 17–21 О излиянии седьмой чаши на воздух

Глава 53 Откр. 17, 1–5 Об одном из семи Ангелов, показывающем апостолу Иоанну суд над великой блудницей

Глава 54 Откр. 17, 6–18 Как Ангел объясняет апостолу Иоанну виденную тайну

Слово 19

Глава 55 Откр. 18, 1–24 Об ином Ангеле, возвещающем падение Вавилона

Глава 56 Откр. 19, 1–7 О песнопении святых и троекратной аллилуие

Глава 57 Откр. 19, 7–10 О таинственном браке и вечери Агнца

Слово 20

Глава 58 Откр. 19, 11–16 О видении Евангелистом Христа на коне с силами Ангельскими

Глава 59 Откр. 19, 17–21 Об антихристе и вверженном с ним в геенну

Глава 60 Откр. 20, 1–3 О сатане, связанном на тысячу лет

Слово 21

Глава 61 Откр. 20, 4 О престолах для сохранивших исповедание Христово

Глава 62 Откр. 20, 5–6 О первом воскресении и второй смерти

Глава 63 Откр. 20, 7–10 О Гоге и Магоге

Слово 22

Глава 64 Откр. 20, 11–15 О Седящем на Престоле, общем Воскресении и Суде

Глава 65 Откр. 21, 1–4 О новом небе, новой земле и Небесном Иерусалиме

Глава 66 Откр. 21, 5–8 О том, что сказал Сидящий на Престоле

Слово 23

Глава 67 Откр. 21, 9–27 О городе святых, который был показан Тайнозрителю одним из семи Ангелов

Глава 68 Откр. 22, 1–5 О чистой реке, исходящей от Престола

Глава 69 Откр. 22, 6–7 Христос есть Бог пророков и Владыка Ангелов

Слово 24