Андрей Первозванный - апостол для Запада и Востока

Апостол Андрей Первозванный - уникальная личность для всего христианского мира. Он был первым апостолом, призванным Иисусом, и его миссия покрывала огромные пространства в Европе и Азии. Он был объявлен святым покровителем Византии и его мощи покоились в церкви Двенадцати апостолов в Константинополе.



В процессе христианской истории апостол Андрей стал ключевой фигурой для многих национальных церквей. Его глубоко почитали греки и посвятили ему один из самых больших соборов на месте его мученичества в Патрах. Он был первым миссионером на протославянских территориях и был провозглашен святым покровителем России, поскольку считалось, что он первый проповедовал здесь Евангелие. Румыны почитают его как крестителя своего народа. Апостол Андрей очень популярен на Кавказе - в Грузии и в Армении.



Традиционно апостол Андрей считается святым покровителем христианского Востока, тогда как апостол Петр - покровителем Запада. Однако и Запад имеет особые духовные связи с Андреем Первозванным. Перенесение его мощей из Константинополя в Амальфи в 1208 году можно назвать новым миссионерским путешествием апостола, которое способствовало развитию его почитания на Западе. Он считается святым покровителем Шотландии и Бургундии и глубоко почитается в Италии.



Почитание апостола Андрея в разных странах и христианских традициях символически выражает страстное стремление к духовному единству христианского мира. Сама личность и миссия апостола объединяют христианские Восток и Запад поверх догматических, политических и прочих разделений. По русской агиографической традиции апостол Андрей отправился в большое путешествие в земли, где позднее были основаны Киев и Новгород, а оттуда морем, огибая всю Европу - христианскую ойкумену того времени, отправился в Рим к своему брату Петру, дав нам тем самым образец братской любви между восточной и западной церквами.

Это «духовное путешествие» апостола может быть вдохновляющим примером движения к «брату твоему», важнейшего для построения христианского единства в начале третьего тысячелетия.

Андрей Первозванный - апостол для Запада и Востока

Под ред. Михаила Талалая и Ирины Языковой

(Серия «Диалог»). -М.: Издательство ББИ, 2011.- 255 с.

ISBN 978-5-89647-262-9

Андрей Первозванный - апостол для Запада и Востока - Содержание

Предисловие (Алексей Бодров, ректор ББИ)

I. Духовное путешествие апостола Андрея как символ церковного единства

Андрей Робинсон «Маршрут» апостола Андрея

Адальберта Майнарди Андрей — «первый ученик» Христа. Вселенский взгляд на ученичество и общину в четвертом Евангелии

Стефано Каприо Апостольское призвание Андрея и Симона как источник христианского единства

Йоханнес Эльдеманн Диалог между Востоком и Западом: опасность или возможность? От «псевдоморфоза» к «обмену дарами»

Ирина Языкова Апостольские объятия. Размышления над образом свв. апостолов Андрея и Петра

ЭрнстСуттнер Икона святых апостолов и братьев Петра и Андрея

Виктор Малахов Традиция апостола Андрея и некоторые особенности христианского понимания призвания

Владимир Зелинский Евангелие от Андрея и вера третьего тысячелетия

II. Личность апостола Андрея в церковной истории и преданиях разных стран

Андрее Милано Андрей, один из Двенадцати, первозванный в Новом Завете

Луиджи Сакконе «Деяния апостола Андрея» и их исследования

Эрнст Суттнер Мощи св. апостола Андрея и их почитание в Патрах, Константинополе, Амальфи и Риме

Александр Доброер Петр и Андрей — история, опрокинутая в вечность (Актуальность «иконы» святых апостолов в фокусе проблем украинских церквей)

Ирина Багратион-Мухранели Святой Андрей Первозванный в Грузии

Валерия Косякова Реликвии апостола Андрея в Шотландии

Стефано Каприо Память апостола Андрея в Южной Италии

Михаил Талалай Амальфитанекая святыня и ее обрамление

III. Андрей Первозванный и Россия

Александр Моторин Святые апостолы Андрей и Петр в русской христианской историософии

Кирилл Копейкин Церковные и народные традиции почитания св. апостола Андрея в России

Михаил Шкаровский Орден св. апостола Андрея Первозванного и Андреевский флаг

ИринаШалина Образ Андрея Первозванного в византийской и древнерусской иконографии

Михаил Талалай Российские афонские обители как источник культа апостола Андрея

Александр Берташ Андреевские храмы в России и Украине

Михаил Шкаровский Апостол Андрей в исторической и церковной традиции на Северо-Западе России

Андрей Первозванный - апостол для Запада и Востока - Предисловие



В то время как многие люди сейчас разочарованы «институциональным экуменизмом», они, тем не менее, стремятся к глубокой духовности общения, которая, по словам Ионна Павла II, «означает способность думать о наших братьях и сестрах по вере в глубоком единстве Мистического Тела,... принимать наших братьев и сестер, нося бремена друг друга (Гал 6:2)». Духовный экуменизм очень важен для жизни современной церкви. Это сердце любого серьезного диалога и межцерковного сотрудничества. Это обращение наших сердец, которое может помочь обратить конфликты, часто возникающие из-за наших различий, во взаимную дополнительность, обогащающую наши церкви и христианство как целое. Очень важно показать и подчеркнуть действительный духовный опыт тех верующих, которые переживали разделение церкви не только как историческую драму, но и как их личную трагедию, и пускались в длительное, трудное и опасное духовное путешествие, чтобы встретить и обнять своего брата, следуя примеру св. Андрея Первозванного.



Часто говорят о кризисе самой идеи церковного единства. Однако слово «кризис» имеет не только негативное значение расстройства, но и позитивный смысл обновления, появления новых возможностей для ответа на вызовы современности. Молитва Иисуса «да будут все едино» указывает на самую суть здорового экуменизма. Мы не можем «организовать» церковное единство - это дар Святого Духа, который лишь один может открыть сердца для примирения. Без взаимного прощения, очищения памяти и усилий понять друг друга не может быть никакого экуменизма, и истинный экуменизм означает совместное чтение Библии, обмен духовным опытом, размышление над духовным наследием святых, которые никогда не отделяли себя от вселенской церкви во всем мире.



Личность апостола Андрея приобретает особую значимость в свете диалога любви между Востоком и Западом, который был инициирован более 50 лет назад патриархом Афинагором и папой Павлом VI. 800-летний юбилей переноса мощей апостола Андрея из Константинополя в Амальфи, который отмечался в 2008 году, совпал с 50-летним юбилеем инициации Tomos Agapis, который знаменовал новую стадию диалога между Православной и Католической церквами. Такое символическое совпадение дало хороший повод для углубленного многостороннего богословского размышления о личности и деяниях одного из первых учеников Христа и об уроках духовного экуменизма, которые апостол Андрей дает современной церкви.



В этой связи Католический комитет по культурному сотрудничеству (Рим) и Библейско-богословский институт св. апостола Андрея в сотрудничестве с другими церковными, общественными и научными организациями из разных стран4 организовали серию коллоквиумов, которая завершилась большой международной конференцией «Апостол Андрей и христианская ойкумена: богословское, культурное и историческое значение св. Андрея Первозванного для современного мира и христианского единства», проведенной во Фрайзинге (Германия) 7-11 июня 2008. Одиннадцать православных церквей прислали своих представителей на эту конференцию, что еще раз подчеркнуло важность и актуальность данной проблематики.



Эти научные встречи дали возможность рассмотреть личность апостола Андрея с разных сторон. Их участники, богословы и специалисты, работающие в областях древней и современной истории, агиографии, церковной истории, иконографии, литургики, филологии и др., вместе размышляли о том, как значение апостола Андрея понималось в светской и церковной истории, культуре, богословской и литургической традициях и, особенно, как его символическое послание раскрывается в диалоге современной церкви.

Мы говорили об апостоле как символе христианского единства и духовного экуменизма, о его почитании в разных местах христианской ойкумены и о диалоге любви между нашими церквами и необходимости развивать сотрудничество в областях культуры, науки и образования.



Вовлечение христианских студентов и молодых исследователей - залог успеха такого сотрудничества - то, что является одним из основных направлений работы Библейско-богословского института св. апостола Андрея на протяжении всех двадцати лет его существования. Сотни студентов и специалистов из разных христианских конфессий участвуют в наших Летних богословских институтах, которые оказались чрезвычайно успешным и важным инструментом для развития академического богословского образования и диалога науки и богословия. Более трехсот богословских книг, изданных ББИ, представляют разные христианские традиции и широко используются студентами многих конфессий. Важным мотивом организации наших международных конференций является развитие диалога и сотрудничества в образовательной и академической сферах.



Весь наш опыт показывает жизненную важность такого сотрудничества и ни один из перечисленных проектов не был бы возможен без тесного взаимодействия со многими людьми и организациями - светскими и церковными - в разных странах.



В связи с этим я бы хотел выразить глубокую признательность и благодарность соорганизаторам прошедших конференций - Католическому комитету по культурному сотрудничеству и проекту «Живые источники: узы братства и сотрудничества, пути единства и мира» (Рим), а также кардиналу Вальтеру Касперу, бывшему президенту Папского совета по развитию христианского единства, архиепископу Амальфи Орацио Соричелли, Енцо Бьянки, настоятелю монастыря в Бозе, д-ру Альберту Рауху, директору Института Восточных церквей в Регенсбурге, и проф. Франко Ваккари, директору Ассоциации «Рондине- крепость мира» в Ареццо. Мы очень благодарны спонсорам конференции о. Дитгеру Демуту, президенту Реновабис, д-ру Дэниэлу Шмидту, директору Bradley Foundation (США), и фонду Fidel Gotz Stiftung (Германия).



Особую благодарность я хотел бы выразить д-ру Паоле Фабрици из Католического комитета за ее вдохновение, энтузиазм и поддержку при подготовке и осуществлении всего проекта и д-ру Михаилу Талалаю за первоначальную идею юбилейной конференции, которая родилась несколько лет назад в Бозе.



Мы были очень рады получить такой хороший отклик от православных церквей и благодарны всем их представителям, принявшим участие в юбилейной конференции и привезшим приветствия глав церквей. Но более всего мы благодарны всем участникам коллоквиумов и итоговой конференции, которые привнесли свое знание, результаты многолетних исследований, вдохновение и духовный опыт, без которых эти конференции не были бы возможны.



Книга, которую мы теперь представляем русскому читателю, вобрала в себя многие доклады, сделанные на конференциях, и другие статьи ведущих специалистов. Мы посвящаем сборник памяти епископа Пьера Дюпре (1922-2007), который так много сделал для восстановления общения церквей и тесного сотрудничества между католиками и православными. Он был основателем (1963 год), первым секретарем, а впоследствии президентом Католического комитета по культурному сотрудничеству и основателем и со-председателем проекта «Живые источники». Он был одним из самых активных попечителей и большим другом ББИ.



Алексей Бодров, ректор ББИ Москва, Пятидесятница 2011



