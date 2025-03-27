Циркин - История римской культуры

Что такое культура, знает как будто каждый. О культуре говорят постоянно, и имеется даже телеканал «Культура». Всем понятно так­же, когда говорят, что этот человек — культурный, а тот — некультурный. Но как только возникает необходимость точно определить, что есть культура и каково точное содержание этого понятия, мы сразу же сталкиваемся с огромными трудностями. Недаром в мире сейчас существует больше 300 определений культуры. И ни одно из них не может полностью удовлетворить нас, ибо одни далеко не точные, а другие — слишком громоздкие. Поэтому прежде чем говорить о римской культуре, есть смысл вернуться к этому общему понятию.

Прежде всего надо отметить, что само слово «культура» латинское, т.е. впервые оно было произнесено на языке древних римлян. Происходит оно от глагола colo — возделывать, обрабатывать, разводить, выращивать, заботиться, усердно заниматься, изучать, украшать, почитать. Все эти глаголы относятся к вмешательству человека в природу, его работе над данной природой. Поэтому отглагольное существительное cultura означает «возделывание», «обработка», «земледелие». Сейчас часто идет речь о сельскохозяйственных культурах. Но еще в древности это слово получило значение «воспитание», «образование», «развитие». И уже тогда слово cultus стало означать не только «возделанный участок» или «красивый человек», но и «человек облагороженный, тонкий, образованный». Это значение еще более усилилось в средние века. Так что в общем смысле под культурой можно понимать «обработку» человека, превращение его из природного в общественное существо. Но общество включает в себя не только культуру, и, пожалуй, лучше понять, что такое культура, определив, чем она не является.

Человек и его деятельность включают в себя ряд сфер. Первая сфера — биологическая, в которой человек выступает как биологическое существо во взаимосвязи с окружающей его природой. Вторая сфера — экономическая; она охватывает производство различных продуктов (сельское хозяйство, промышленность, ремесло) и обеспечение взаимосвязи этих продуктов между производством, человеком и обществом (торговля, финансовая деятельность и т.д.). Следующая сфера — социальная. Эта сфера включает в себя функционирование человеческого общества вообще и отдельных обществ в частности, наличие или отсутствие собственности, эксплуатации, различных общественных организаций и т.д. Четвертая сфера — политическая. В нее включаются управление конкретным сообществом на всех уровнях — от международного до группового, а также механизмы соединения управления с людьми: партии, государственный и управленческий аппарат, система межгосударственных, межгрупповых и т.п. взаимоотношений. Все остальное входит в культурную сферу.

Сама культура, если ее рассматривать с этой точки зрения, имеет два аспекта. Первый — внутренний, относящийся к собственно культуре: наука, образование, искусство и литература, изобретательская деятельность, идеология, в том числе религиозная, мифология и т.п. Другой аспект — внешний. Это стиль деятельности человека в остальных сферах, его отношение к этим сферам своего существования. Так, при соприкосновении с биологической сферой появляются культура здоровья, экологическая культура; при соприкосновении с экономической сферой — культура труда; при соприкосновении с социальной сферой — культура быта, этикет и т.п.; при соприкосновении с политической сферой — политическая культура. Примеры можно продолжить. Но нас в первую очередь интересует именно внутренний аспект культуры.

Циркин Ю.Б. - История римской культуры - Учебное пособие

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).

ISBN 978-5-16-010216-0 (print)

ISBN 978-5-16-102089-0 (online)

Циркин Ю.Б. - История римской культуры – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ЭТРУССКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Краткий исторический очерк

1.2. Мир этрусских богов

1.3. «Этрусская дисциплина»

1.4. Храмы, жрецы, церемонии

1.5. Заупокойный культ

1.6. Этрусская мифология

1.7. Этруски и греки

1.8. Этруски и римляне

ГЛАВА 2. РИМСКАЯ СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

ГЛАВА 3. РИМСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ СИСТЕМА

3.1. Некоторые основные черты римской религии

3.2. Римские боги

3.3. Открытость римской религии

3.4. Жречество

ГЛАВА 4. КУЛЬТУРА РАННЕГО РИМА

4.1. Культура царского Рима

4.2. Культура Ранней республики

4.3. Культура зрелой республики

4.4. Начало римской литературы. Историография, театр

4.5. Искусство

ГЛАВА 5. КУЛЬТУРА ПОЗДНЕЙ РЕСПУБЛИКИ

5.1. Нравственный упадок, духовные сдвиги и изменения в религиозном сознании

5.2. Ораторское искусство

5.3. Мемуаристика и историография

5.4. Правоведение

5.5. Общественно-политическая мысль

5.6. Поэзия

5.7. Искусство

ГЛАВА 6. КУЛЬТУРА ВРЕМЕНИ АВГУСТА

6.1. Идеологические основы принципата

6.2. Религиозное и нравственное возрождение

6.3. Культурная политика Августа. Меценат и поэты его кружка

6.4. Поэты кружка Мессалы

6.5. Историография

6.6. Греческая литература времени Августа

6.7. Строительство и архитектура. Теория архитектуры

6.8. Изобразительное и прикладное искусство

6.9. Заключение

ГЛАВА 7. КУЛЬТУРА РАННЕЙ ИМПЕРИИ

7.1. Основные черты Ранней империи

7.2. Романизация провинций

7.3. Морально-религиозные связи. Культ императора

7.4. Распространение восточных культов. Мистерии

7.5. Литература и историография

7.6. Эллинское возрождение

7.7. Философия

7.8. Правоведение

7.9. Естественные науки

7.10. Архитектура. Город. Городская жизнь

7.11. Изобразительное и прикладное искусство

ГЛАВА 8. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС АНТИЧНОГО МИРА

8.1. Искусство

8.2. Литература и историография

8.3. Философия

8.4. Изменения в традиционной религии

8.5. Синкретизм и генотеизм. Попытки создания официальной религии

8.6. Итог религиозного кризиса

ГЛАВА 9. НАЧАЛО ХРИСТИАНСТВА

9.1. Возникновение христианства

9.2. Разрыв с иудаизмом и начало распространения христианства

9.3. Формирование Церкви

9.4. Раннехристианская литература и образованность

9.5. Церковь и империя

ГЛАВА 10. КУЛЬТУРА ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

10.1. Доминат и его идеологическое обоснование

10.2. Торжество христианства

10.3. Отступление языческой культуры

10.4. Наступление христианской культуры

10.5. Искусство

10.6. «Последние римляне»

Вопросы для самопроверки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Литература на русском языке

Литература на иностранных языках