Шуази Огюст - Строительное искусство древних римлян

Античные сооружения неоднократно описывались с точки зрения их архитектурного решения, но детали их конструкции еще очень мало изучены. Архитекторы начала XV века вернули развалинам этих давно забытых сооружений их былую славу, но, подражая классическим образцам в создании нового искусства, они сосредоточили свое внимание прежде всего на внешних формах, пропорциях и декоративных элементах, пытаясь воскресить их в новом воплощении. Проявленный ими интерес к античным памятникам, следы которых сохранились до наших дней, послужил толчком к археологическим изысканиям; следуя по намеченному пути и продолжая начатое ими возрождение искусств, их ученики перерыли всю Грецию и Италию; в течение целых трех столетий количество находок множилось с чрезвычайной быстротой, но характер исследований существенно не изменялся, — ограничивались изучением внешнего облика здания, не вдаваясь в исследование его конструкции; успех был достигнут только в изучении и оценке внешней красоты античной архитектуры. Результаты стольких трудов уже приведены более или менее в порядок, установлена связь между разрозненными обломками, и мы можем без особого труда представить себе памятники Рима или Афин во всем блеске их первоначальной красоты.

Для завершения дела, начатого нашими предшественниками, нам остается познакомиться с конструкцией зданий, внешние формы которых они использовали с таким глубоким пониманием. Их описания, несомненно, проливают некоторый свет на конструктивные приемы, но данные, которые они приводят по этому вопросу, большей частью чрезвычайно кратки; в большинстве случаев они носят случайный характер, — приводятся отдельные факты, представляющие собой простые заметки, никак не обобщенные. Эти краткие очерки в состоянии лишь возбудить, но не удовлетворить наше любопытство; благодаря им мы сильно ощущаем необходимость в подробном исследовании, которое обобщило бы строительные методы, применявшиеся в древности, и дало бы им широкое и точное освещение. Подобный обзор забытых методов был бы полезен не только с точки зрения изучения происхождения строительного искусства; поскольку можно судить по разрозненным описаниям отдельных деталей развалин, решение конструкций было в одинаковой степени как остроумно, так и прочно.

Но, кроме того, эти решения являются результатом использования длительно и настойчиво накопленного опыта, освященного памятниками, выдержавшими испытание веков; они дают возможность оценить сущность тех средств, которыми располагали древние строители, и установить области их применения, а также позволяют судить о развитии прикладных наук в древности. Другими словами, условия, влиявшие на решение конструкции, являлись неотъемлемой частью истории развития предшествовавших нам народов; вопросы, возникающие при их изучении, заслуживают серьезного внимания с нашей стороны.

Шуази Огюст - Строительное искусство древних римлян

переводчики А. А. Сапожникова, В. Н. Калиш ; под редакцией Г. И. Бердичевского

Москва: Издательство Юрайт, 2022, 228 с.

Серия "Антология мысли"

ISBN 978-5-534-15553-2

Шуази Огюст - Строительное искусство древних римлян - Оглавление

Введение

Часть первая. СООРУЖЕНИЯ ИЗ МЕЛКИХ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Глава первая. Различные способы выполнения каменных работ у древних римлян 1. Каменная кладка с применением трамбования 2. Каменная кладка без применения трамбования

Глава вторая. Своды из монолитной кладки 1. Цилиндрические своды а) Своды на каркасах с радиальными швами б) Своды по каркасам из кирпичей, уложенных плашмя 2. Крестовые своды 3. Своды на круглых в плане основаниях 4. Особые типы конструкции сводов; способы придания сводам большей прочности: применение контрфорсов и т. п.



Часть вторая. СООРУЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ ТЕСАНОГО КАМНЯ. КРАТКИЙ ОБЗОР ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДРЕВНЕГО РИМА

Глава первая. Основные приемы выполнения кладки из тесаного камня Обработка и укладка камней Архитравные перекрытия из каменных блоков

Глава вторая. Своды из тесаного камня Второстепенные типы конструкций сводов из тесаной кладки

Глава третья. Деревянные конструкции римлян Общий обзор строительных приемов Заключение. Краткий обзор основных методов организации работ на строительной площадке



Часть третья. ОЧЕРК ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНИХ РИМЛЯН

Глава первая. Образование строительных приемов и их упадок. Местные течения в строительном искусстве

Глава вторая. Влияние ремесленных объединений на строительное искусство

ТАБЛИЦЫ

Сооружения из монолитной кладки

1. Цилиндрические своды

2. Крестовые своды

3. Своды сферические и других типов

Сооружения из тесаного камня