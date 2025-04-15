Шуази Огюст - Строительное искусство древних римлян

Шуази - Строительное искусство древних римлян
Античные сооружения неоднократно описывались с точки зрения их архитектурного решения, но детали их конструкции еще очень мало изучены. Архитекторы начала XV века вернули развалинам этих давно забытых сооружений их былую славу, но, подражая классическим образцам в создании нового искусства, они сосредоточили свое внимание прежде всего на внешних формах, пропорциях и декоративных элементах, пытаясь воскресить их в новом воплощении. Проявленный ими интерес к античным памятникам, следы которых сохранились до наших дней, послужил толчком к археологическим изысканиям; следуя по намеченному пути и продолжая начатое ими возрождение искусств, их ученики перерыли всю Грецию и Италию; в течение целых трех столетий количество находок множилось с чрезвычайной быстротой, но характер исследований существенно не изменялся, — ограничивались изучением внешнего облика здания, не вдаваясь в исследование его конструкции; успех был достигнут только в изучении и оценке внешней красоты античной архитектуры. Результаты стольких трудов уже приведены более или менее в порядок, установлена связь между разрозненными обломками, и мы можем без особого труда представить себе памятники Рима или Афин во всем блеске их первоначальной красоты.
Для завершения дела, начатого нашими предшественниками, нам остается познакомиться с конструкцией зданий, внешние формы которых они использовали с таким глубоким пониманием. Их описания, несомненно, проливают некоторый свет на конструктивные приемы, но данные, которые они приводят по этому вопросу, большей частью чрезвычайно кратки; в большинстве случаев они носят случайный характер, — приводятся отдельные факты, представляющие собой простые заметки, никак не обобщенные. Эти краткие очерки в состоянии лишь возбудить, но не удовлетворить наше любопытство; благодаря им мы сильно ощущаем необходимость в подробном исследовании, которое обобщило бы строительные методы, применявшиеся в древности, и дало бы им широкое и точное освещение. Подобный обзор забытых методов был бы полезен не только с точки зрения изучения происхождения строительного искусства; поскольку можно судить по разрозненным описаниям отдельных деталей развалин, решение конструкций было в одинаковой степени как остроумно, так и прочно.
Но, кроме того, эти решения являются результатом использования длительно и настойчиво накопленного опыта, освященного памятниками, выдержавшими испытание веков; они дают возможность оценить сущность тех средств, которыми располагали древние строители, и установить области их применения, а также позволяют судить о развитии прикладных наук в древности. Другими словами, условия, влиявшие на решение конструкции, являлись неотъемлемой частью истории развития предшествовавших нам народов; вопросы, возникающие при их изучении, заслуживают серьезного внимания с нашей стороны.
Шуази Огюст - Строительное искусство древних римлян
переводчики А. А. Сапожникова, В. Н. Калиш ; под редакцией Г. И. Бердичевского
Москва: Издательство Юрайт, 2022, 228 с.
Серия "Антология мысли"
ISBN 978-5-534-15553-2
Шуази Огюст - Строительное искусство древних римлян - Оглавление
Введение
Часть первая. СООРУЖЕНИЯ ИЗ МЕЛКИХ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Глава первая. Различные способы выполнения каменных работ у древних римлян
- 1. Каменная кладка с применением трамбования
- 2. Каменная кладка без применения трамбования
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Глава вторая. Своды из монолитной кладки
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1. Цилиндрические своды
- а) Своды на каркасах с радиальными швами
- б) Своды по каркасам из кирпичей, уложенных плашмя
- 2. Крестовые своды
- 3. Своды на круглых в плане основаниях
- 4. Особые типы конструкции сводов; способы придания сводам большей прочности: применение контрфорсов и т. п.
- 1. Цилиндрические своды
Часть вторая. СООРУЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ ТЕСАНОГО КАМНЯ. КРАТКИЙ ОБЗОР ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДРЕВНЕГО РИМА
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Глава первая. Основные приемы выполнения кладки из тесаного камня
- Обработка и укладка камней
- Архитравные перекрытия из каменных блоков
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Глава вторая. Своды из тесаного камня
- Второстепенные типы конструкций сводов из тесаной кладки
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Глава третья. Деревянные конструкции римлян
- Общий обзор строительных приемов
- Заключение. Краткий обзор основных методов организации работ на строительной площадке
Часть третья. ОЧЕРК ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНИХ РИМЛЯН
- Глава первая. Образование строительных приемов и их упадок. Местные течения в строительном искусстве
- Глава вторая. Влияние ремесленных объединений на строительное искусство
ТАБЛИЦЫ
Сооружения из монолитной кладки
- 1. Цилиндрические своды
- 2. Крестовые своды
- 3. Своды сферические и других типов
Сооружения из тесаного камня
- 1. Своды и перекрытия разных типов
- 2. Некоторые особенности кладки сооружений из тесаного камня
Спасибо за новое издание книги п пдф! Книга очень интересная, но для узкого круга спецов, среди к-х есть и новозаветники ,уделяющие большое внимание историческому контексту НЗ.