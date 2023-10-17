Гиббон - Закат и падение Римской империи

Во втором столетии христианской эры владычество Рима обнимало лучшую часть земного шара и самую цивилизованную часть человеческого рода. Границы этой обширной монархии охранялись старинной славой и дисциплинированной храбростью. Мягкое, но вместе с тем могущественное влияние законов и обычаев мало-помалу скрепило связь между провинциями. Их миролюбивое население наслаждалось и злоупотребляло удобствами богатства и роскоши. Внешние формы свободных учреждений охранялись с приличной почтительностью: римский сенат, по-видимому, сосредоточивал в своих руках верховную власть, а на императоров возлагал всю исполнительную часть управления. В течение счастливого периода, продолжавшегося более восьмидесяти лет, делами государственного управления руководили добродетели и дарования Нервы, Траяна, Адриана и двух Антонинов. Настоящая глава и следующие за ней две другие главы имеют целью описать цветущее состояние их империи и затем, со времени смерти Марка Антонина, указать главные причины ее упадка и разрушения, то есть главные причины такого переворота, который останется памятным навсегда и который до сих пор отзывается на всех народах земного шара.

Главные завоевания римлян совершились при республике, а императоры большей частью довольствовались тем, что охраняли владения, приобретенные политикой сената, деятельным соревнованием консулов и воинственным энтузиазмом народа. В первые семь столетий триумфы быстро следовали один за другим, но Августу впервые пришлось отказаться от честолюбивых замыслов на всемирное владычество и внести дух воздержанности в дела государственного управления. Так как он и по своему характеру, и по своему положению был склонен к миролюбию, то ему нетрудно было сообразить, что Рим при своем тогдашнем чрезмерном величии мог более потерять, нежели выиграть, от случайностей войны и что при ведении войн на большом отдалении от центра завоевания становились все более и более трудными, успех становился все более и более сомнительным, а обладание завоеванными странами становилось менее прочным и выгодным. Личный опыт Августа придал еще более веса этим здравым соображениям, доказав ему, что путем благоразумной и энергичной политики ему нетрудно будет добиться от самых грозных варварских народов всех тех уступок, какие могут оказаться необходимыми для безопасности и достоинства Рима. Вместо того чтобы подвергать себя и свои легионы опасности погибнуть от стрел парфян, он добился путем почетного мирного договора, чтобы ему были возвращены знамена и пленники, захваченные парфянами при поражении Красса.

Эдуард Гиббон - Закат и падение Римской империи

пер. с англ. В. Неведомского

СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022, 1312 с.

Серия "Non-Fiction. Большие книги"

ISBN 978-5-389-21846-8

Эдуард Гиббон - Закат и падение Римской империи - Содержание

ГЛАВА I Объем и военные силы империи в век Антонинов

ГЛАВА II О единстве и внутреннем благоденствии Римской империи в век Антонинов

ГЛАВА III О государственном устройстве Римской империи в век Антонинов

ГЛАВА IV Жестокости, безрассудства и умерщвление Коммода. — Избрание Пертинакса. — Его попытки произвести реформы в государстве. — Его умерщвление преторианской гвардией

ГЛАВА V Преторианская гвардия публично продает империю Дидию Юлиану. — Клавдий Альбин в Британии, Песценний Нигер в Сирии и Септимий Север в Паннонии восстают против убийц Пертинакса. — Междоусобная война и победа Севера над его тремя соперниками. — Распущенность дисциплины. — Новые принципы управления

ГЛАВА VI Смерть Севера. — Тирания Каракаллы. — Узурпация Макрина. — Безрассудства Элиогабала. — Добродетели Александра Севера. — Своеволие армии. — Положение римских финансов

ГЛАВА VII Возведение на престол и тирания Максимина. — Восстания в Африке и в Италии под влиянием сената. — Междоусобные войны и мятежи. — Насильственная смерть Максимина и его сына, Максима и Бальбина и трех Гордианов. — Узурпация и столетние праздничные зрелища Филиппа

ГЛАВА VIII О положении Персии после восстановления этой монархии Арташиром

ГЛАВА IX Положение Германии до вторжения варваров во времена императора Деция

ГЛАВА X Императоры Деций, Галл, Эмилиан, Валериан и Галлиен. — Вторжение варваров. — Тридцать тиранов

ГЛАВА XI Царствование Клавдия. — Поражение готов. — Победы, триумф и смерть Аврелиана

ГЛАВА XII Поведение армии и сената после смерти Аврелиана. — Царствования Тацита, Проба, Кара и его сыновей

ГЛАВА XIII Царствование Диоклетиана и его трех сотоварищей — Максимиана, Галерия и Констанция. — Восстановление всеобщего порядка и спокойствия. — Персидская война, победа и триумф. — Новая форма управления. — Отречение и удаление Диоклетиана и Максимиана

ГЛАВА XIV Смуты после отречения Диоклетиана. — Смерть Констанция. — Возведение на престол Константина и Максенция. — Шесть императоров в одно и то же время. — Смерть Максимиана и Галерия. — Победы Константина над Максенцием и Лицинием. — Воссоединение империи под властью Константина

ГЛАВА XV Распространение христианской религии. — Чувства, нравы, число и положение первых христиан

ГЛАВА XVI Образ действий римского правительства по отношению к христианам с царствования Нерона до царствования Константина

ГЛАВА XVII Основание Константинополя. — Политическая система Константина и его преемников. — Военная дисциплина. — Дворец. — Финансы

ГЛАВА XVIII Характер Константина. — Война с готами. — Смерть Константина. — Разделение империи между его тремя сыновьями. — Персидская война. — Трагическая смерть Константина Младшего и Константа. — Узурпация Магненция. — Междоусобная война. — Победа Констанция

ГЛАВА XIX Констанций один остается императором. — Возвышение и смерть Галла. — Опасное положение и возвышение Юлиана. — Войны с сарматами и персами. — Победы Юлиана в Галлии

ГЛАВА XX Мотивы, постепенность и последствия обращения Константина в христианство. — Легальное основание и устройство христианской, или кафолической, церкви

ГЛАВА XXI Преследование еретиков. — Секта донатистов. — Споры, вызванные Арием. — Афанасий. — Тревожное состояние церкви и империи при Константине и его сыновьях. — Терпимость язычества

ГЛАВА XXII Галльские легионы провозглашают Юлиана императором. — Его поход и успехи. — Смерть Констанция. — Гражданское управление Юлиана

ГЛАВА XXIII Религия Юлиана. — Всеобщая веротерпимость. — Он пытается восстановить и преобразовать языческое богослужение. — Он хочет вновь построить Иерусалимский храм. — Коварство, с которым он преследует христиан. — Фанатизм и несправедливость обеих партий

ГЛАВА XXIV Пребывание Юлиана в Антиохии. — Его успешный поход против персов. — Переход через Тигр. — Отступление и смерть Юлиана. — Избрание Иовиана. — Он спасает римскую армию постыдным мирным трактатом

ГЛАВА XXV Управление и смерть Иовиана. — Избрание Валентиниана, который берет в соправители своего брата Валента и окончательно отделяет Восточную империю от Западной. — Восстание Прокопия. — Светское и церковное управление. — Германия. — Британия. — Африка. — Восток. — Дунай. — Смерть Валентиниана. — Его два сына, Грациан и Валентиниан II, получают в наследство Западную империю

ГЛАВА XXVI Нравы пастушеских народов. — Движение гуннов от Китая к Европе. — Бегство готов. — Они переходят Дунай. — Война с готами. — Поражение и смерть Валента. — Грациан возводит Феодосия в звание восточного императора. — Характер и успехи Феодосия. — Заключение мира и поселения готов

ГЛАВА XXVII Смерть Грациана. — Уничтожение арианства. — Святой Амвросий. — Первая междоусобная война с Максимом. — Характер, управление и покаяние Феодосия. — Смерть Валентиниана II. — Вторая междоусобная война с Евгением. — Смерть Феодосия

ГЛАВА XXVIII Окончательное уничтожение язычества. — Христиане вводят у себя поклонение святым и мощам

ГЛАВА XXIX Окончательное разделение Римской империи между сыновьями Феодосия. — Царствование Аркадия и Гонория. — Управление Руфина и Стилихона. — Восстание и поражение Гильдона в Африке

ГЛАВА XXX Восстание готов. — Они грабят Грецию. — Два нашествия Алариха и Радагайса на Италию. — Они отражены Стилихоном. — Германцы вторгаются в Галлию. — Узурпация Константина на Западе. — Опала и смерть Стилихона

ГЛАВА XXXI Вторжение Алариха в Италию. — Нравы римского сената и народа. — Рим осажден три раза и наконец разграблен готами. — Смерть Алариха. — Готы удаляются из Италии. — Падение Константина. — Варвары занимают Галлию и Испанию. — Независимость Британии

ГЛАВА XXXII Царствование восточного императора Аркадия. — Управление и опала Евтропия. — Восстание Гайны. — Преследование святого Иоанна Златоуста. — Вступление на престол Феодосия II. — Его сестра Пульхерия. — Его жена Евдокия. — Персидская война и разделение Армении

ГЛАВА XXXIII Смерть Гонория. — Западный император Валентиниан III. — Управление его матери Плацидии. — Аэций и Бонифаций. — Завоевание Африки вандалами

ГЛАВА XXXIV Характер, завоевания и двор царя гуннов Аттилы. — Смерть Феодосия Младшего. — Возведение Маркиана в звание восточного императора

ГЛАВА XXXV Вторжение Аттилы в Галлию. — Он отражен Аэцием и вестготами. — Аттила вторгается в Италию и очищает ее. — Смерть Аттилы, Аэция и Валентиниана Треть его

ГЛАВА XXXVI Разграбление Рима царем вандалов Гензерихом. — Его морские разбои. — Последние западные императоры: Максим, Авит, Майориан, Север, Антемий, Олибрий, Гликерий, Непот, Августул. — Существование Западной империи окончательно прекращается. — Царствование первого варварского короля Италии Одоакра

ГЛАВА XXXVII Происхождение, развитие и последствия монашеской жизни. — Обращение варваров в христианство и в арианство. — Гонения, возбужденные вандалами в Африке. — Уничтожение арианства между варварами

ГЛАВА XXXVIII Царствование Хлодвига и его обращение в христианство. — Его победы над алеманнами, бургундами и вестготами. — Основание франкской монархии в Галлии. — Законы варваров. — Положение римлян. — Вестготы в Испании. — Завоевание Британии саксами

ГЛАВА XXXIX Восточные императоры Зенон и Анастасий. — Происхождение, воспитание и первые подвиги остгота Теодориха. — Он нападает на Италию и завоевывает ее. — Готское королевство в Италии. — Положение Запада. — Военное и гражданское управление. — Сенатор Боэций. — Последние дела и смерть Теодориха

ГЛАВА XL Возведение на престол Юстина Старшего. — Царствование Юстиниана. — I. Императрица Феодора. — II. Партии цирка и мятеж в Константинополе. — III. Торговля и шелковые мануфактуры. — IV. Финансы и подати. — V. Воздвигнутые Юстинианом здания. — Церковь Святой Софии. — VI. Укрепления и границы Восточной империи. — VII. Упразднение афинских школ и римского консульства

ГЛАВА XLI Завоевания Юстиниана на Западе. — Характер Велисария и его первые походы. — Он нападает на Вандальское королевство в Африке и завоевывает его. — Его триумф. — Война с готами. — Велисарий отнимает у них Сицилию, Неаполь и Рим. — Осада Рима готами. — Их отступление и потери. — Взятие Равенны. — Слава Велисария. — Его семейные несчастья и позор

ГЛАВА XLII Положение варварских стран. — Поселение лангобардов на Дунае. — Славянские племена и их нашествия. — Происхождение турок, их могущество и посольства. — Бегство авар. — Персидский царь Хосров I, или Ануширван. — Его благополучное царствование и войны с римлянами. — Война в Колхиде, или Лазике. — Эфиопы

ГЛАВА XLIII Восстания в Африке. — Тотила восстановляет владычество готов. — Рим взят готами и снова отнят у них. — Окончательное покорение Италии Нарсесом. — Слава остготов совершенно угасает. — Поражение франков и алеманнов. — Последняя победа, опала и смерть Велисария. — Смерть Юстиниана и его характер. — Кометы, землетрясения и моровая язва

ГЛАВА XLIV Очерк римской юриспруденции. — Законы царей. — Двенадцать таблиц децемвиров. — Законы, утверждавшиеся народом. — Декреты сената. — Эдикты должностных лиц и императоров. — Авторитет юристов. — Кодекс, Пандекты, Новеллы и Институции Юстиниана. — I. Личные права. — II. Имущественные права. — III. Личные обиды и иски. — IV. Преступления и наказания

От составителя